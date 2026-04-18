Steam da gratis cuatro nuevos por tiempo limitado: cómo añadirlos sin costo a mi biblioteca

Steam ofrece de manera gratuita cuatro nuevos videojuegos por tiempo limitado: Legend of Keepers: Career of a Dungeon Manager, Uncanny Tales: Cold Road, Stickman Killing Zombie y NineHells.
Para descargarlos y añadirlos a tu biblioteca, solo debes ingresar a la plataforma de Steam, buscar cada título en la tienda y hacer clic en ‘Añadir a la cuenta’ durante el período de la promoción.
Una vez reclamados, los juegos quedarán disponibles de forma permanente en tu colección.
Cómo añadir estos juegos gratis de Steam
El paso a paso para añadir gratis estos juegos es el siguiente:
- Ingresa a tu cuenta de Steam desde la aplicación o el sitio web oficial.
- Utiliza el buscador para localizar cada uno de los títulos: Legend of Keepers: Career of a Dungeon Manager, Uncanny Tales: Cold Road, Stickman Killing Zombie y NineHells.
- En la página de cada juego, haz clic en el botón ‘Añadir a la cuenta’ u ‘Obtener’.
- Repite el proceso con cada videojuego.
- Una vez reclamados, los juegos quedarán en tu biblioteca de Steam de forma permanente.
De qué tratan estos juegos gratuitos de Steam
Los nuevos juegos gratis de Steam tratan de:
- Legend of Keepers: Career of a Dungeon Manager.
Juego de estrategia y gestión en el que asumes el rol de gerente de una mazmorra. Tu objetivo es organizar trampas, monstruos y recursos para defender el botín de los ataques de héroes invasores, combinando mecánicas de defensa y administración.
- Uncanny Tales: Cold Road.
Es una aventura narrativa con elementos de misterio y terror. El jugador explora ambientes desolados y resuelve acertijos para avanzar en una historia marcada por sucesos sobrenaturales y la tensión psicológica.
- Stickman Killing Zombie.
Es un juego de acción en el que controlas a un personaje tipo stickman enfrentando hordas de zombis. Debes sobrevivir el mayor tiempo posible utilizando armas y habilidades para eliminar a los enemigos y superar niveles cada vez más desafiantes.
- NineHells.
Es un título de acción y plataformas ambientado en un mundo infernal. El jugador debe sortear obstáculos, combatir criaturas demoníacas y avanzar por distintos escenarios, combinando precisión y rapidez para completar cada nivel.
Qué otros juegos se pueden encontrar gratis en Steam
En Steam puedes encontrar otros juegos gratis como:
- Arena Breakout Infinite
- Worlds Beyond
- Blue Archive
- TMNT Arena
- GeoGuessr Steam Edition
- Eternal Return
- Path of Exile: Mirage
- Wuthering Waves
- Brawlhalla
- FC 24
- The Finals
- Yu-Gi-Oh! Master Duel
- Team Fortress 2
- The Sims 4
- Where Winds Meet
- Bongo Cat
- Heartopia
- Marvel Rivals
- Overwatch S1: Conquest
- Warframe
- VRChat
- NARAKA: Bladepoint
- Delta Force
- Counter-Strike 2
- Dota 2
- PUBG Battlegrounds
- Apex Legends
- War Thunder
- Rainbow Six Siege
- Sky
- Lost Ark
- Guild Wars 2
- Reverse: 1999
- Dark and Darker
- Pixel Worlds
- Cell to Singularity
- Revolution Idle
- Unturned
- Fishing Planet
- KARDS
En qué otros sitios seguros puedes encontrar juegos gratis para PC
Otro sitio para encontrar juegos gratis para PC es Epic Games Store. Cada semana, la tienda digital ofrece al menos un título gratis, que puede ser desde producciones independientes hasta grandes lanzamientos de estudios reconocidos.
Para acceder a estas promociones, solo necesitas crear una cuenta gratuita en Epic Games Store e ingresar regularmente para reclamar los juegos destacados.
Una vez que los añades a tu biblioteca durante el período de la oferta, los títulos quedan disponibles de manera permanente, sin necesidad de suscripciones adicionales ni pagos ocultos.
Además de los juegos gratuitos semanales, la plataforma realiza eventos especiales o celebraciones de fin de año, en los que reparte más títulos sin costo y ofrece cupones de descuento exclusivos.
El catálogo de Epic Games Store abarca géneros diversos, lo que permite a los usuarios descubrir nuevas experiencias y ampliar su colección sin gastar dinero.