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Donald Trump dijo que Irán no puede “chantajear” a EEUU con amenazas sobre el estrecho de Ormuz

El presidente norteamericano reaccionó a la decisión del régimen persa de cerrar nuevamente el estratégico paso

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (REUTERS/Nathan Howard)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (REUTERS/Nathan Howard)

El presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió este sábado a Irán que no “chantajee” a Washington con sus contradicciones sobre el futuro del estrecho de Ormuz, después de que Teherán declarara nuevamente cerrado este estratégico canal.

Estamos hablando con ellos. Querían cerrar el estrecho otra vez, ya saben, como han venido haciendo durante años, y no pueden chantajearnos”, afirmó durante un evento en la Casa Blanca.

El mandatario advirtió que “muchos de los barcos están dirigiéndose hacia Texas” y Luisiana, en aparente alusión a la llegada de petroleros a las costas estadounidenses, aunque sin ofrecer más detalles.

Estamos manteniendo conversaciones muy positivas (con Irán). Todo está resultando muy bien. Se pusieron un poco listos, tal como han venido haciendo durante 47 años (...). Ya veremos, pero tendremos información al final del día. Estamos hablando con ellos y, como saben, estamos adoptando una postura firme”,aseguró.

Trump insistió en que Irán ya “no tiene Armada, no tiene Fuerza Aérea, no tiene líderes” y aclaró que lo que han logrado en el país persa podría llamarse “un cambio de régimen forzado”.

El régimen persa informó más temprano que ha restablecido un “control estricto” sobre el estrecho de Ormuz, luego de haber anunciado su reapertura, como respuesta al bloqueo impuesto por Estados Unidos a los puertos iraníes.

Imagen de archivo de petroleros cruzando el Estrecho de Ormuz (EFE/Ali Haider)
Imagen de archivo de petroleros cruzando el Estrecho de Ormuz (EFE/Ali Haider)

Según el portavoz del Cuartel General Central Jatam al Anbiya, el teniente coronel Ebrahim Zolfagari, “el control del estrecho de Ormuz ha vuelto a su estado anterior y esta vía estratégica se encuentra bajo una estricta gestión y control por parte de las Fuerzas Armadas”, indicó en un comunicado difundido por la agencia Tasnim.

Zolfagari explicó que el control sobre el paso marítimo implica restricciones al tránsito en una de las principales rutas energéticas, por donde circula el 20% del petróleo mundial.

Añadió que Teherán había autorizado previamente el paso “limitado y gestionado” de algunos buques petroleros y comerciales como “gesto de buena fe” durante las negociaciones, pero que esta medida se revocó por la continuidad del bloqueo estadounidense, al que calificó de reiterado incumplimiento por parte de Washington.

“Mientras Estados Unidos no restablezca la plena libertad de tránsito de las embarcaciones desde Irán y hacia Irán, la situación en el estrecho de Ormuz permanecerá bajo un control riguroso”, afirmó Zolfagari.

Durante la madrugada, el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, señaló en X que el estrecho de Ormuz “no permanecerá abierto” si el bloqueo estadounidense sigue vigente y denunció “afirmaciones falsas” de Trump sobre el paso marítimo y las negociaciones de paz.

“Con estas mentiras no ganaron la guerra y, sin duda, tampoco lograrán nada en las negociaciones”, expresó Qalibaf, quien lideró la delegación iraní en las recientes conversaciones con EEUU en Islamabad.

Qalibaf indicó también que el tránsito por el estrecho se realizará según “rutas designadas” y con “autorización de Irán”.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu (Europa Press)
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu (Europa Press)

Israel registró las primeras 24 horas sin ataques aéreos

En otro orden, las sirenas antiaéreas en Israel llevan más de 24 horas sin activarse; la alerta más reciente, ocurrida en la madrugada del viernes en una comunidad fronteriza con Líbano, correspondió a una falsa alarma. Desde que comenzó la guerra con Irán el 28 de febrero, el territorio israelí fue blanco de múltiples lanzamientos de misiles, drones y cohetes por parte de Irán, terroristas de de Hezbollah en Líbano y, posteriormente, los hutíes en Yemen.

Estos ataques, que en ocasiones se repitieron más de una docena de veces por día, continuaron hasta el inicio del alto el fuego el viernes, con Hezbollah manteniendo los disparos hasta ese momento.

Las principales zonas urbanas, como Jerusalén y Tel Aviv, así como localidades del sur y del norte de Israel, tuvieron que activar protocolos de emergencia, llevando a los habitantes a buscar resguardo en búnkeres y habitaciones protegidas tanto de día como de noche.

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu afirmó este viernes que Israel mantiene sus objetivos en el frente norte, en particular el “desmantelamiento” del grupo terrorista Hezbollah, y advirtió de que la campaña no concluyó.

Desde Beirut, el presidente del Líbano, Joseph Aoun, dijo ayer que las negociaciones con Israel atraviesan una etapa “delicada y crucial” y llamó a consolidar la responsabilidad nacional en este momento en el que la atención internacional se centra en el país, con el objetivo de fortalecer el alto el fuego.

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