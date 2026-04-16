Pete Hegseth, jefe del Pentágono: “Estados Unidos bloqueará los puertos iraníes el tiempo que sea necesario” (REUTERS/Nathan Howard)

El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, dijo “Estados Unidos bloqueará los puertos iraníes el tiempo que sea necesario”.

“Que quede claro: este bloqueo se aplica a todos los buques, independientemente de su nacionalidad, que se dirijan a puertos iraníes o salgan de ellos”, afirmó Hegseth este jueves en rueda de prensa desde el Pentágono.

Por su parte, el máximo comandante militar estadounidense, el general Dan Caine, respaldó la postura del jefe del Pentágono y subrayó el alcance de la operación. “Que quede claro: este bloqueo se aplica a todos los barcos, independientemente de su nacionalidad, que se dirijan a puertos iraníes o salgan de ellos”, afirmó.

El Comando Central de Estados Unidos afirmó el miércoles que ningún buque logró atravesar el bloqueo naval impuesto por Washington a los puertos iraníes durante las primeras 48 horas de su entrada en vigor. Según un comunicado difundido por el organismo en la red social X, además de impedir el tránsito de embarcaciones hacia y desde puertos iraníes, al menos nueve buques acataron las órdenes de las fuerzas estadounidenses y dieron media vuelta, regresando hacia la costa de Irán o zonas cercanas.

La operación se desarrolla en aguas del Golfo de Omán, donde unidades navales de Estados Unidos mantienen patrullas permanentes. Desde el CENTCOM indicaron que sus fuerzas están “presentes, vigilantes y listas” para garantizar el cumplimiento del bloqueo.

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