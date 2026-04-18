Steam da gratis cuatro nuevos por tiempo limitado: cómo añadirlos sin costo a mi biblioteca

Steam regala cuatro videojuegos nuevos por tiempo limitado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Steam ofrece de manera gratuita cuatro nuevos videojuegos por tiempo limitado: Legend of Keepers: Career of a Dungeon Manager, Uncanny Tales: Cold Road, Stickman Killing Zombie y NineHells.

Para descargarlos y añadirlos a tu biblioteca, solo debes ingresar a la plataforma de Steam, buscar cada título en la tienda y hacer clic en ‘Añadir a la cuenta’ durante el período de la promoción.

Una vez reclamados, los juegos quedarán disponibles de forma permanente en tu colección.

Para sumarlos a tu biblioteca, accede a Steam, busca cada juego y selecciona “Añadir a la cuenta” durante la promoción. (Steam)

Cómo añadir estos juegos gratis de Steam

El paso a paso para añadir gratis estos juegos es el siguiente:

Ingresa a tu cuenta de Steam desde la aplicación o el sitio web oficial. Utiliza el buscador para localizar cada uno de los títulos: Legend of Keepers: Career of a Dungeon Manager, Uncanny Tales: Cold Road, Stickman Killing Zombie y NineHells. En la página de cada juego, haz clic en el botón ‘Añadir a la cuenta’ u ‘Obtener’. Repite el proceso con cada videojuego. Una vez reclamados, los juegos quedarán en tu biblioteca de Steam de forma permanente.

De qué tratan estos juegos gratuitos de Steam

Los nuevos juegos gratis de Steam tratan de:

Legend of Keepers: Career of a Dungeon Manager.

Juego de estrategia y gestión en el que asumes el rol de gerente de una mazmorra. Tu objetivo es organizar trampas, monstruos y recursos para defender el botín de los ataques de héroes invasores, combinando mecánicas de defensa y administración.

Uncanny Tales: Cold Road.

Es una aventura narrativa con elementos de misterio y terror. El jugador explora ambientes desolados y resuelve acertijos para avanzar en una historia marcada por sucesos sobrenaturales y la tensión psicológica.

El juego presenta una historia con misterio y terror. (Steam)

Stickman Killing Zombie.

Es un juego de acción en el que controlas a un personaje tipo stickman enfrentando hordas de zombis. Debes sobrevivir el mayor tiempo posible utilizando armas y habilidades para eliminar a los enemigos y superar niveles cada vez más desafiantes.

NineHells.

Es un título de acción y plataformas ambientado en un mundo infernal. El jugador debe sortear obstáculos, combatir criaturas demoníacas y avanzar por distintos escenarios, combinando precisión y rapidez para completar cada nivel.

Qué otros juegos se pueden encontrar gratis en Steam

En Steam puedes encontrar otros juegos gratis como:

Arena Breakout Infinite

Worlds Beyond

Blue Archive

TMNT Arena

GeoGuessr Steam Edition

Eternal Return

Path of Exile: Mirage

Wuthering Waves

Brawlhalla

Steam también ofrece otros títulos gratuitos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

FC 24

The Finals

Yu-Gi-Oh! Master Duel

Team Fortress 2

The Sims 4

Where Winds Meet

Bongo Cat

Heartopia

Marvel Rivals

Overwatch S1: Conquest

Warframe

VRChat

NARAKA: Bladepoint

Delta Force

Counter-Strike 2

Dota 2

PUBG Battlegrounds

Apex Legends

War Thunder

Rainbow Six Siege

Sky

Lost Ark

Guild Wars 2

Reverse: 1999

Después de reclamarlos, los juegos se mantienen en tu colección para siempre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dark and Darker

Pixel Worlds

Cell to Singularity

Revolution Idle

Unturned

Fishing Planet

KARDS

En qué otros sitios seguros puedes encontrar juegos gratis para PC

Otro sitio para encontrar juegos gratis para PC es Epic Games Store. Cada semana, la tienda digital ofrece al menos un título gratis, que puede ser desde producciones independientes hasta grandes lanzamientos de estudios reconocidos.

Para acceder a estas promociones, solo necesitas crear una cuenta gratuita en Epic Games Store e ingresar regularmente para reclamar los juegos destacados.

Epic Games Store es otra opción para conseguir juegos gratis en PC. REUTERS/Brendan McDermid/Illustration/File Photo

Una vez que los añades a tu biblioteca durante el período de la oferta, los títulos quedan disponibles de manera permanente, sin necesidad de suscripciones adicionales ni pagos ocultos.

Además de los juegos gratuitos semanales, la plataforma realiza eventos especiales o celebraciones de fin de año, en los que reparte más títulos sin costo y ofrece cupones de descuento exclusivos.

El catálogo de Epic Games Store abarca géneros diversos, lo que permite a los usuarios descubrir nuevas experiencias y ampliar su colección sin gastar dinero.