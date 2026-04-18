Cómo es el tratamiento que recibe Tiger Woods en Suiza tras el accidente

Tiger Woods recibe tratamiento médico y psicológico intensivo en una clínica de Zúrich para superar la dependencia a analgésicos (Reuters/Kiyoshi Mio)

El golfista Tiger Woods permanece bajo tratamiento médico y psicológico intensivo en un centro de rehabilitación en Zúrich, Suiza, donde sigue un programa de 90 días para abordar el uso sostenido de analgésicos.

Esta decisión fue tomada tras el accidente automovilístico ocurrido el 27 de marzo en Florida, hecho que derivó en una causa penal y en un pedido judicial para que se mantenga bajo estricta confidencialidad la información sobre sus medicamentos recetados.

Woods, de cincuenta años, ingresó voluntariamente a la clínica suiza, autorizado por el Tribunal del Condado de Martin tras solicitar un permiso especial para viajar fuera de Estados Unidos.

El tratamiento está supervisado por un equipo multidisciplinario que incluye un especialista en manejo del dolor, con el objetivo de tratar patologías físicas sin el uso de opioides como la hidrocodona, sustancia hallada en su poder el día del accidente.

De acuerdo con el abogado Douglas Duncan, los registros médicos del deportista están protegidos por la Constitución y solo pueden ser revelados si el Estado demuestra que son indispensables para la investigación penal. La defensa de Woods presentó una moción ante el tribunal para que sus recetas y antecedentes clínicos permanezcan en reserva, argumentando que la divulgación pública de estos datos podría ocasionar daños irreparables a su intimidad y a su carrera profesional.

El equipo legal citó precedentes donde la revelación de información clínica fue admitida únicamente cuando resultó determinante para establecer la comisión de un delito. La fiscalía aún no ha solicitado oficialmente el acceso a los registros, pero la defensa busca anticiparse, y destaca el riesgo de filtraciones en casos de figuras de alto perfil.

El accidente que motivó la causa penal ocurrió en una zona residencial, cuando Woods perdió el control de su camioneta SUV tras intentar adelantar a un camión. El reporte policial, divulgado por el Departamento de Policía de Florida, señala que no se hallaron rastros de alcohol, pero sí se observaron signos de incapacidad en la conducta del golfista.

En la inspección, los agentes encontraron dos pastillas de hidrocodona en su bolsillo. Woods se negó a realizar el análisis de orina solicitado, lo que complicó la evaluación inmediata de su estado y se sumó a los elementos de la investigación.

El proceso penal abierto contra Woods incluye cargos por conducir bajo los efectos de sustancias, negativa a someterse a una prueba legal y conducción distraída, todos tipificados como delitos menores en Florida.

El accidente de tránsito en Florida, ocurrido el 27 de marzo, fue el detonante del proceso penal contra Tiger Woods por conducir bajo los efectos de sustancias (Martin County Sheriff's Office)

El tribunal deberá decidir en los próximos días si admite la moción de confidencialidad y establece límites a la difusión de los documentos médicos. Si la solicitud es rechazada, la información podría quedar expuesta a pedidos de acceso público o mediático y se abre el debate sobre la relación entre la transparencia judicial y los derechos individuales.

En el contexto del accidente, el equipo médico de Woods ha implementado un plan de recuperación que involucra terapia cognitivo-conductual, fisioterapia y controles periódicos.

El objetivo es que Woods recupere la estabilidad física y mental necesaria para retomar eventualmente su actividad profesional, aunque el retorno al circuito internacional dependerá de la evaluación médica y de las resoluciones judiciales.

El uso de hidrocodona en deportistas de alto rendimiento está regulado en Estados Unidos por su potencial adictivo y sus efectos sobre la capacidad de reacción. Este analgésico opiáceo suele prescribirse para cuadros de dolor crónico, como los derivados de cirugías o lesiones graves.

En el caso de Woods, los antecedentes de intervenciones quirúrgicas recientes refuerzan la hipótesis de un consumo justificado bajo prescripción médica, aspecto que la defensa espera sustentar ante el tribunal.

El impacto legal y profesional del caso

La defensa de Tiger Woods busca mantener en reserva la información clínica para evitar posibles filtraciones mediáticas y daños a su carrera profesional (Martin County Sheriff's Office)

La situación judicial de Woods podría tener consecuencias adicionales para su carrera deportiva. Las normas de la PGA, la principal organización mundial de golf profesional, contemplan sanciones disciplinarias ante infracciones por consumo de sustancias controladas, incluso si existen prescripciones médicas. La controversia gira en torno a la eventual necesidad de revelar información médica privada en procesos penales de alto interés público.

El equipo legal de Woods sostiene que el acceso a los registros clínicos debe limitarse estrictamente al ámbito judicial y solo cuando sea determinante para la causa. Este argumento se apoya en el principio constitucional de privacidad y en la jurisprudencia local que protege la intimidad del paciente frente al interés mediático.

Antecedentes médicos y trayectoria reciente

La resolución sobre la difusión de los datos médicos de Tiger Woods redefinirá el equilibrio entre privacidad, transparencia judicial y derechos de figuras públicas (Martin County Sheriff's Office/Handout via REUTERS)

El caso se inscribe en una serie de episodios que han condicionado la carrera de Woods durante la última década, marcados por múltiples cirugías de espalda y pierna derivadas de lesiones vinculadas a accidentes viales.

El antecedente más grave se remonta a 2021, cuando sufrió un accidente en California que lo obligó a someterse a extensos tratamientos de rehabilitación física y médica. Desde entonces, su salud ha sido objeto de atención pública y ha influido en su calendario competitivo.

El episodio actual reaviva el debate sobre la presión mediática y el derecho a la privacidad de los deportistas de élite, especialmente cuando la vida personal y profesional queda expuesta mediante procesos judiciales.

Mientras avanza el tratamiento en Suiza, la expectativa sobre el futuro deportivo de Woods permanece abierta y su recuperación física y mental condicionará su eventual regreso a las competencias.

El propio golfista ha manifestado que su prioridad es alcanzar la estabilidad personal y familiar. La resolución judicial sobre sus antecedentes médicos marcará un antes y un después en la relación entre transparencia judicial y privacidad en figuras públicas del deporte internacional.