Estados Unidos

Según un nuevo estudio, los estadounidenses de mediana edad muestran deterioro en salud física y emocional

Un análisis internacional encontró que adultos de entre 50 y 65 años en Estados Unidos exhiben mayores índices de soledad y síntomas depresivos en comparación con generaciones previas y sus pares de otros países desarrollados

Guardar
Primer plano de un hombre caucásico de mediana edad, con cabello gris, sentado y con una mano en la frente, con la bandera de Estados Unidos detrás.
El estudio revela un aumento de la soledad, la debilidad física y los síntomas depresivos entre los estadounidenses de mediana edad

Algo está cambiando para peor entre los adultos estadounidenses de mediana edad: un nuevo estudio revela que quienes tienen entre 50 y 65 años presentan niveles más altos de soledad, peores indicadores de memoria y fuerza física, y más síntomas depresivos que las generaciones anteriores. La investigación, publicada en la revista Current Directions in Psychological Science y liderada por Frank J. Infurna junto a equipos de la Universidad Estatal de Arizona, la Universidad Humboldt de Berlín y otras instituciones, advierte que estas tendencias negativas no solo afectan el estado emocional, sino que también se reflejan en la salud física general, con resultados mixtos en otros indicadores. El fenómeno parece afectar especialmente a quienes nacieron desde el baby boom hasta principios de la Generación X, mostrando que, lejos de mejorar, las condiciones de bienestar de la mediana edad en Estados Unidos están retrocediendo.

Aunque los datos muestran una situación preocupante en Estados Unidos, el estudio compara estas tendencias con las de otras regiones desarrolladas y concluye que el caso estadounidense es, en muchos aspectos, una excepción. En Europa del Norte, los adultos de mediana edad han experimentado mejoras constantes en su salud mental y física: reportan menos soledad, menos síntomas depresivos y mejor rendimiento en pruebas de memoria y fuerza de agarre. Inglaterra y México también muestran signos de progreso, aunque con características propias: en México, las generaciones más recientes reportan menos síntomas depresivos y mejores resultados de memoria, mientras que en Inglaterra se observa una estabilidad en la soledad junto con mejoras en la memoria y la fuerza de agarre en las mujeres. Por el contrario, la Europa mediterránea es la que más se asemeja a la tendencia estadounidense, aunque allí las puntuaciones de memoria han mejorado a pesar del aumento en la soledad y los síntomas depresivos. Esta comparación internacional resalta que la mayoría de los países ricos no enfrentan el mismo deterioro en la mediana edad que Estados Unidos, lo que sugiere que las dificultades actuales de los estadounidenses no son una consecuencia inevitable de la vida moderna.

Para explicar este deterioro, los autores del estudio proponen un marco conceptual que integra políticas públicas, normas culturales y condiciones estructurales. Una de las diferencias más notorias radica en el apoyo estatal a las familias: desde principios de la década de 2000, el gasto público en prestaciones familiares ha crecido en toda Europa, mientras que en Estados Unidos se ha mantenido estancado. Países como Alemania y Suecia ofrecen transferencias monetarias, ayudas económicas durante la baja por maternidad o paternidad y guarderías subvencionadas, lo que reduce la soledad y mejora el bienestar de los adultos de mediana edad. En cambio, Estados Unidos carece de este tipo de redes de apoyo, lo que deja a las familias más expuestas a las presiones cotidianas. Además, la desigualdad de ingresos ha aumentado notablemente en Estados Unidos, mientras que en Europa se ha estabilizado o reducido, lo que contribuye a una mayor vulnerabilidad social y emocional.

Hombre de mediana edad apoyado en la mano, con taza de café, pastillas y papeles en la mesa, y un televisor con noticias de fondo en una cocina oscura.
La falta de políticas públicas de apoyo familiar en Estados Unidos contribuye al deterioro emocional y físico de los adultos de mediana edad (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sistema de atención médica es otro de los factores diferenciadores. Aunque Estados Unidos destina grandes sumas a su sistema de salud, los resultados en términos de accesibilidad, eficiencia y equidad son pobres. Los altos costos de bolsillo y el encarecimiento de los medicamentos recetados generan ansiedad y deudas, e incluso llevan a muchas personas a renunciar a tratamientos necesarios. Por otro lado, las diferencias culturales también pesan: en Estados Unidos, la alta movilidad residencial dificulta los lazos comunitarios y aumenta el aislamiento, mientras que en el norte de Europa se cultivan estilos de vida activos y una conexión cotidiana con la naturaleza, lo que parece proteger la salud física y emocional.

Las presiones económicas y familiares sobre los estadounidenses de mediana edad han crecido de manera particular. Los padres enfrentan una presión creciente para asegurar el éxito de sus hijos en un contexto de costos educativos cada vez más altos, precios elevados de la vivienda y falta de seguridad laboral. Además, los adultos de mediana edad suelen asumir simultáneamente la responsabilidad del cuidado de padres ancianos, lo que produce mayores conflictos entre el trabajo y la vida familiar, problemas de sueño y malestar psicológico. Esta sobrecarga se ve agravada porque los hijos adultos permanecen más tiempo bajo el apoyo de los padres, algo que no ocurre con la misma intensidad en otras naciones desarrolladas. La vulnerabilidad financiera de quienes nacieron más recientemente se acentúa por el estancamiento salarial y las secuelas de la Gran Recesión, lo que ha dificultado la acumulación de riqueza y aumentado el riesgo de fracasos económicos como la pérdida del empleo o la ejecución hipotecaria. Las redes de seguridad social más robustas en Europa han protegido mejor a sus adultos de mediana edad frente a estos golpes, mientras que en Estados Unidos la soledad y la inseguridad financiera se han multiplicado.

