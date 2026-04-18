Al menos cinco personas murieron en un tiroteo en Kiev: al agresor fue abatido por la Policía tras esconderse en un supermercado

Un hombre atacó a tiros a varias personas en Kiev

Al menos cinco personas murieron este sábado en un barrio residencial de Kiev, declaró el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, después de que un hombre armado abriera fuego y tomara como rehenes a varias personas en un supermercado.

El sospechoso “fue abatido durante su detención”, anunció en redes sociales el ministro del Interior, Igor Klimenko, quien agregó que este “había tomado rehenes y disparado a los agentes de policía durante su arresto”.

“Hasta ahora, se ha confirmado la muerte de cinco personas. Mi más sentido pésame a las familias y seres queridos. Diez personas fueron hospitalizadas con heridas y traumatismos”, indicó Zelenski en X, agregando que “cuatro rehenes fueron rescatados”.

El momento en que el agresor dispara contra un transeúnte en Kiev (Captura de video)

“Se están esclareciendo todas las circunstancias”, afirmó el mandatario, que instó a que se llevara a cabo “una investigación rápida” sobre el tiroteo.

El alcalde de la capital ucraniana, Vitali Klitschko, informó en un primer momento del tiroteo y de “una operación especial para detener al hombre que abrió fuego y se encuentra dentro de un supermercado”.

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