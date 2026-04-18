La principal razón por la que Carey Mulligan aceptó ser parte de la nueva temporada de “Beef”

La segunda temporada de "Beef" en Netflix presenta a Oscar Isaac y Carey Mulligan como protagonistas de un drama matrimonial en un club exclusivo de California

La nueva temporada de la serie antológica de Netflix Beef reúne en pantalla a Oscar Isaac y Carey Mulligan. Ambos actores interpretan a un matrimonio en crisis dentro de un club exclusivo del sur de California, en una historia que revisita las tensiones sociales y generacionales bajo la mirada del creador Lee Sung Jin, según informó The New York Times.

La segunda entrega de Beef explora el enfrentamiento entre dos parejas vinculadas al club. Oscar Isaac encarna a Josh Martín, gerente del lugar, mientras Carey Mulligan da vida a Lindsay, su esposa de origen británico y diseñadora de interiores. La trama introduce rivalidades, chantajes y busca profundizar en cuestiones como la exclusividad, la pertenencia y las diferencias de clase, todo reflejado a través de la experiencia directa y los dilemas que los propios intérpretes comparten en esta producción.

En una entrevista en Los Ángeles, ambos actores hablaron para The New York Times sobre su reencuentro tras trabajos anteriores y ofrecieron una visión única sobre cómo abordaron sus papeles en este nuevo contexto.

“Oscar fue una gran razón para querer estar en el proyecto, además de que me atrajo la libertad creativa. Originalmente, mi personaje no era Lindsay Crane-Martín, era Lindsay Martin. Quise que fuera inglesa para trabajar el acento y dar autenticidad”, explicó Mulligan.

La colaboración de Oscar Isaac y Carey Mulligan en la segunda temporada de "Beef" marca su reencuentro profesional, según relató el dúo a The New York Times (REUTERS/Mario Anzuoni)

Por su parte, Isaac señaló: “Vi la primera temporada y sentí afinidad por los temas que interesan a Sonny, como inmigrante y por el aspecto de la iglesia evangélica”.

El proceso implicó largas charlas con Lee Sung Jin sobre sus propias vidas y relaciones. “Solo existía un guion, el primer episodio, que terminó siendo bastante distinto porque a Sonny le gusta fusionar las experiencias personales de todos”, agregó.

Reinvención de los personajes y construcción de la temporada

Rediseñar la temporada significó repensar a fondo la identidad de los personajes principales. “Fue un reto mirarnos al espejo y pensar: ‘Mira esos cortes de pelo tontos. Lo único que querría es darles una bofetada’. Eso lo vive el espectador también”, admitió Isaac.

Y Mulligan añadió: “Es difícil encontrarse con cualquiera de estos personajes y decir ‘bien hecho’. Son personas en sus peores momentos. Si alguien pusiera una cámara en mi peor semana, habría cosas de las que sentiría vergüenza”.

Lee Sung Jin, creador de "Beef", dirige la exploración de conflictos generacionales y la pertenencia social a través de historias cruzadas en la serie de Netflix (REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo)

La creación de los roles involucró improvisación y conversaciones extensas con el creador. Mulligan defendió que su personaje mantuviera una identidad ligada a sus raíces, “por la cuestión de la autenticidad con el acento”, y comentó el matiz social: le resultaba atractivo que Lindsay hubiera prosperado gracias a su capital social en su país de origen.

Dilemas morales, conflictos generacionales y mirada social en “Beef”

La temporada aborda abiertamente cuestiones como el sistema sanitario, las diferencias de clase y el descenso de la empatía global. “Me aterra. Especialmente en este país, el modo en que no cuidamos a las personas a través de las aseguradoras, y esas compañías pueden ser viles incluso en las peores circunstancias. Tengo hijos pequeños y pienso en el mundo que heredan. Es como la caída de Roma”, declaró Isaac.

Mulligan compartió su inquietud: “Ha habido un verdadero declive en la empatía global. Tal vez porque estamos tan inundados de cosas terribles que la gente opta por bajar las persianas y aislarse. Se siente perturbador y es fácil ‘distanciar’ al otro ahora”.

Mulligan alerta sobre el deterioro de la empatía mundial debido a la sobreexposición a noticias negativas (Captura de tráiler oficial)

Sobre la percepción del público, Isaac opinó: “Creo que las simpatías estarán con Austin y Ashley. Ellos se aman, hay autenticidad y trabajan duro para esas personas ricas. Cuando ves a estos tipos con sus cortes de pelo discutirse, algo empieza a cambiar, y la reacción de los chicos desafía todas las suposiciones”.

“Las parejas que nunca pelean probablemente esconden algo. Pero el nivel de locura en esa casa… Llegan al límite hasta que los graban. Luego, les une la existencia de un enemigo común”, remató Mulligan.

Experiencia de formar parte de un mundo exclusivo y la reflexión sobre el paso del tiempo

Sumarse al universo de un club cerrado permitió explorar el sentido de pertenencia y cuestionar el papel del actor en Hollywood. “Vengo de orígenes humildes. Nadie pertenece realmente aquí. Encuentras tu camino y de repente conoces a todos. Fue un periodo corto donde los actores fueron elevados. Antes éramos vagabundos; gente de feria”, recordó Isaac.

La narrativa incluye referencias directas al paso del tiempo, ya que, según señaló Isaac, en la serie mencionan que “la media humana son 960 meses de vida, unos 80 años; venden calendarios donde puedes tachar cada mes”. Y agregó: “Empieza a sentirse como si todos estos años fueran ya extra”.

Isaac compartió cómo su perspectiva sobre la fama y el éxito en Hollywood cambió tras explorar la tradición de los clubs privados (Captura de tráiler oficial)

Asimismo, Mulligan expresó, con algo de humor: “Eso me hace querer llorar. Es raro cuando los atletas olímpicos son quince años más jóvenes que tú. Estaba bien con envejecer hasta que vi los Juegos Olímpicos y escuché: ‘Es increíble que haya vuelto con 32 años’. Mi hija preguntó: ‘¿Por qué dicen que Lindsey Vonn es vieja? Tiene tu edad, mamá’”.

La convivencia generacional influyó tanto en la trama como en el rodaje. “Estos chicos no saben con quién se metieron. Tenemos mucha más experiencia siendo mezquinos. En el set eran muy deferentes, pero nosotros bromeábamos: ‘¡Somos iguales, chicos!’”, reflexionó la actriz.

En tanto, Isaac sumó: “Siempre sentí que éramos los chicos, hasta hace poco. Ahora nos miran esperando que sepamos qué hacer”.

Perspectiva personal y activismo social de Carey Mulligan

Carey Mulligan abordó su compromiso social fuera de la pantalla y su modo de priorizar. “Intento mantener el fuego en casa y dar prioridad a lo correcto. Desde 2014 colaboro con War Child, una organización que protege a niños en zonas de conflicto. Me esfuerzo por asegurarme de que hago suficiente trabajo de apoyo”, expresó.

Para la actriz, el activismo refuerza su búsqueda de empatía, sentimiento que considera escaso en la sociedad actual.

Ambos intérpretes concluyeron con una reflexión recogida por The New York Times: cada etapa aporta aprendizajes distintos mientras el sentido de presente y la búsqueda de significado cotidiano invitan a asumir la experiencia como un valor añadido.