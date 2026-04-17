La policía de Los Ángeles investiga una serie de robos y allanamientos en viviendas del Valle de San Fernando

La policía de Los Ángeles investiga una oleada de robos en viviendas del Valle de San Fernando, aumentando la preocupación por la seguridad local (Red 92)

La policía de Los Ángeles mantiene activa una investigación sobre una serie de robos y allanamientos en viviendas del Valle de San Fernando, un área que en los últimos meses ha sido escenario de múltiples incidentes delictivos. Los hechos han ocurrido principalmente durante la noche, lo que ha generado inquietud entre los residentes y ha movilizado recursos policiales para identificar posibles patrones y relaciones entre los delitos reportados.

El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) ha confirmado que está trabajando para determinar si los robos ocurridos recientemente en distintos puntos del Valle de San Fernando podrían estar conectados entre sí o responder a una misma banda criminal. El análisis de los casos busca establecer coincidencias en los métodos empleados, horarios y posibles rutas de escape, aunque hasta el momento no se ha llegado a una conclusión definitiva sobre la relación entre los distintos incidentes.

La preocupación de las autoridades se centra en la recurrencia de los hechos y la utilización de diferentes estrategias por parte de los delincuentes, como la entrada sin forzar cerraduras o el aprovechamiento de viviendas momentáneamente deshabitadas. Los agentes han reforzado la presencia policial en las zonas más afectadas y solicitan a los ciudadanos que colaboren aportando grabaciones de cámaras de seguridad o cualquier dato relevante que facilite el avance de las pesquisas.

El LAPD analiza posibles conexiones entre los recientes robos en el Valle de San Fernando, considerando la actuación de una banda criminal (REUTERS/Leah Millis)

En el marco de esta investigación, se han registrado varios incidentes recientes que ilustran la diversidad de circunstancias en las que se producen estos delitos. Uno de los casos más notorios tuvo lugar en Hollywood Hills, concretamente en Holly Drive, donde la policía arrestó a un hombre por allanamiento de morada. El detenido, según el informe policial, no forzó la entrada a la vivienda, lo que sugiere una modalidad distinta a la del robo violento o con daño a la propiedad. La rápida intervención policial permitió la detención en el lugar de los hechos, aunque no se reportaron daños materiales significativos.

Poco después, en West Hollywood, en la zona de Hayworth Avenue, otro propietario fue testigo de un robo en su vivienda a través de las cámaras de seguridad. Las imágenes captaron a tres personas dentro de la casa mientras sustraían diversas pertenencias. En este caso, la vivienda se encontraba vacía, lo que facilitó la acción de los delincuentes y su huida antes de que pudiera intervenir la policía. Este tipo de incidentes, donde los ladrones actúan en grupo y en ausencia de los residentes, ha incrementado la percepción de vulnerabilidad en la comunidad.

A estos hechos se suma un tercer incidente reportado en Granada Hills. Un propietario, también mediante el monitoreo de su cámara de seguridad, detectó la presencia de un individuo armado con una palanca dentro de su domicilio. La policía confirmó que el sospechoso utilizó la herramienta para intentar acceder a distintas áreas de la vivienda. Aunque en este caso no se logró una detención inmediata, el testimonio del propietario y las imágenes aportadas se encuentran bajo análisis como parte de la investigación en curso.

La División de North Hollywood del LAPD se ha convertido en el epicentro de la mayoría de estos incidentes. Según datos oficiales, entre principios de este año y el 11 de abril se han investigado 156 robos en viviendas dentro de la jurisdicción. Este volumen de casos ha motivado la implementación de operativos especiales y el fortalecimiento de las medidas preventivas, como patrullajes adicionales y campañas de concienciación dirigidas a los vecinos.

El número de robos registrados en la División de North Hollywood alcanzó 156 incidentes entre enero y el 11 de abril, pese a una baja del 45% frente a 2025 (REUTERS/Leah Millis)

A pesar del alto número de robos registrados, la policía subraya que la cifra representa una disminución del 45 % respecto al mismo período de 2025. Este descenso ha sido interpretado por las autoridades como un avance en la lucha contra la delincuencia residencial, aunque reconocen que las estadísticas no reflejan del todo la preocupación persistente entre los habitantes de la zona. Para muchos residentes, la reducción en el número de incidentes no es suficiente para aliviar el temor a ser víctimas de un robo, especialmente cuando los casos recientes demuestran la sofisticación y audacia de algunos delincuentes.

La reacción de los vecinos del Valle de San Fernando y zonas aledañas oscila entre la preocupación y la frustración. A pesar de los esfuerzos policiales y la disminución estadística de los delitos, la sensación de inseguridad se mantiene vigente. Los residentes expresan su inquietud por la posibilidad de que los robos estén vinculados y demandan mayor presencia policial, así como respuestas más contundentes ante los hechos reportados. La vigilancia privada y la instalación de sistemas de cámaras de seguridad se han convertido en medidas habituales para intentar disuadir a los delincuentes.

La falta de detenciones en la mayoría de los casos recientes incrementa el malestar social. Salvo por el arresto en Hollywood Hills, no se han producido detenciones en los demás robos investigados, lo que dificulta la recuperación de los objetos sustraídos y el esclarecimiento de los hechos. El LAPD reitera su compromiso con la protección de la comunidad e insta a los ciudadanos a mantener la colaboración con las autoridades, aportando cualquier información que pueda ayudar a identificar a los responsables y prevenir nuevos incidentes.