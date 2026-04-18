Según un nuevo estudio, los estadounidenses de mediana edad muestran deterioro en salud física y emocional

El estudio revela un aumento de la soledad, la debilidad física y los síntomas depresivos entre los estadounidenses de mediana edad

Algo está cambiando para peor entre los adultos estadounidenses de mediana edad: un nuevo estudio revela que quienes tienen entre 50 y 65 años presentan niveles más altos de soledad, peores indicadores de memoria y fuerza física, y más síntomas depresivos que las generaciones anteriores. La investigación, publicada en la revista Current Directions in Psychological Science y liderada por Frank J. Infurna junto a equipos de la Universidad Estatal de Arizona, la Universidad Humboldt de Berlín y otras instituciones, advierte que estas tendencias negativas no solo afectan el estado emocional, sino que también se reflejan en la salud física general, con resultados mixtos en otros indicadores. El fenómeno parece afectar especialmente a quienes nacieron desde el baby boom hasta principios de la Generación X, mostrando que, lejos de mejorar, las condiciones de bienestar de la mediana edad en Estados Unidos están retrocediendo.

Aunque los datos muestran una situación preocupante en Estados Unidos, el estudio compara estas tendencias con las de otras regiones desarrolladas y concluye que el caso estadounidense es, en muchos aspectos, una excepción. En Europa del Norte, los adultos de mediana edad han experimentado mejoras constantes en su salud mental y física: reportan menos soledad, menos síntomas depresivos y mejor rendimiento en pruebas de memoria y fuerza de agarre. Inglaterra y México también muestran signos de progreso, aunque con características propias: en México, las generaciones más recientes reportan menos síntomas depresivos y mejores resultados de memoria, mientras que en Inglaterra se observa una estabilidad en la soledad junto con mejoras en la memoria y la fuerza de agarre en las mujeres. Por el contrario, la Europa mediterránea es la que más se asemeja a la tendencia estadounidense, aunque allí las puntuaciones de memoria han mejorado a pesar del aumento en la soledad y los síntomas depresivos. Esta comparación internacional resalta que la mayoría de los países ricos no enfrentan el mismo deterioro en la mediana edad que Estados Unidos, lo que sugiere que las dificultades actuales de los estadounidenses no son una consecuencia inevitable de la vida moderna.

Para explicar este deterioro, los autores del estudio proponen un marco conceptual que integra políticas públicas, normas culturales y condiciones estructurales. Una de las diferencias más notorias radica en el apoyo estatal a las familias: desde principios de la década de 2000, el gasto público en prestaciones familiares ha crecido en toda Europa, mientras que en Estados Unidos se ha mantenido estancado. Países como Alemania y Suecia ofrecen transferencias monetarias, ayudas económicas durante la baja por maternidad o paternidad y guarderías subvencionadas, lo que reduce la soledad y mejora el bienestar de los adultos de mediana edad. En cambio, Estados Unidos carece de este tipo de redes de apoyo, lo que deja a las familias más expuestas a las presiones cotidianas. Además, la desigualdad de ingresos ha aumentado notablemente en Estados Unidos, mientras que en Europa se ha estabilizado o reducido, lo que contribuye a una mayor vulnerabilidad social y emocional.

La falta de políticas públicas de apoyo familiar en Estados Unidos contribuye al deterioro emocional y físico de los adultos de mediana edad (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sistema de atención médica es otro de los factores diferenciadores. Aunque Estados Unidos destina grandes sumas a su sistema de salud, los resultados en términos de accesibilidad, eficiencia y equidad son pobres. Los altos costos de bolsillo y el encarecimiento de los medicamentos recetados generan ansiedad y deudas, e incluso llevan a muchas personas a renunciar a tratamientos necesarios. Por otro lado, las diferencias culturales también pesan: en Estados Unidos, la alta movilidad residencial dificulta los lazos comunitarios y aumenta el aislamiento, mientras que en el norte de Europa se cultivan estilos de vida activos y una conexión cotidiana con la naturaleza, lo que parece proteger la salud física y emocional.

Las presiones económicas y familiares sobre los estadounidenses de mediana edad han crecido de manera particular. Los padres enfrentan una presión creciente para asegurar el éxito de sus hijos en un contexto de costos educativos cada vez más altos, precios elevados de la vivienda y falta de seguridad laboral. Además, los adultos de mediana edad suelen asumir simultáneamente la responsabilidad del cuidado de padres ancianos, lo que produce mayores conflictos entre el trabajo y la vida familiar, problemas de sueño y malestar psicológico. Esta sobrecarga se ve agravada porque los hijos adultos permanecen más tiempo bajo el apoyo de los padres, algo que no ocurre con la misma intensidad en otras naciones desarrolladas. La vulnerabilidad financiera de quienes nacieron más recientemente se acentúa por el estancamiento salarial y las secuelas de la Gran Recesión, lo que ha dificultado la acumulación de riqueza y aumentado el riesgo de fracasos económicos como la pérdida del empleo o la ejecución hipotecaria. Las redes de seguridad social más robustas en Europa han protegido mejor a sus adultos de mediana edad frente a estos golpes, mientras que en Estados Unidos la soledad y la inseguridad financiera se han multiplicado.

Los hábitos de menor actividad física y el incremento de enfermedades crónicas sitúan a los estadounidenses de mediana edad en desventaja frente a sus pares europeos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por otra parte, los hábitos de salud añaden otra dimensión al problema. Una mayor proporción de adultos estadounidenses de mediana edad son físicamente inactivos y presentan más enfermedades crónicas en comparación con sus homólogos europeos. La actividad física, además de sus beneficios para la salud, puede fortalecer el sentido de comunidad y pertenencia cuando se realiza en grupo, algo que resulta menos frecuente en el contexto estadounidense. En contraste, el norte de Europa exhibe mejoras sostenidas en todos los indicadores, Inglaterra y México muestran avances en memoria y bienestar emocional, y la Europa mediterránea manifiesta un panorama mixto.

El estudio reconoce varias limitaciones: su enfoque principal ha estado en adultos de 50 a 65 años y en generaciones desde la Silenciosa hasta el inicio de la Generación X, por lo que aún no se sabe si estas tendencias se extienden a jóvenes o a los Millennials. Además, el efecto protector de la educación parece estar debilitándose en los grupos nacidos más recientemente, desafiando la idea de que la educación superior siempre protege contra los malos resultados de salud. Las futuras líneas de investigación buscarán identificar si estos patrones emergen en países de bajos ingresos y qué recursos pueden fomentar la resiliencia en la mediana edad. Los investigadores destacan que el apoyo social, la sensación de control personal y una actitud positiva hacia el envejecimiento podrían ser herramientas clave para revertir estas tendencias negativas.