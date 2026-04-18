Zayn Malik y Louis Tomlinson, enfrentados otra vez: qué se sabe de la supuesta pelea entre los ex One Direction

La relación entre los exintegrantes de One Direction vuelve a estar en el centro de la polémica . (Composición/redes sociales)

Un nuevo escándalo reaviva viejas heridas entre los exintegrantes de One Direction. Según reveló este viernes el tabloide británico The Sun, Zayn Malik habría golpeado a su excompañero Louis Tomlinson en la cara durante una violenta discusión ocurrida en el set de un documental de tres partes que ambos grababan para Netflix.

El incidente, que habría dejado a Tomlinson con una herida en la cabeza y una conmoción cerebral, ocurrió hace aproximadamente seis meses y derivó en la cancelación definitiva del proyecto por parte de la plataforma de streaming.

Lo que se sabe del incidente

La pelea se habría desatado durante una jornada de filmación en Wyoming, Estados Unidos. Según el medio, todo comenzó cuando Malik hizo un comentario sobre Johannah Deakin, madre de Tomlinson, quien falleció de leucemia en diciembre de 2016 a los 43 años.

“Zayn empezó a portarse mal y a decir cosas de más. Escaló hasta convertirse en una discusión y luego Zayn hizo un comentario sobre la mamá de Louis, Johannah”, relató una fuente al tabloide. “Louis estaba aturdido y en shock. Cuando intentó moverse, Zayn lo atacó. Le pegó directo en la cara. Como llevaba anillos, le cortó la cabeza. Esto pasó afuera, frente a muchísima gente. Fue impactante”.

El proyecto prometía mostrar una faceta más personal de ambos artistas en un viaje por Estados Unidos.(Campfire Studios)

Tomlinson recibió atención médica y abandonó el set rumbo al Reino Unido, mientras Malik regresó a su granja en Pensilvania. Desde ese momento, asegura The Sun, ambos no habrían vuelto a hablar.

Por su parte, la plataforma —que nunca anunció oficialmente el proyecto— habría esperado durante meses una posible reconciliación antes de cancelar la producción el mes pasado.

“Netflix pensó que había ganado la lotería cuando Louis y Zayn aceptaron filmar juntos. Era un programa de gran presupuesto, costó millones producirlo”, señaló otra fuente al medio británico.

Los rumores sobre este altercado comenzaron a circular sin mayores detalles desde diciembre de 2025. En los meses siguientes, ninguno de los cantantes se pronunció sobre el incidente.

No obstante, la reciente reacción de la directora Nicola Marsh dio señales sobre el destino del proyecto. El viernes 17 de abril, la cineasta —conocida por el documental Child Star, centrado en Demi Lovato— compartió la portada de The Sun con la noticia del conflicto. “Y ahí se fue el último año de trabajo”, escribió.

Nicola Marsh lamentó la cancelación del proyecto: “Y ahí se fue el último año de trabajo” (Captura de Instagram)

La actividad en redes sociales de la familia Tomlinson también reflejó la crisis. Este sábado, seguidores de la banda notaron que Phoebe y Lottie, hermanas de Louis, dejaron de seguir a Malik en redes sociales, aunque mantienen el 'follow’ a Harry Styles y Niall Horan.

Asimismo, el propio Louis Tomlinson dejó de seguir a Malik en esa red social.

La noticia sorprendió a los fans, ya que la relación entre ambos parecía estable en los últimos meses. En octubre pasado, Tomlinson afirmó que grabar con Zayn había sido “bastante genial” en una entrevista con BBC Radio 1.

Una historia de altibajos entre los dos artistas

La tensión entre Malik y Tomlinson no es nueva. En mayo de 2015, semanas después de que Malik abandonara One Direction en plena gira On The Road Again, ambos protagonizaron un cruce público de palabras en Twitter. Todo comenzó cuando el productor Naughty Boy publicó una foto junto a Zayn con el mensaje “Reemplácenlo”.

El historial de tensiones entre Malik y Tomlinson se remonta a 2015, tras la salida del cantante del grupo. (Yui Mok/PA vía AP, archivo)

Louis respondió con una burla sobre filtros fotográficos, y Zayn replicó: “¿Recuerdas cuando tenías una vida y dejabas de hacer comentarios malos sobre la mía?”.

Sin embargo, la madre de Louis logró acercarlos antes de morir. En una entrevista con The Sun tras el fallecimiento de Johannah en diciembre de 2016, el cantante recordó: “Mi mamá me dijo: ‘Tienes que retomar el contacto con Zayn. La vida es demasiado corta’”. Y añadió: “Me encontré con él y fue bonito. Después de todo aquello, fue ese amor fraternal. Siempre vamos a tener ese amor el uno por el otro”.

En enero de 2017, Louis asistió a un concierto de Zayn en Los Ángeles, donde Malik lo mencionó desde el escenario: “Esta noche es especial. Un viejo amigo mío está aquí apoyándome esta noche. Louis está aquí”.

El documental cancelado también contemplaba abordar la muerte de su compañero Liam Payne, fallecido en octubre de 2024 tras caer desde el balcón de un hotel en Argentina.

Tras la disolución de la banda, todos los integrantes emprendieron carreras como solistas (Photo by D Dipasupil/FilmMagic)

El escándalo coincide con momentos clave en la carrera de ambos artistas. Malik lanzó el 17 de abril su nuevo álbum Konnakol. No obstante, ese mismo día publicó una fotografía desde un hospital, con bata médica y conectado a lo que parece ser un tensiómetro.

“Ha sido una semana larga y aún me estoy recuperando inesperadamente”, escribió, al tiempo que agradeció al personal médico sin revelar su diagnóstico. Su gira mundial está prevista para comenzar el 12 de mayo en el AO Arena de Mánchester.

Tomlinson, por su parte, continúa de gira con su álbum How Did I Get Here?. Su primera fecha en el Reino Unido está programada para el 24 de abril en el Co-Op Live de Mánchester, con presentaciones que culminarán en el O2 Arena de Londres el 3 de mayo.