Donaron USD 100 millones para crear una nueva sala de emergencias en el Hospital Jackson Memorial en Miami

La nueva sala de emergencias del Hospital Jackson Memorial en Miami se convierte en una de las más grandes de Estados Unidos tras una inversión de USD 400 millones. (Google Maps)

Una donación de USD 100 millones impulsó la construcción de la nueva sala de emergencias del Hospital Jackson Memorial en Miami, una de las más grandes de Estados Unidos. El objetivo es transformar la atención médica de urgencias en la región, que enfrenta un aumento sostenido de la demanda, según informó el diario Miami Herald. La inauguración oficial de la primera fase de este centro, prevista para el jueves 23 de abril, marca el inicio de una modernización y ampliación de servicios para la comunidad.

La magnitud de la obra queda reflejada en sus cifras: el espacio, de 16.540 metros cuadrados, triplica el tamaño de la sala anterior y se extiende por dos manzanas. De acuerdo con el presidente y director de operaciones de Jackson, David Zambrana, quien será el próximo director ejecutivo del hospital, se prevé que el hospital atenderá entre 110.000 y 120.000 pacientes en el primer año de funcionamiento de las nuevas instalaciones. Esto lo posiciona entre los centros más concurridos del país.

La mayor donación filantrópica en el sistema sanitario de Florida

La recaudación de USD 100 millones representa la donación filantrópica más alta en la historia del sistema hospitalario público de Miami-Dade. Esta cifra supera con creces el máximo anterior de USD 10 millones recibido por la organización sin fines de lucro Fundación Jackson Health, según detalló el director ejecutivo saliente Carlos Migoya a Miami Herald.

El costo total de la nueva sala de emergencias asciende a USD 400 millones, financiados con una combinación de bonos, inversiones de capital y donaciones.

Entre los principales donantes figuran Stuart Miller, presidente y director ejecutivo de Lennar Corporation, quien aportó USD 35 millones a través de Fundación Lennar y Miller Family Foundation, así como Benjamín León Jr., fundador del consorcio de salud Leon Medical Centers, con una donación de USD 10 millones.

El Hospital Jackson Memorial espera atender hasta 120.000 pacientes en el primer año de funcionamiento de las nuevas instalaciones en Miami. (Google Maps)

También participaron los filántropos Trish y Dan Bell, Royal Caribbean Group (compañía internacional de cruceros con sede en Miami), Fundación Lennar y otras familias y fundaciones del sur de Florida.

Miller, presidente de la junta directiva del Sistema de Salud de la Universidad de Miami, valoró el esfuerzo colectivo al señalar: “Esto es lo que nos define. Esto es lo que somos como comunidad”, en agradecimiento a los donantes.

Tecnología avanzada y atención integral en la nueva sala

El diseño de la nueva sala de emergencias busca garantizar una atención integral y eficiente, tanto en casos rutinarios como en emergencias graves. La infraestructura cuenta con habitaciones privadas para pacientes, áreas de “vía rápida” para quienes pueden ser dados de alta en menos de dos horas y servicios inmediatos de farmacia, rayos X, resonancia magnética y pruebas diagnósticas.

Migoya indicó a Miami Herald que el centro dispone de “la tecnología más avanzada para ayudar a los médicos a brindar atención rápida y de alta calidad a todos, desde un brazo roto hasta un derrame cerebral o un ataque cardíaco”.

La nueva sala de urgencias ofrece tecnología avanzada y servicios integrales, incluyendo farmacia, rayos X y resonancia magnética para emergencias médicas. (Google Maps)

Además, resaltó la importancia estratégica de la inversión: “La sala de urgencias es la puerta de entrada al Jackson Memorial, por lo que la mejor experiencia tiene que ocurrir aquí”.

El proyecto se encuentra en desarrollo desde hace seis años y se implementará por fases. La primera, dedicada a pacientes adultos en el número 1026 de la calle 19 Noroeste, será inaugurada este mes. Por su parte, la sala de emergencias pediátrica continuará operando en la entrada de la calle 17 hasta que finalice la modernización total en 2027.

Capacidad, especialización y servicios para la comunidad

Una vez completada la obra en 2027, el centro dispondrá de más de 200 habitaciones para pacientes, entre ellas 57 salas de observación y 30 habitaciones pediátricas de UHealth Jackson Children’s Care, la división especializada en atención infantil de la Universidad de Miami. Contará además con seis salas de reanimación, zonas específicas para atención de problemas de salud mental y una sala especialmente adaptada para personas con autismo en el área pediátrica.

El proyecto fue presentado ante figuras clave como la alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava; la alcaldesa de Miami, Eileen Higgins; y la supervisora de elecciones Alina García, lo que simboliza la cooperación entre el sector público y privado y el compromiso social de la región.

La donación filantrópica de USD 100 millones marca un hito histórico en el sistema hospitalario público de Miami-Dade y Florida. (Google Maps)

Uno de los donantes principales, Benjamín León Jr., compartió su perspectiva ante la comunidad la noche previa a la inauguración: “Tener una sala de emergencias de esta magnitud, como la que acabo de ver, en nuestra comunidad es realmente un regalo, uno que servirá a cualquiera que cruce sus puertas, de día o de noche, durante generaciones”.

Nuevas iniciativas y expansión filantrópica en Miami-Dade

La compañía internacional de cruceros Royal Caribbean Group anunció una donación adicional de USD 5 millones para promover un programa de residencia en medicina de emergencia, como parte de su recientemente formada Fundación Royal Caribbean Group, según explicó Dana Ritzcovan, vicepresidenta ejecutiva y directora de personal y administración, a Miami Herald. “Esto nos resulta especialmente significativo porque está muy cerca de casa”, señaló Ritzcovan.

El evento además coincidió con el lanzamiento de la campaña anual de donaciones One Day for Jackson de la Fundación Jackson Health, orientada a recaudar fondos para toda la red de hospitales públicos del condado de Miami-Dade. Flavia Llizo, directora ejecutiva de la fundación, aseguró a Miami Herald que la campaña avanza para superar el récord de un millón de dólares alcanzado el año anterior.

Esta ampliación del Jackson Memorial introduce un nuevo modelo en la gestión de urgencias hospitalarias, con el respaldo del sector filantrópico y empresarial local, y una planificación orientada a ampliar la capacidad, rapidez y calidad en la atención a los pacientes.