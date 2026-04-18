Esto pasará con quienes no declararon sus impuestos a tiempo en Estados Unidos tras vencer el plazo

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) impone sanciones de hasta 25% por no declarar impuestos federales en Estados Unidos antes del 15 de abril de 2026. (REUTERS/Dado Ruvic)

El 15 de abril de 2026 venció el plazo para presentar la declaración de impuestos federales en Estados Unidos, dejando a una gran cantidad de contribuyentes, incluidos numerosos migrantes, en riesgo de enfrentar sanciones económicas por parte del Servicio de Impuestos Internos (IRS), la autoridad fiscal de Estados Unidos. La medida se aplica a todas las personas que han generado ingresos en el país durante el último ciclo fiscal, sin distinción de estatus migratorio. El impacto se refleja en la estabilidad financiera y legal de quienes no cumplieron con la obligación tributaria en la fecha establecida por las autoridades.

Según información oficial publicada por el Servicio de Impuestos Internos (IRS), la penalización por no declarar a tiempo puede ser considerable: la penalización por no declarar a tiempo puede alcanzar hasta el 25% del monto adeudado, y los intereses se aproximan al 7% anual. La agencia precisó que la declaración fuera de plazo sigue siendo posible, aunque bajo el esquema de recargos, y que la obligación de declarar y pagar impuestos se mantiene, independientemente del estatus migratorio del contribuyente. Estas disposiciones se encuentran detalladas en los comunicados institucionales publicados por el Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos, así como en la guía oficial de sanciones IRS Failure to File Penalty.

El marco fiscal de Estados Unidos establece que cualquier persona que reciba ingresos en el país debe presentar una declaración anual, incluidos quienes poseen Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN) en lugar de número de seguro social. El IRS dispone de mecanismos de fiscalización y cobro de impuestos, que incluyen multas y el embargo de activos financieros, según los procedimientos descritos por el organismo federal y recogidos en IRS Failure to File Penalty.

¿Cuáles son las consecuencias para migrantes que no declararon impuestos al IRS?

El incumplimiento de la fecha límite para declarar impuestos en Estados Unidos genera sanciones automáticas. De acuerdo con el Servicio de Impuestos Internos (IRS), la multa por no presentar la declaración en el plazo legal es del 5% sobre el impuesto adeudado por cada mes o fracción de mes de retraso, hasta un máximo del 25%. Además, se suma una multa por no pagar el monto correspondiente, que inicia en un 0,5% del saldo pendiente y puede llegar hasta el 25%. Estas penalizaciones se aplican a todos los contribuyentes, sin distinción de nacionalidad o situación migratoria.

Los intereses sobre la deuda tributaria se calculan sobre el saldo impago y se ubican alrededor del 7% anual, con ajustes trimestrales conforme a la tasa vigente. El IRS señala: “la acumulación de intereses y multas puede incrementar sustancialmente la deuda original y dificultar la regularización de la situación financiera”. Las disposiciones legales pueden consultarse en la guía oficial publicada por el Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos, IRS Failure to File Penalty.

La penalización del IRS aplica tanto a ciudadanos estadounidenses como a migrantes, sin distinción de estatus migratorio, según la normativa oficial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué acciones puede tomar el IRS contra quienes no presentaron su declaración?

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) está facultado para iniciar procesos administrativos en caso de omisión de la declaración. Entre las medidas posibles se encuentra la elaboración de una declaración sustituta basada en los datos de los que dispone el organismo, opción que por lo general resulta menos beneficiosa para el contribuyente porque solo incluye la deducción estándar y clasifica al contribuyente como soltero. Si la deuda persiste, el organismo puede imponer un gravamen, otorgándole un derecho legal sobre bienes o activos financieros del deudor.

En situaciones más complejas, el IRS puede avanzar hacia el embargo directo de propiedades o cuentas bancarias. Antes de ejecutar un embargo, la agencia envía una notificación formal y concede un plazo de 30 días para responder o negociar un acuerdo de pago. Si durante ese periodo el contribuyente no actúa, el proceso de cobro continúa de acuerdo con la normativa fiscal estipulada en IRS Tax Tip 2026-32.

