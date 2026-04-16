Estados Unidos

California aprueba una ley histórica para convertir oficinas vacías en viviendas en siete ciudades

La legislación impulsa la reutilización de edificios comerciales sin uso para destinarlos a viviendas y marca un cambio en el desarrollo urbano de los principales centros californianos

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La Ley de Revitalización del Centro de California impulsa la reconversión urbana en ciudades clave como Los Ángeles, San Diego y San Francisco (REUTERS/Mike Blake)
La Ley de Revitalización del Centro de California impulsa la reconversión urbana en ciudades clave como Los Ángeles, San Diego y San Francisco (REUTERS/Mike Blake)

La Ley de Revitalización del Centro marca la apuesta más relevante de California en la última década frente a la crisis habitacional. El proyecto impulsa una reconversión profunda de los centros urbanos, en especial de Los Ángeles y otras seis ciudades con transporte público desarrollado.

La iniciativa propone modificar reglas de zonificación, potenciar la vivienda cerca de nodos de transporte y reutilizar edificios comerciales desocupados para incrementar la oferta habitacional, según el diario estadounidense The Los Angeles Times.

A partir de 2026, el Proyecto de Ley 2074 de la Asamblea, liderado por el asambleísta Matt Haney, obligaría a municipios de más de 400.000 habitantes —además de Los Ángeles, incluye San Diego, San José, San Francisco, Sacramento, Oakland y Long Beach— a definir antes del 1 de julio de 2027 uno o más distritos de centros de transporte regionales.

Estos núcleos serán el escenario para los cambios urbanísticos que prevé el Estado. Un rasgo novedoso es la creación de un fondo estatal de préstamos rotatorios para ofrecer capital inicial a bajo interés a los desarrolladores, mecanismo inédito en la legislación californiana.

El aumento de vacancia en oficinas y comercios en los centros urbanos tras la pandemia llevó al Estado a buscar revertir esa tendencia mediante la reconversión de antiguos distritos comerciales en áreas residenciales densas y activas, según el diario estadounidense The Los Angeles Times.

La ley establece cuatro ejes fundamentales. Primero, obliga a modificar la zonificación para permitir edificios residenciales de gran altura y mayor densidad en zonas centrales. Segundo, requiere la designación formal de distritos de centros de transporte del centro, donde se concentrará la nueva oferta habitacional.

Tercero, prevé agilizar la aprobación de proyectos que generen empleo bien remunerado y cumplan estándares laborales estrictos. Finalmente, el Estado instrumentará un sistema de préstamos a bajo interés a través de un fondo rotatorio para facilitar el inicio de obras.

La implementación de la ley impactaría de manera directa en el entorno urbano y la vida cotidiana. Los impulsores prevén menos uso del automóvil, mayor oferta de viviendas y servicios en los centros de ciudades como Los Ángeles.

De acuerdo con estimaciones de The Los Angeles Times, la revitalización posibilitaría la apertura de nuevos restaurantes, comercios y espacios públicos, creando comunidades urbanas activas y sostenibles.

La magnitud de la crisis habitacional en California refuerza la urgencia de la reforma. Según el portal de estadísticas alemán Statista, el déficit supera 2,5 millones de viviendas.

Además, en urbes como Los Ángeles, la vacancia de oficinas superó el 30% en 2023, según la consultora internacional CBRE Group. Estos datos convierten la reconversión de edificios comerciales en una opción estratégica para ampliar la oferta residencial sin ocupar nuevo suelo.

Qué cambia el proyecto en las ciudades de California

El Proyecto de Ley 2074 obligará a grandes municipios a definir distritos de transporte regionales antes de julio de 2027 para facilitar desarrollos inmobiliarios (REUTERS/Mike Blake)
El Proyecto de Ley 2074 obligará a grandes municipios a definir distritos de transporte regionales antes de julio de 2027 para facilitar desarrollos inmobiliarios (REUTERS/Mike Blake)

El Proyecto de Ley 2074 busca transformar el acceso a la vivienda en los principales centros urbanos, priorizando la cercanía a estaciones de transporte y la reutilización de inmuebles ya existentes.

El propósito es crear distritos donde vivienda, empleo y servicios estén integrados, reduciendo la dependencia del automóvil y favoreciendo la cohesión social.

El fondo rotatorio de préstamos estatales permitirá que desarrolladores medianos y pequeños accedan a financiamiento en condiciones ventajosas, agilizando proyectos que suelen enfrentar barreras económicas.

Según el equipo del asambleísta Matt Haney, el objetivo es evitar la concentración del mercado en grandes grupos inmobiliarios y diversificar la oferta habitacional.

La selección de los distritos de centros de transporte regionales estará sujeta a criterios técnicos: densidad de estaciones, flujo de pasajeros y disponibilidad de servicios urbanos. Así, se busca intervenir en zonas que realmente requieran integración urbana y mejoras en movilidad.

Desafíos y expectativas ante la reforma urbanística

Una vista panorámica del centro de Los Ángeles con numerosos rascacielos y un complejo entramado de autopistas debajo, bajo un cielo azul claro.
La ley enfrenta resistencias locales por el impacto en la autonomía municipal y la infraestructura urbana, mientras busca proteger el empleo y evitar la gentrificación (Imagen Ilustrativa Infobae)

La transformación propuesta por la Ley de Revitalización del Centro enfrenta resistencias. Alcaldes y autoridades locales han expresado inquietudes sobre la pérdida de autonomía en la planificación urbana y el impacto de la densidad en la infraestructura. Organizaciones vecinales reclaman garantías para proteger los espacios públicos y evitar la gentrificación.

La aceleración de permisos para proyectos con exigencias laborales estrictas busca incentivar el desarrollo responsable. Según la Federación Laboral de California, esto puede mejorar las condiciones de empleo en la construcción, un sector marcado por la precarización.

La aprobación de este marco legal sienta un precedente en la política habitacional de California. Aunque en años recientes se flexibilizó el desarrollo de viviendas multifamiliares, ninguna ley había propuesto una intervención tan profunda en los centros urbanos ni mecanismos financieros específicos para el sector.

La Ley de Revitalización del Centro busca ofrecer una solución estructural a la escasez de vivienda asequible en los núcleos urbanos. La experiencia podría ser observada por otras regiones de Estados Unidos, también afectadas por vacancia comercial y déficit habitacional.

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