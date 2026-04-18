Florida impulsa más de 300 viviendas accesibles para Miami-Dade

Una reforma en Florida permite construir viviendas asequibles en terrenos de escuelas, municipios y lugares de culto, ampliando la oferta para familias de ingresos medios y bajos. (Miami Homes for All)

El estado de Florida abrió una nueva vía para enfrentar la crisis de acceso a la vivienda. Una reciente enmienda a la Ley Live Local ahora posibilita la edificación de viviendas asequibles en terrenos propiedad de distritos escolares, municipios y lugares de culto.

Esta modificación, que entró en vigor tras la última sesión legislativa, forma parte de un esfuerzo estatal para paliar la escasez de propiedades a precios accesibles, especialmente en zonas como Miami-Dade, donde se requieren aproximadamente 90.000 residencias asequibles para cubrir la demanda de quienes perciben ingresos equivalentes al 80 % de la media local, según cifras de Miami Homes for All citadas por el Miami Herald.

La Ley Live Local otorga incentivos fiscales a desarrolladores y libera restricciones de zonificación a cambio de destinar el 40% de las unidades a viviendas asequibles durante 30 años. (Miami Homes for All)

El programa estatal responde a una situación de cuidado: en Miami-Dade, el ingreso medio anual para una persona soltera alcanza los USD 87.000, lo que deja fuera del alcance de muchas personas la posibilidad de acceder a una vivienda. La enmienda aprobada facilita acuerdos entre entidades religiosas, distritos escolares y promotores inmobiliarios.

A su vez, elimina barreras municipales que hasta ahora dificultaban estos desarrollos, según explicó Annie Lord, directora ejecutiva de Miami Homes for All, al Miami Herald. “Creo que este es un paso realmente positivo, en lo que respecta a agilizar el proceso para llevarlo a cabo”, expresó.

Incentivos y requisitos del nuevo programa de viviendas

La Ley Live Local, adoptada en 2023, otorga incentivos fiscales a desarrolladores y autoriza que estos prescindan de restricciones de zonificación a cambio de comprometer el 40% de las unidades en cada proyecto a viviendas asequibles o para trabajadores durante al menos 30 años. Quienes se sumen al programa deben ofrecer las viviendas para trabajadores a personas cuyos ingresos no superen el 120% de la media local.

Los proyectos desarrollados en terrenos de instituciones religiosas deben cumplir condiciones precisas: el predio debe haber funcionado como lugar de culto durante al menos una década, la entidad debe participar como solicitante junto al promotor y mantener la gestión del culto tras la remodelación, señala el Miami Herald.

Annie Lord, directora ejecutiva de Miami Homes for All. (Miami Homes for All)

Escuelas, iglesias y gobiernos locales ganan una nueva capacidad de incidir en el desarrollo urbano y crear residencias sin depender de la aprobación de permisos especiales de las administraciones municipales, lo que reduce plazos de tramitación.

Ante la pregunta de fondo, la enmienda permite que terrenos de escuelas, municipios y comunidades religiosas se empleen para edificar viviendas asequibles, en alianza con desarrolladores privados. Esto facilita expandir la oferta habitacional para sectores de ingresos medios y bajos, especialmente en regiones de alto costo de vida, según el Miami Herald.

Experiencias y primeras iniciativas tras la reforma

El efecto de la nueva normativa ya se percibe en los primeros acuerdos. Related Urban Development Group, división de vivienda asequible de Related Group, conocida promotora inmobiliaria de Florida, firmó un acuerdo con las Escuelas Públicas del Condado de Miami-Dade para reurbanizar el Centro Educativo JRE Lee en South Miami. El proyecto prevé la construcción de más de 300 viviendas de ingresos mixtos, con prioridad de alquiler para docentes del propio centro, según confirmó Alberto Milo Jr., presidente de Related Urban, al Miami Herald.

Milo señaló que, en distritos con alto costo de vida como Miami-Dade, este tipo de desarrollos ayuda a retener a profesionales como los maestros, quienes suelen enfrentar dificultades para acceder a vivienda digna.

Miami-Dade necesita aproximadamente 90.000 viviendas asequibles para cubrir la demanda de personas con ingresos equivalentes al 80% de la media local, según Miami Homes for All. (Miami Homes for All)

Además, indicó que instituciones como escuelas e iglesias tienden a contar con terrenos extensos que pueden transformarse en proyectos mixtos, y la reforma “abre nuevas oportunidades” en ese sentido.

Uno de los casos destacados es el de Coral Rock Development Group, promotora especializada en vivienda asequible. Su director, Michael Wohl, mencionó que su empresa ya ha realizado acuerdos con iglesias en proyectos similares—sobre todo, vivienda para personas mayores que suelen mantener un vínculo estrecho con sus congregaciones locales y hallan en estas iniciativas una solución acorde a sus necesidades.

Opiniones contrapuestas en la comunidad y el ámbito político

No todo el arco político y religioso acompaña la reforma con igual entusiasmo. Christine King, comisionada de la ciudad de Miami, lideró la oposición en enero ante una propuesta similar y manifestó reservas frente a la reciente reforma legal. Dijo en sesión: “Para mí, esto es un ‘no’ en todos los sentidos”. La Comisión de Miami rechazó la propuesta por 4 votos contra 1 y King expresó al Miami Herald que la enmienda podría exponer a las congregaciones a riesgos con promotores inescrupulosos.

En la fase previa, la Iniciativa Tierra de Oportunidades, impulsada por Ralph Rosado, identificó más de 660 terrenos, equivalentes a casi 728 hectáreas, aptos para desarrollos habitacionales bajo estos requisitos en Miami. Este volumen resalta el margen de expansión administrativa que habilita la normativa.

Related Urban Development Group y las Escuelas Públicas de Miami-Dade firmaron un acuerdo para construir más de 300 viviendas de ingresos mixtos en South Miami dirigidas a docentes. (Miami Homes for All)

Desde el punto de vista religioso, la pastora principal de la Primera Iglesia Metodista Unida, Audrey Warren—histórica congregación protestante en Miami—señaló oportunidades y dudas entre colegas. Su iglesia vendió en 2018 una hectárea en Miami por USD 55 millones para un edificio de condominios de lujo que incluyó sede e instalaciones para la congregación.

Advirtió: “Las iglesias realmente necesitan reflexionar sobre el legado a largo plazo que quieren dejar”, y propuso al Miami Herald la suscripción de acuerdos para garantizar el uso futuro del suelo más allá de los 30 años que prevé la ley.

Impacto y desafíos a mediano plazo en el sector

La extensión de incentivos fiscales y la eliminación de obstáculos urbanísticos generan expectativas entre los actores inmobiliarios, aunque también llaman a precaución respecto del impacto a largo plazo. Organizaciones sin fines de lucro y líderes religiosos consultados por el Miami Herald sostienen que la viabilidad depende de proteger a las instituciones y asignar condiciones contractuales que aseguren beneficios sostenidos.

Rosado, promotor de la Iniciativa Tierra de Oportunidades, sintetizó la posición de quienes respaldan la reforma: “Ampliar el acceso a viviendas asequibles es un paso en la dirección correcta, y nos alienta ver que este enfoque avanza.”

Las primeras alianzas entre promotores, escuelas e iglesias muestran que la herramienta legal ya permite experimentar con modelos para rediseñar el acceso a la vivienda en Florida. La consecuencia inmediata será la multiplicación de propuestas habitacionales sobre terrenos antes excluidos del desarrollo, lo que transformará el paisaje urbano y social en Miami-Dade.