¿La prórroga del IRS extiende el plazo de pago de impuestos?

La extensión automática de seis meses que concede el Servicio de Impuestos Internos únicamente cubre la presentación de la declaración, y permite realizar el trámite hasta el 15 de octubre de 2026. Sin embargo, la prórroga no implica la extensión del plazo para el pago de los impuestos. La guía para contribuyentes publicada por el Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos advierte: “El monto estimado debía pagarse antes del 15 de abril para evitar sanciones e intereses adicionales”. Desde el vencimiento original, los intereses y multas comienzan a acumularse, incluso si la declaración se presenta en el periodo de prórroga.

Los intereses sobre la deuda por impuestos no declarados ante el IRS alcanzan el 7% anual y se acumulan desde la fecha de vencimiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué pasos se deben seguir para regularizar la situación fiscal ante el IRS?

El IRS recomienda a quienes no han presentado su declaración que lo hagan a la brevedad para evitar mayor acumulación de sanciones. El trámite para una declaración atrasada es similar al de una regular y puede realizarse en línea, por correo postal o empleando los servicios de un profesional tributario autorizado. El organismo dispone de líneas telefónicas de asistencia: 800-829-1040 y 800-829-4059. Se encuentra disponible el Formulario 4506-T para solicitar información de ingresos necesarios para completar la declaración.

Una vez enviada la declaración correctamente, el procesamiento puede demorar alrededor de seis semanas. Desde la información oficial del Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos se subraya: “Presentar la declaración atrasada no borra las sanciones ya generadas, pero ayuda a frenar el crecimiento de la deuda y permite acceder a acuerdos de pago”.

¿Quiénes están obligados a presentar declaración de impuestos en Estados Unidos?

La normativa federal establece que toda persona que obtiene ingresos en Estados Unidos debe presentar su declaración de impuestos. El umbral de ingresos varía en función de la edad, estado civil y condición de dependiente, pero la obligación abarca también a migrantes con ITIN y trabajadores temporales. El IRS aclara que “el cumplimiento tributario es obligatorio para todos los que generan ingresos en el país, sin importar su estatus migratorio” (IRS Tax Tip 2026-32).

¿Qué ocurre si se ignoran los avisos del IRS?

Ignorar las notificaciones y requerimientos del Servicio de Impuestos Internos puede agravar la situación fiscal de cualquier contribuyente. El proceso de cobro se mantiene activo y la acumulación de multas e intereses incrementa el monto de la deuda original. En caso de no responder a los avisos, el organismo está habilitado a recurrir a medidas judiciales para recuperar los fondos, incluidas el embargo de salarios o la confiscación de bienes.

El IRS puede iniciar un proceso de embargo de bienes o cuentas bancarias tras notificar al contribuyente, si persiste la omisión en el pago. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo impacta esto a la comunidad migrante?

El vencimiento del plazo fiscal y la aplicación de sanciones afecta a la comunidad migrante, que conforma una parte relevante de la fuerza laboral en Estados Unidos. Según datos oficiales del IRS, miles de trabajadores extranjeros quedan expuestos a recargos y acciones de cobro si no regularizan su situación tributaria. El organismo recalca que mantener actualizada la información y responder oportunamente a las notificaciones oficiales contribuye a evitar consecuencias de mayor gravedad.

¿Qué recursos y recomendaciones oficiales existen para quienes no han declarado impuestos?

El Servicio de Impuestos Internos mantiene abiertos canales de atención y orientación para la ciudadanía. Como recursos, se disponen acuerdos de pago en línea, asistencia telefónica y ayuda presencial en oficinas locales. El organismo publica guías informativas y actualizaciones periódicas en el portal institucional del Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos. Además, se recomienda buscar asesoría profesional ante dudas complejas, según lo detallado en IRS Tax Tip 2026-32. Presentar la declaración, aun fuera de plazo, permite detener el incremento de sanciones y facilita negociar pagos.