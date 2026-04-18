El Departamento de Policía de Los Ángeles confirmó que aumentará las patrullas en el Valle de San Fernando tras una serie de robos

El LAPD refuerza las patrullas en el Valle de San Fernando tras una ola reciente de robos reportados en la zona (Wikipedia)

La reciente ola de robos en el Valle de San Fernando ha llevado al Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) a intensificar su presencia en la zona, en una respuesta inmediata y visible para los vecinos preocupados por la seguridad de sus viviendas. Esta medida fue confirmada luego de que se registraran al menos siete incidentes en la última semana, lo que generó alarma entre los residentes y reavivó la discusión sobre las condiciones de seguridad en este sector de la ciudad.

La decisión del LAPD de incrementar las patrullas en el Valle de San Fernando se centra especialmente en Ventura Boulevard, una de las principales arterias comerciales y residenciales de la región. Esta zona ha experimentado un aumento de la sensación de inseguridad tras la serie de robos reportados recientemente. El anuncio de un patrullaje reforzado busca no solo disuadir a posibles delincuentes, sino también ofrecer una respuesta tangible a las demandas de la comunidad, que exige acciones concretas ante los hechos ocurridos.

El despliegue policial adicional responde a la urgencia de restaurar la tranquilidad en un área que, hasta hace poco, era considerada relativamente segura. La intervención inmediata del LAPD pretende evitar que estos episodios se repitan y que se consolide una tendencia creciente de delitos contra la propiedad en la región. El cuerpo policial ha dejado claro que su objetivo es garantizar que los vecinos puedan sentirse protegidos en sus hogares y en los espacios públicos del Valle de San Fernando.

Ventura Boulevard concentra la presencia policial tras registrarse siete robos en una semana y aumentar la preocupación vecinal (Red 92)

La estrategia de seguridad implementada por el LAPD no se limita solo al aumento de patrullas. Uno de los ejes centrales del plan es la colocación de vehículos policiales en lugares de alta visibilidad, un recurso que busca generar un efecto disuasorio y aumentar la percepción de vigilancia permanente en los puntos más vulnerables al delito. La presencia de patrullas visibles en las calles de Ventura Boulevard y otras zonas estratégicas constituye una señal clara de la determinación de la policía para frenar la actividad delictiva.

Además del refuerzo de patrullaje, el LAPD ha incorporado el uso de lectores de matrículas en áreas catalogadas como de alto riesgo. Estos dispositivos permiten identificar vehículos potencialmente relacionados con actividades delictivas y facilitan el seguimiento de sospechosos que se desplacen en automóvil. El empleo de esta tecnología representa un avance en la prevención y en la capacidad de reacción frente a los robos, ya que amplía el rango de acción de la policía y mejora la eficiencia en la identificación de posibles responsables.

La combinación de patrullas adicionales, patrullaje visible y herramientas tecnológicas como los lectores de matrículas constituye la base de una estrategia integral que apunta tanto a la prevención como a la reacción rápida ante cualquier intento de robo. Con estas medidas, el LAPD busca recuperar la confianza de los residentes y enviar un mensaje inequívoco de que los delitos contra la propiedad no serán tolerados en el Valle de San Fernando.

La alcaldesa Karen Bass se pronunció de manera enfática sobre la situación, reafirmando que la seguridad de todos los angelinos es su máxima prioridad. Bass declaró que la ciudad mantiene una política de tolerancia cero ante los robos recientes y que el gobierno local está dispuesto a movilizar todos los recursos necesarios para proteger a los vecinos. “La seguridad de todos los angelinos es mi máxima prioridad. La ciudad tiene tolerancia cero ante estos robos recientes”, subrayó, destacando que “los residentes merecen sentirse seguros en sus comunidades, especialmente en sus hogares, y seguiremos desplegando los recursos necesarios para garantizar su seguridad”.

El despliegue de patrullas adicionales busca restaurar la seguridad percibida y prevenir delitos en áreas residenciales y comerciales (REUTERS/Leah Millis)

La mandataria también enfatizó la importancia de la interacción directa entre los oficiales y la comunidad, asegurando que los agentes superiores intensificarán su presencia y el contacto con los habitantes del área afectada. Esta política responde a la convicción de que una relación cercana entre la policía y la ciudadanía es fundamental para combatir la delincuencia y fortalecer el sentido de pertenencia y protección en los barrios.

En el marco de la respuesta oficial, la alcaldesa Bass explicó que distintas divisiones del LAPD trabajarán de manera coordinada para abordar la problemática. Las divisiones Metropolitana, de Delitos Comerciales y de Robos con Homicidio unirán esfuerzos con los detectives locales, sumando recursos y capacidad investigativa para esclarecer los casos y evitar nuevos incidentes. Este enfoque multidisciplinario pretende mejorar la eficacia de las investigaciones y optimizar el uso de los recursos policiales.

De acuerdo con lo anunciado, los detectives de la zona mantendrán reuniones semanales para analizar las tendencias en materia de robos y desarrollar métodos de respuesta adicionales. Estas sesiones de trabajo permitirán ajustar las estrategias en función de la evolución de los hechos y compartir información clave que ayude a anticipar posibles patrones delictivos, promoviendo así una actuación proactiva frente a la amenaza de nuevos robos.

En cuanto a las cifras recientes, desde el viernes pasado se han registrado al menos siete robos en la División de North Hollywood del LAPD, responsable de la supervisión de parte de Ventura Boulevard. Este dato ha encendido las alarmas, pero el balance anual muestra un panorama distinto: en lo que va del año, se han investigado 156 robos en la División de North Hollywood, lo que representa una disminución del 45% en comparación con el mismo periodo de 2025. Este descenso en los índices de robos sugiere que, a pesar de los episodios recientes, las medidas adoptadas por la policía han tenido un impacto positivo en la reducción de la delincuencia en la zona.