Así fue la actuación sorpresa de Madonna en Coachella junto a Sabrina Carpenter

Este video presenta la actuación musical de Madonna junto a Sabrina Carpenter en el festival Coachella 2026. Este evento fue grabado en el Empire Polo Club en Indio, California, durante el segundo fin de semana del festival.

El segundo fin de semana de Coachella trajo una emocionante sorpresa para los fans de la música: la aparición de Madonna durante el show principal de Sabrina Carpenter. El encuentro entre dos generaciones del pop desató la euforia del público en el Empire Polo Club de Indio, California.

La última vez que la cantante de 67 años había estado en un escenario de Coachella fue en 2015, como invitada durante el show de Drake, en una presentación que se volvió viral en redes sociales.

La legendaria artista apareció en el escenario mientras sonaban los primeros acordes de “Vogue”, justo después de que Carpenter interpretara “Juno”. Con estéticas coordinadas (cabellos rubios y corsés de encaje), ambas cantantes iniciaron un número conjunto que repasó algunos de los mayores éxitos de Madonna.

El repertorio incluyó “Vogue”, “Like a Prayer” y una canción inédita vinculada al próximo álbum de la artista. Se trata de Confessions II, el esperado proyecto que la cantante lanzará en julio y que funciona como secuela de su influyente disco de 2005 Confessions on a Dance Floor.

Madonna bromeó sobre la estatura de Sabrina Carpenter durante su presentación conjunta. (Captura de video)

“Muchas gracias por invitarme a tu show”, dijo la Reina del Pop tras completar la primera canción. A lo que Carpenter respondió: “No hace falta agradecer, Madonna. Puedes tener lo que quieras”.

El número continuó con una canción inédita, identificada por People como “I Feel So Free”, antes de cerrar con una interpretación conjunta de “Like a Prayer”, uno de los clásicos más emblemáticos del repertorio de Madonna.

La actuación del viernes tuvo un significado especial para la artista: coincidió con el aniversario de su primera presentación en el festival.

“Hace 20 años, en este mismo día, actué en Coachella. Estaba en la carpa de dance y fue la primera vez que interpreté ‘Confessions On A Dance Floor: Part I’ en Estados Unidos, y eso fue muy emocionante para mí”, dijo ante el público.

Sabrina Carpenter y Madonna comparten el escenario, interpretando la canción 'Like a Prayer'. (Coachella)

“Así que pueden imaginar lo emocionante que es para mí estar de vuelta 20 años después… es como un momento de círculo completo, muy significativo para mí”, añadió.

“Lo otro emocionante que tengo que señalar ahora mismo es que probablemente es la primera vez que actúo con alguien que es más baja que yo”, bromeó en alusión a la estatura de su compañera.

Carpenter respondió con un breve “¡Amén!”.

Madonna también hizo un comentario sobre astrología, con alusión a la luna nueva en Tauro, y recomendó al público evitar conflictos y mejorar la comunicación en esta etapa.

“Lo mejor de la música es que une a la gente”, afirmó.

La aparición en Coachella se produjo pocos días después de que Madonna confirmara el lanzamiento de Confessions II. El nuevo álbum, previsto para el 3 de julio, retoma el universo sonoro de Confessions on a Dance Floor (2005), uno de los discos más celebrados de su carrera. También es su primer material original desde Madame X (2019).

Confessions II, el nuevo disco de Madonna, será lanzado en julio tras su presentación en Coachella.

Sabrina Carpenter en Coachella

Madonna no fue la única invitada en el set SABRINAWOOD, de la intérprete de “Manchild”. Carpenter también sumó cameos de Terry Crews y Geena Davis durante el segundo fin de semana. En la primera semana, la cantante había convocado a Will Ferrell y Susan Sarandon para esos roles.

El espectáculo apostó por una narrativa inspirada en el Hollywood clásico e incluyó varios temas de sus álbumes Man’s Best Friend y Short n’ Sweet.