Las 10 series de streaming que se están robando toda la atención

Las mejores series para ver en streaming incluyen comedias, dramas médicos y docuseries recomendadas por la crítica (Composición Fotográfica)

Elegir entre la variada oferta de plataformas puede ser abrumador, pero algunos títulos recientes han logrado captar la atención tanto de la crítica como del público.

The Wired presentó una selección de las series para ver en streaming ahora mismo, abarcando desde dramas médicos en tiempo real hasta comedias irreverentes y docuseries de impacto.

The Pitt

Se presenta como un drama médico que transcurre en tiempo real, permitiendo al espectador experimentar junto al personal de un hospital los momentos más críticos de su jornada laboral.

La serie revela los desafíos diarios del sistema de salud en Estados Unidos, mostrando tanto la presión emocional sobre los médicos y enfermeros como las limitaciones estructurales que condicionan su trabajo. El formato transmite la urgencia y tensión propias de situaciones límite y ofrece una mirada directa a la realidad hospitalaria.

The Pitt muestra la intensidad de los dramas médicos en tiempo real y expone desafíos del sistema de salud estadounidense

The Boys

Esta serie se consolidó como una sátira sobre el universo de los superhéroes, alejándose de los clichés habituales del género.

En The Boys, los superhéroes son gestionados por una poderosa corporación que manipula su imagen y oculta sus excesos, mientras un grupo de vigilantes intenta frenar los abusos y la corrupción.

La trama combina acción, humor negro y crítica social, exponiendo cómo el poder sin control puede pervertir incluso las mejores intenciones y cómo la fama puede ser utilizada como arma.

The Boys se consolida como sátira de superhéroes, mezclando crítica social, acción y la gestión corporativa del poder

The Predator of Seville

Es una docuserie que aborda la problemática de las agresiones sexuales, centrándose en casos ocurridos en Sevilla y la reacción social que provocaron. A través de testimonios de víctimas, familiares y expertos, la serie retrata el proceso de denuncia pública y el impacto en la vida de quienes deciden dar un paso al frente.

El relato profundiza en el funcionamiento de la justicia, las campañas mediáticas y el cambio cultural impulsado por el movimiento de mujeres en España.

The Predator of Seville aborda agresiones sexuales en Sevilla, destacando testimonios de víctimas y la reacción social en España

Star Wars: Maul—Shadow Lord

El universo de Star Wars adquiere un tono más oscuro y adulto. Esta serie animada, dirigida a un público mayor, explora la historia del personaje Maul, conocido por su complejidad y su pasado ligado al lado oscuro de la Fuerza.

La narrativa se centra en sus motivaciones, rivalidades y luchas internas, ofreciendo una visión renovada de uno de los antagonistas más enigmáticos de la saga. Los episodios profundizan en la psicología de Maul y su búsqueda de poder y redención.

Star Wars: Maul—Shadow Lord explora el lado oscuro de la Fuerza centrándose en la compleja psicología del antagonista de la saga

The Testaments

Es la esperada secuela de The Handmaid’s Tale, ambientada 15 años después de los sucesos de la serie original. La historia sigue los destinos cruzados de varias mujeres dentro del régimen opresivo de Gilead, explorando tanto la resistencia interna como las complejas relaciones de poder.

A través de nuevas perspectivas y personajes, la serie analiza la evolución del sistema y las posibilidades de cambio, manteniendo la crítica social que caracteriza a la franquicia.

The Testaments retoma el universo de The Handmaid’s Tale y profundiza en la resistencia femenina bajo el régimen opresivo de Gilead

Kara Swisher Wants to Live Forever

La periodista especializada en tecnología Kara Swisher lidera esta docuserie que investiga el fenómeno de la longevidad y el auge de la ciencia dedicada a prolongar la vida humana. La producción examina tanto los avances tecnológicos y médicos como las controversias éticas y comerciales que rodean a la industria.

Swisher entrevista a científicos, empresarios y figuras públicas, desentrañando el entramado de intereses que impulsan la búsqueda de la vida eterna y los dilemas que plantea para la sociedad.

La docuserie de Kara Swisher investiga la longevidad y analiza tanto los avances tecnológicos como los dilemas éticos de la industria

Margo’s Got Money Troubles

Relata la historia de una joven madre que, enfrentada a la precariedad económica, decide incursionar en una plataforma digital de suscripción de contenido. La serie retrata las dificultades de la maternidad en solitario y la presión de generar ingresos, al tiempo que explora la relación de la protagonista con su entorno y los prejuicios sociales que enfrenta.

El guion equilibra momentos de comedia con situaciones de vulnerabilidad, reflejando las contradicciones de la vida moderna.

Margo’s Got Money Troubles narra el ingreso de una madre joven a OnlyFans, exponiendo los desafíos financieros y prejuicios sociales actuales

This Is a Gardening Show

Protagonizada por el actor y comediante estadounidense Zach Galifianakis, esta serie propone una mezcla inusual de comedia y jardinería. Cada episodio utiliza el mundo de las plantas y el paisajismo como punto de partida para situaciones inesperadas y personajes excéntricos.

La producción juega con los tópicos del género de programas de jardinería, convirtiéndolos en escenarios para el humor y la crítica a las modas contemporáneas.

This Is A Gardening Show

Stranger Things: Tales From ’85

Es una serie animada que expande el universo creado en la franquicia. Situada en 1985, la trama introduce nuevos personajes y aventuras, manteniendo el ambiente nostálgico y los elementos sobrenaturales que definieron la serie original.

El formato animado permite explorar historias paralelas y profundizar en el trasfondo del pueblo de Hawkins, ofreciendo contenido tanto para seguidores veteranos como para nuevos espectadores.

'Stranger Things: Tales From ’85' expande el universo de la exitosa franquicia con un formato animado ambientado en 1985

La selección de series disponibles actualmente en streaming refleja la diversidad de propuestas que exploran desde problemáticas sociales hasta mundos fantásticos, pasando por relatos personales y experimentos formales. Con opciones para distintos gustos, estas producciones demuestran cómo la televisión sigue reinventándose y capturando la atención de nuevas audiencias.