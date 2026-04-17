Multa de USD 3 millones a empresa de explosivos tras la muerte de 16 empleados en Tennessee

La investigación reveló que Accurate Energetic Systems acumuló más de 100 infracciones de seguridad antes de la explosión en Tennessee. (Captura de video)

Una investigación estatal reveló que la planta de Accurate Energetic Systems (Sistemas energéticos precisos) en McEwen, Tennessee acumuló más de 100 infracciones de seguridad antes de la explosión del 10 de octubre de 2025, donde murieron 16 empleados mientras manipulaban explosivos destinados al sector militar de Estados Unidos. Como resultado, la empresa enfrenta una multa de más de USD 3.000.000, la sanción más grande en la historia del estado por violaciones a la normativa de seguridad industrial, de acuerdo con documentación a la que accedió CBS News.

La Administración de Seguridad y Salud Ocupacional estatal (TOSHA), agencia estatal de seguridad laboral, informó que al menos 44 de las infracciones correspondían a violaciones graves e intencionadas. Según el reporte, inspectores determinaron que Accurate Energetic Systems (AES) incumplió las medidas básicas para evitar ignición de vapores inflamables y omitió el registro requerido sobre manejo de equipos peligrosos.

TOSHA concluyó en su informe que la empresa mostró indiferencia por la protección de su personal. El episodio más crítico ocurrió en el edificio 602, destruido por la detonación que cobró la vida de los trabajadores. El documento oficial detalla que la compañía permitió el acceso simultáneo de un número excesivo de empleados y almacenó cantidades de materiales explosivos superiores a las mínimas necesarias para operaciones seguras y eficientes, sin fundamentación documental.

Las familias de las víctimas presentaron demandas judiciales y reclamaron compensaciones de hasta 150 millones de dólares a la empresa. (Captura de video)

El informe precisó: “AES, pese al conocimiento claro de los estándares del sector y de los riesgos reconocidos de explosión en el edificio 602, continuó con operaciones con cantidades excesivas de personal, ocupaciones innecesarias y cantidades de explosivos muy superiores a las requeridas”.

Además, se registraron ampliaciones injustificadas de los límites permitidos para peso neto de explosivos y movimiento de personal dentro de las instalaciones.

El impacto de la tragedia y la respuesta institucional

Las víctimas de la explosión fueron identificadas como Jason Adams, Erick Anderson, Billy Baker, Adam Boatman, Christopher Clark, Mindy Clifton, James Cook, Reyna Gillahan, LaTeisha Mays, Jeremy Moore, Melinda Rainey, Melissa Stanford, Trenton Stewart, Rachel Woodall, Steven Wright y Donald Yowell. Fallecieron dentro del edificio 602 durante tareas de manipulación de explosivos de fundición. El siniestro y las infracciones provocaron un cuestionamiento inmediato al modelo de gestión y la cultura de seguridad de la empresa.

El consejero delegado de AES, Wendell Stinson, rechazó públicamente las conclusiones oficiales. Declaró a CBS News que “los hallazgos de TOSHA no reflejan el estándar de seguridad que perseguimos día a día, ni nuestro compromiso con el bienestar de nuestros trabajadores y sus familias”.

El modelo de gestión y la cultura de seguridad de Accurate Energetic Systems quedaron en entredicho tras la tragedia y las sanciones recibidas. (Captura de video)

La empresa aseguró estar efectuando una investigación interna paralela y colabora con las autoridades estatales y federales responsables de aclarar el hecho, manteniendo la información disponible a disposición de los entes de control.

La sanción impuesta supera cualquier registro previo en Tennessee para incidentes industriales. La cadena estadounidense subrayó que el cobro de la multa y la potencial revisión del futuro de AES dependen del desenlace de los procedimientos legales y regulatorios iniciados tras la tragedia.

La batalla por las compensaciones y los límites legales

La disputa por la reparación económica a los familiares llegó rápidamente a los tribunales. Darren Richie, abogado de las familias de Reyna Gillahan y Steven Wright, calificó la actuación de la empresa como “atroz” y anunció ante CBS News la presentación de dos demandas federales por homicidio culposo.

El bufete dio a conocer que, antes de recurrir a la vía judicial, cada familia perjudicada exigió a la compañía compensaciones de USD 150.000.000 en un intento de arreglo extrajudicial; AES rechazó la propuesta. De acuerdo con Richie, la empresa argumentó que el programa estatal de compensación por accidentes laborales constituye la única vía válida para reclamos derivados de lesiones y fallecimientos en el trabajo, negándose a facilitar información sobre seguros a los afectados.

Este asesoramiento legal solo cubre –por ahora– a dos de las dieciséis familias directamente damnificadas. El propio Richie explicó a CBS News que algunas familias decidieron no iniciar acciones debido a acuerdos previos, falta de recursos para costear litigios prolongados o ausencia de representación legal especializada. Otras, al cierre de este reporte, no habían confirmado la contratación de abogados distintos ni su interés en avanzar colectivamente.

La planta de McEwen enfrentó la mayor multa de la historia de Tennessee por violaciones a la normativa de seguridad industrial. (Captura de video)

Algunas familias sostienen que la tragedia se vio agravada por el contexto financiero de la compañía. Documentos a los que accedió Richie revelan que AES suscribió en 2025 un contrato de USD 120.000.000 con el Departamento de Defensa de Estados Unidos, lo que avivó la sospecha de que el interés económico condicionó la toma de decisiones en materia de seguridad.

El abogado manifestó: “Creo que estas personas sabían exactamente lo que hacían y estaban dispuestos a sacrificar la vida de sus empleados por ese contrato de USD 120 millones”.

El debate social y el apoyo empresarial a las familias

La asistencia que AES proporcionó a los allegados de las víctimas generó desacuerdos públicos. Richie denunció ante CBS News que la empresa solo ofreció “un camión de comida rápida en un evento para las familias, una camiseta con la imagen del ser querido fallecido y una tarjeta de regalo de USD 50 para Walmart”. El abogado calificó estos gestos de “insultantes”.

En respuesta, un vocero de Accurate Energetic Systems defendió que la compañía implementó un programa integral de apoyo. Según la empresa, el fondo creado permitió otorgar ayuda financiera a los familiares, financiar servicios de asesoramiento en duelo, garantizar respaldo permanente para la adquisición de productos esenciales y proporcionar acceso a profesionales externos de salud mental, en colaboración con organizaciones como Centerstone y Community Foundation of Middle Tennessee.