Cómo instalar Gemma 4 en iOS y Android para usar la IA sin conexión a internet

03/04/2026 Logotipo del modelo Gemma 4 POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA GOOGLE

La inteligencia artificial ya no depende exclusivamente de la nube. Con el lanzamiento de herramientas como Google AI Edge Gallery, ahora es posible instalar modelos abiertos directamente en el celular y utilizarlos sin conexión a internet. Uno de los más recientes es Gemma 4, desarrollado por Google, que puede ejecutarse de forma local tanto en dispositivos iOS como Android.

Esta opción marca un cambio importante en la forma en que los usuarios interactúan con la inteligencia artificial. A diferencia de asistentes como Gemini, que funcionan en servidores remotos, Gemma 4 permite procesar información directamente en el dispositivo. Esto no solo reduce la dependencia de la conexión a internet, sino que también ofrece mayor control sobre los datos personales, ya que no es necesario enviarlos a servidores externos.

La posibilidad de ejecutar modelos de lenguaje en un teléfono responde a dos avances clave: por un lado, la optimización de los propios modelos, que ahora son más eficientes; por otro, el aumento de la potencia en los smartphones actuales, capaces de soportar estas tareas. En ese contexto, Google lanzó AI Edge Gallery como una aplicación experimental que facilita el acceso a estos modelos sin necesidad de conocimientos técnicos avanzados.

AI Edge Gallery es una aplicación de Google que se encuentra en las tiendas oficiales de Android y iOS. (Google)

La app está disponible tanto en Android como en iOS y es compatible con versiones recientes de ambos sistemas operativos. Una vez instalada, permite descargar distintos modelos de inteligencia artificial, entre ellos Gemma 4, así como alternativas desarrolladas por terceros. El proceso es sencillo y está pensado para cualquier usuario.

Cómo instalar Gemma 4 en el celular

Para instalar Gemma 4, primero es necesario descargar Google AI Edge Gallery desde la tienda de aplicaciones correspondiente, ya sea Google Play en Android o App Store en iOS.

Una vez dentro de la app, el usuario debe abrir el menú principal y dirigirse a la sección “Models”, donde se listan los modelos disponibles. Allí aparece Gemma 4 junto a otras opciones.

El siguiente paso es elegir la versión del modelo. Existen variantes más ligeras, pensadas para dispositivos con menor capacidad, y otras más completas que ofrecen mejores resultados, pero requieren más memoria y potencia.

AI Edge Gallery te permite instalar Gemma 4 y usar la IA de manera local. (Google)

Tras seleccionar la versión, basta con pulsar en “Download” y esperar a que la descarga se complete. El archivo puede ocupar varios gigabytes, por lo que se recomienda contar con suficiente espacio libre en el dispositivo.

Una vez instalado, el modelo ya puede utilizarse dentro de la app. Por ejemplo, en la función de chat, donde se pueden hacer preguntas y recibir respuestas sin necesidad de conexión a internet. El mismo modelo también puede emplearse en otras herramientas disponibles dentro de la aplicación.

Una vez instalado, el modelo puede utilizarse en distintas funciones dentro de la aplicación. La principal es el chat conversacional, que permite hacer preguntas y recibir respuestas similares a las de otros asistentes de IA. Sin embargo, la herramienta va más allá e incluye opciones como transcripción y traducción de audio, análisis de imágenes e incluso un espacio para experimentar con parámetros del modelo.

AI Edge Gallery te permite usar un chatbot sin necesidad de tener internet. (Google)

También incorpora funciones más avanzadas, como el uso de la IA para automatizar tareas dentro del dispositivo o generar respuestas más elaboradas mediante integración con herramientas externas. Esto convierte al teléfono en una especie de laboratorio portátil para probar capacidades de inteligencia artificial sin depender de servicios en línea.

Otro punto relevante es la privacidad. Al ejecutarse en local, Gemma 4 permite trabajar con información sin necesidad de compartirla con terceros, lo que resulta especialmente atractivo para usuarios que buscan mayor seguridad en el manejo de sus datos. No obstante, algunas funciones pueden requerir conexión si se integran con servicios externos.

El crecimiento de modelos abiertos como Gemma forma parte de una tendencia más amplia en la industria tecnológica. Frente a soluciones cerradas, que dependen completamente de las empresas que las desarrollan, estos modelos ofrecen mayor flexibilidad, personalización y control. Además, permiten a desarrolladores y usuarios adaptar la inteligencia artificial a sus propias necesidades.

AI Edge Gallery te permite instalar Gemma 4 para tener una IA local en tu celular. (Google)

Herramientas como AI Edge Gallery simplifican un proceso que hasta hace poco estaba limitado a entornos técnicos. Hoy, cualquier usuario con un smartphone compatible puede descargar un modelo de IA, probarlo y explorar sus capacidades en pocos minutos.

Con este tipo de avances, la inteligencia artificial comienza a integrarse de forma más directa en la vida cotidiana, no solo como un servicio en línea, sino como una herramienta que funciona en el propio dispositivo. La llegada de Gemma 4 a iOS y Android es un paso más en esa dirección, acercando la IA a los usuarios de manera más accesible, privada y autónoma.