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EEUU autorizó la entrega y venta de petróleo ruso cargado en buques hasta mediados de mayo

Se trata de la Licencia General 134B, que introduce nuevas excepciones en el régimen de sanciones relacionado con Rusia, al permitir determinadas operaciones vinculadas a petróleo crudo y productos refinados

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El petrolero ruso Anatoli Kolodkin, con 740.000 barriles, equivalente a 100.000 toneladas de crudo. EFE/ STR
El petrolero ruso Anatoli Kolodkin, con 740.000 barriles, equivalente a 100.000 toneladas de crudo. EFE/ STR

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), dependiente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, ha emitido una licencia vinculada a Rusia, que autoriza la entrega y comercialización de petróleo crudo y productos refinados procedentes de la Federación Rusa, siempre que hayan sido cargados en buques a partir del 17 de abril de 2026.

Se trata de la Licencia General 134B, que introduce nuevas excepciones en el régimen de sanciones relacionado con Rusia, al permitir determinadas operaciones vinculadas a petróleo crudo y productos refinados de origen ruso.

Según el documento, quedan autorizadas “todas las transacciones prohibidas (...) que sean normalmente incidentales y necesarias para la venta, entrega o descarga de petróleo crudo o productos derivados del petróleo de origen de la Federación Rusa cargados en cualquier buque (...) en o antes de las 00.01 horas del este, del 17 de abril de 2026”, siempre que se ejecuten antes de las 00.01 horas del 16 de mayo de 2026.

La autorización incluye además operaciones logísticas y técnicas asociadas al transporte marítimo de estos cargamentos, como el atraque seguro de buques, la protección de la tripulación o intervenciones de emergencia.

En este sentido, la licencia contempla expresamente actividades “habituales y necesarias” como la gestión de buques, el suministro de combustible, el pilotaje, el registro o los servicios de seguros, entre otros.

El alcance de la medida abarca también petróleo y derivados producidos por entidades sujetas a distintos regímenes sancionadores estadounidenses relacionados con Rusia y Ucrania.

EEUU autoriza la entrega y venta de petróleo ruso cargado en buques hasta mediados de mayo
EEUU autoriza la entrega y venta de petróleo ruso cargado en buques hasta mediados de mayo

No obstante, la OFAC precisa una serie de exclusiones. En concreto, la licencia no ampara operaciones que involucren a personas o entidades vinculadas a Irán, Corea del Norte, Cuba o determinadas regiones de Ucrania bajo sanciones, ni aquellas transacciones prohibidas por otras normativas federales vigentes, incluidas las restricciones específicas sobre bienes y servicios de origen iraní.

Asimismo, el documento establece que, a partir del 17 de abril de 2026, la nueva Licencia General 134B sustituye completamente a la versión anterior, la 134A, que había sido emitida el 19 de marzo de 2026 y había expirado el 11 de abril del mismo año.

Rusia celebra la decisión

Moscú ha celebrado la decisión de Estados Unidos de conceder esta exención como una continuación del acercamiento entre la Administración Trump y el Gobierno ruso, en especial durante la guerra de Irán y su impacto en los mercados.

“Muchos países, incluido Estados Unidos, comprenden la importancia crucial y sistémica del petróleo y el gas rusos para la estabilidad de los mercados mundiales”, escribió Kirill Dmitriev, enviado del Kremlin para las relaciones económicas exteriores, en Telegram.

Dmitriev ha aprovechado para criticar a la Unión Europea y a Reino Unido al declararse convencido de que el levantamiento temporal de las sanciones provocará “histeria” entre estos “belicistas”.

(Con información de Europa Press)

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