Hombre de mediana edad angustiado con la mano en la cabeza, sentado en una mesa con una taza, pastillas, papeles y una televisión con noticias económicas al fondo.
Los hábitos de menor actividad física y el incremento de enfermedades crónicas sitúan a los estadounidenses de mediana edad en desventaja frente a sus pares europeos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por otra parte, los hábitos de salud añaden otra dimensión al problema. Una mayor proporción de adultos estadounidenses de mediana edad son físicamente inactivos y presentan más enfermedades crónicas en comparación con sus homólogos europeos. La actividad física, además de sus beneficios para la salud, puede fortalecer el sentido de comunidad y pertenencia cuando se realiza en grupo, algo que resulta menos frecuente en el contexto estadounidense. En contraste, el norte de Europa exhibe mejoras sostenidas en todos los indicadores, Inglaterra y México muestran avances en memoria y bienestar emocional, y la Europa mediterránea manifiesta un panorama mixto.

El estudio reconoce varias limitaciones: su enfoque principal ha estado en adultos de 50 a 65 años y en generaciones desde la Silenciosa hasta el inicio de la Generación X, por lo que aún no se sabe si estas tendencias se extienden a jóvenes o a los Millennials. Además, el efecto protector de la educación parece estar debilitándose en los grupos nacidos más recientemente, desafiando la idea de que la educación superior siempre protege contra los malos resultados de salud. Las futuras líneas de investigación buscarán identificar si estos patrones emergen en países de bajos ingresos y qué recursos pueden fomentar la resiliencia en la mediana edad. Los investigadores destacan que el apoyo social, la sensación de control personal y una actitud positiva hacia el envejecimiento podrían ser herramientas clave para revertir estas tendencias negativas.

Temas Relacionados

SaludEstados UnidosEstados Unidos Noticias

Últimas Noticias

Donaron USD 100 millones para crear una nueva sala de emergencias en el Hospital Jackson Memorial en Miami

La apertura del renovado centro de urgencias marca un hito para la atención médica en la ciudad, al ofrecer mayor capacidad, tecnología avanzada y respuesta eficiente ante el crecimiento sostenido de pacientes en la región

Donaron USD 100 millones para crear una nueva sala de emergencias en el Hospital Jackson Memorial en Miami

El Senado de Nueva York aprobó un proyecto que limita a la inteligencia artificial en profesiones reguladas

La propuesta legislativa busca impedir que sistemas automatizados simulen profesiones como medicina o derecho, estableciendo sanciones para propietarios y operadores en caso de que ofrezcan respuestas nocivas a la población

El Senado de Nueva York aprobó un proyecto que limita a la inteligencia artificial en profesiones reguladas

Florida impulsa más de 300 viviendas accesibles para Miami-Dade

Una nueva ley permite que terrenos de iglesias y escuelas se destinen a nuevos desarrollos habitacionales, lo que abre oportunidades para familias trabajadoras y sectores de ingresos medios en el sur del estado

Florida impulsa más de 300 viviendas accesibles para Miami-Dade

El Departamento de Policía de Los Ángeles confirmó que aumentará las patrullas en el Valle de San Fernando tras una serie de robos

La autoridad local decidió reforzar la presencia policial en Ventura Boulevard y zonas cercanas ante el aumento de incidentes recientes, implementando vehículos visibles y herramientas tecnológicas para mejorar la prevención y la identificación de sospechosos

El Departamento de Policía de Los Ángeles confirmó que aumentará las patrullas en el Valle de San Fernando tras una serie de robos

Estados Unidos eleva alerta de viaje a este país por aumento de delitos violentos y riesgos de seguridad

La actualización responde a evaluaciones recientes que advierten sobre incidentes frecuentes en áreas urbanas y limitaciones en la capacidad de respuesta ante emergencias

Estados Unidos eleva alerta de viaje a este país por aumento de delitos violentos y riesgos de seguridad

TECNO

Steam da gratis cuatro nuevos por tiempo limitado: cómo añadirlos sin costo a mi biblioteca

Steam da gratis cuatro nuevos por tiempo limitado: cómo añadirlos sin costo a mi biblioteca

Limpia tu PC sin errores: qué memoria caché de Windows debes borrar y cuál no

Gemini tiene una nueva función que es completamente gratuita: así puedes empezar a usar Cuadernos

Cómo instalar Gemma 4 en iOS y Android para usar la IA sin conexión a internet

El secreto tecnológico del carro de Max Verstappen en la Fórmula 1

ENTRETENIMIENTO

Los clones digitales transforman la industria de los creadores de contenido

Los clones digitales transforman la industria de los creadores de contenido

Murió Nadia Farès, estrella del cine francés, tras un trágico accidente en una piscina de lujo

Así fue la actuación sorpresa de Madonna en Coachella junto a Sabrina Carpenter

Las 10 series de streaming que se están robando toda la atención

Alec Baldwin se enfrentará a un proceso civil por su negligencia en el rodaje de ‘Rust’: “Ignoró de forma imprudente la probabilidad de provocar angustia emocional”

MUNDO

Un hombre mató a tiros a varias personas en Kiev: fue abatido por la Policía tras esconderse en un supermercado

Un hombre mató a tiros a varias personas en Kiev: fue abatido por la Policía tras esconderse en un supermercado

El papa León XIV afirmó que sus discursos en África no eran para debatir con Donald Trump

Donald Trump dijo que Irán no puede “chantajear” a EEUU con amenazas sobre el estrecho de Ormuz

El líder supremo iraní desafía a Trump: dijo que la Armada persa “está preparada” para derrotar a EEUU

EEUU autorizó la entrega y venta de petróleo ruso cargado en buques hasta mediados de mayo