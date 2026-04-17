Estados Unidos

La demócrata Analilia Mejia ganó el escaño de la gobernadora Mikie Sherrill en la Cámara de Representantes de Nueva Jersey

El relevo en el recinto legislativo fue definido por una amplia diferencia, con un escenario de polarización en torno a las posturas sobre el presidente de Estados Unidos Donald Trump

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Analilia Mejía, candidata demócrata al 11.º distrito congresional de Nueva Jersey, saluda a los invitados tras ganar las elecciones en Montclair, Nueva Jersey, EE. UU., el 16 de abril de 2026 (REUTERS/Eduardo Munoz)
Analilia Mejía, candidata demócrata al 11.º distrito congresional de Nueva Jersey, saluda a los invitados tras ganar las elecciones en Montclair, Nueva Jersey, EE. UU., el 16 de abril de 2026 (REUTERS/Eduardo Munoz)

Analilia Mejía fue electa el jueves para integrar la Cámara de Representantes de Nueva Jersey, en una contienda atravesada por el debate sobre la figura de Donald Trump y la influencia de un grupo de presión proisraelí. Mejía, referente progresista del Partido Demócrata, ocupará el lugar dejado por Mikie Sherrill en el distrito 11, caracterizado por su perfil suburbano, tras la renuncia de Sherrill al asumir como gobernadora.

La diferencia a favor de Mejía frente al republicano Joe Hathaway resultó amplia; con más del 90% de las mesas escrutadas, la candidata demócrata superaba a su rival por cerca de 20 puntos.

La agencia Associated Press confirmó el resultado minutos después del cierre de los comicios. Mejía cumplirá el mandato restante de ocho meses y ya formalizó su candidatura para un periodo completo en noviembre, escenario en el que parte con ventaja, ya que los demócratas inscritos superan por amplio margen a los republicanos en ese distrito.

Durante la celebración en el Museo de Arte de Montclair, Mejía sostuvo: “En una de las naciones más ricas del mundo, las familias de clase media y trabajadora no deberían verse cada vez más endeudadas, mientras los multimillonarios consolidan su control absoluto sobre todos los aspectos de nuestra economía”. Y añadió: “Este sistema está roto. ¿Pero saben qué? Nosotros somos el pegamento”.

Analilia Mejia, demócrata progresista, gana el escaño de Mikie Sherrill en la Cámara de Representantes (REUTERS/Eduardo Munoz)
Analilia Mejia, demócrata progresista, gana el escaño de Mikie Sherrill en la Cámara de Representantes (REUTERS/Eduardo Munoz)

El resultado impactó en la discusión interna del Partido Demócrata sobre qué perfil de candidatos puede obtener mejores resultados en las elecciones legislativas de noviembre. Los republicanos, alineados con Trump, mantienen el control de ambas cámaras del Congreso, mientras los demócratas buscan recuperar al menos una de ellas.

Mejía, organizadora de larga trayectoria, encabezó la Alianza de Familias Trabajadoras de Nueva Jersey, desde donde impulsó la campaña que logró establecer el salario mínimo en 15 dólares, cifra que actualmente asciende a 15,92 dólares por hora tras la vinculación al índice de precios. Además, coordinó Popular Democracy, organización dedicada a los derechos de votantes de bajos ingresos y minorías.

En las primarias de febrero, Mejía fue la candidata más identificada con el progresismo entre los once demócratas postulados, en una elección celebrada en un día poco habitual. El nivel de participación creció de forma marcada, hecho que los demócratas interpretan como un buen pronóstico de cara a los próximos comicios.

Una persona sostiene un folleto de Analilia Mejía, la candidata demócrata al 11.º distrito congresional de Nueva Jersey, durante un acto de campaña en Bloomfield, Nueva Jersey, EE. UU., el 16 de abril de 2026 (REUTERS/Eduardo Munoz)
Una persona sostiene un folleto de Analilia Mejía, la candidata demócrata al 11.º distrito congresional de Nueva Jersey, durante un acto de campaña en Bloomfield, Nueva Jersey, EE. UU., el 16 de abril de 2026 (REUTERS/Eduardo Munoz)

Al asumir en el Congreso, prevén que Mejía se identifique con el sector más liberal de la bancada demócrata.

Joe Hathaway, ex alcalde de Randolph, buscó desmarcarse de Trump, aunque admitió el peso del ex presidente en la campaña. “El problema general en nuestro distrito, según me comentan muchas personas, son sus opiniones sobre el presidente”, manifestó en un foro de candidatos. Tras el resultado, Hathaway reconoció la derrota y anunció que se postulará nuevamente en noviembre. “El electorado en general buscaba un liderazgo equilibrado y pragmático, no el tipo de políticas de extrema izquierda que defiende la Sra. Mejía”, expresó en un comunicado.

Las posturas de Mejía sobre Israel y su inicial indefinición respecto al derecho de autodeterminación generaron preocupación entre sectores judíos del distrito. Hathaway incluso le atribuyó posiciones antisemitas, acusación que Mejía rechazó. “Como miembro del Congreso, usaría todos los poderes legislativos a mi alcance para proteger los derechos de mis electores judíos y crear espacios para educar y combatir el antisemitismo, porque sé que es real”, afirmó durante el debate. “Sé lo peligroso que es el estigma social. Pero eso no significa que no podamos cuestionar las violaciones”.

Tras las primarias, la gobernadora y el propio Malinowski respaldaron a Mejía. La semana pasada, JStreetPAC, grupo de presión liberal proisraelí, también dio su apoyo. En un acto de campaña, Sherrill señaló: “En cada ocasión, hemos visto a un presidente fuera de control”, y definió a Mejía como un “contrapeso” efectivo frente a Trump.

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