Murió Nadia Farès, estrella del cine francés, tras un trágico accidente en una piscina de lujo

Nadia Farès alcanzó fama internacional con Los ríos de color púrpura en el año 2000.(Photo by JULIEN DE ROSA / AFP)

La actriz francesa Nadia Farès murió a los 57 años tras permanecer una semana en coma, luego de ser hallada inconsciente en la piscina de un exclusivo club deportivo en París. La noticia fue confirmada el viernes 17 de abril por sus hijas, quienes pidieron respeto y discreción durante el duelo.

De acuerdo con información de AFP, la intérprete, nacida en Marrakech en 1968, sufrió un desvanecimiento por un “incidente cardíaco” el pasado 11 de abril mientras nadaba en un club privado del distrito 9 de la capital francesa.

Según declaraciones de testigos a Le Parisien, Farès habría soltado repentinamente la tabla con la que estaba nadando y se sumergió. Cuando otros nadadores se percataron que no había salido a la superficie, ya habían pasado entre tres y cuatro minutos.

Farès fue rescatada del fondo de la piscina y recibió masaje cardiaco antes de que llegara la ambulancia que la trasladó al hospital Pitié-Salpêtrière. Ahí, el personal de salud logró reanimarla, pero quedó en coma inducido hasta su fallecimiento.

Las autoridades abrieron una investigación por el incidente, pero por el momento no se constató alguna infracción.

La actriz permaneció varios minutos bajo el agua antes de ser auxiliada por otros nadadores. (Photo by JULIEN DE ROSA / AFP)

El adiós de sus hijas

La muerte de Nadia Farès fue informada por sus hijas, Cylia y Shana Chasman con un mensaje conjunto a la agencia AFP: “Con una inmensa tristeza anunciamos este viernes el fallecimiento de Nadia Farès. Francia ha perdido a una gran artista, pero para nosotras, ante todo, es a una madre a quien acabamos de perder”.

En redes sociales, Cylia Chasman compartió un extenso homenaje. “Mamá. Este es un dolor que nunca superaré. Cada día me despierto y rezo para que esto sea una pesadilla y que sigas con nosotros”, escribió. “El sábado estábamos al teléfono y me dijiste que no tenías miedo a la muerte, y yo respondí que tenía miedo de tu muerte. Y al día siguiente el universo decidió que era tu momento”.

“Sé que luchaste con todas tus fuerzas por tus hijos. Gracias por luchar, gracias por darme la vida, gracias por cada recuerdo”, expresó en su emotivo mensaje. “Descansa en paz, mamá. Sé mi ángel para siempre. Lo necesito”.

El mensaje de Cylia Chasman por la muerte de su madre, la actriz Nadia Farès (Captura: Instagram)

Su hermana, Shana, publicó un mensaje más breve: “Te amo, mamá, escribiré mis palabras cuando esté lista. Por favor, denme tiempo”.

Trayectoria en cine y televisión

Nadia Farès construyó una carrera que alternó entre el cine francés y producciones internacionales. Alcanzó notoriedad en el año 2000 con Les Rivières pourpres (Los ríos de color púrpura), dirigida por Mathieu Kassovitz y basada en la novela de Jean-Christophe Grangé. En ese thriller actuó junto a Jean Reno y Vincent Cassel.

Antes de ese éxito, ya había llamado la atención con Elles n’oublient jamais (1994), una de las películas que la situaron entre las figuras emergentes del cine francés en los años noventa. También trabajó con directores como Claude Lelouch y Alexandre Arcady. En esta época, los medios parisinos le dieron el apelativo de “la Cindy Crawford francesa”, en alusión a su apariencia y proyección mediática.

La artista se preparaba para dirigir su primera película como guionista y directora en septiembre. (Photo by Pascal GUYOT / AFP)

Su carrera también incluyó proyectos internacionales. Participó en War, junto a Jason Statham y Jet Li, y en la cinta de terror Storm Warning.

En televisión, destacó por su papel como Vanessa d’Abrantes en Marseille, la primera producción original en francés de la plataforma, donde compartió elenco con Gérard Depardieu entre 2016 y 2018.

Por otro lado, actriz habló en varias ocasiones sobre sus problemas de salud. En 2007 se sometió a una operación cerebral por un aneurisma que describió como “lejos de ser pequeño”. Además, afrontó tres intervenciones cardíacas en un periodo de cuatro años.

A pesar de ese historial, mantenía una rutina activa y practicaba natación con frecuencia. El accidente ocurrió durante una de esas sesiones habituales.

La intérprete mantenía una rutina deportiva activa y nadaba varias veces por semana.(Photo by YOAN VALAT / AFP)

En el plano personal, vivió varios años en Estados Unidos junto al productor Steve Chasman, con quien tuvo a sus dos hijas. Más adelante regresó a Francia, donde retomó su carrera, sobre todo en televisión.

Farès preparaba un nuevo proyecto profesional. Tenía previsto iniciar en septiembre el rodaje de su primer largometraje como guionista y directora, una comedia de acción que iba a suponer un giro en su trayectoria.