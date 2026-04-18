Limpia tu PC sin errores: qué memoria caché de Windows debes borrar y cuál no

Limpiar archivos almacenados en la PC es importante para asegurar su velocidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Muchos problemas de rendimiento en computadoras no tienen que ver con fallas graves, sino con algo más cotidiano: la acumulación de archivos temporales. En Windows 11, estos datos se generan constantemente mientras el usuario navega, instala programas o utiliza aplicaciones, y con el tiempo pueden afectar la velocidad del equipo. Sin embargo, no toda la memoria caché debe eliminarse, ya que algunos archivos cumplen una función clave para el funcionamiento del sistema.

La limpieza adecuada de estos elementos se ha convertido en una práctica recomendada para mantener el rendimiento del PC. El problema aparece cuando el usuario borra todo sin distinguir qué archivos son útiles y cuáles no, lo que puede provocar efectos contrarios, como tiempos de carga más lentos o pérdida de configuraciones.

Qué es la memoria caché y por qué se acumula

La memoria caché es un conjunto de archivos temporales que el sistema guarda para acelerar procesos. Por ejemplo, cuando se utiliza un navegador como Google Chrome, este almacena datos de páginas visitadas para cargarlas más rápido en futuras visitas.

No todos los archivos de la memoria caché del PC deben de ser eliminados. (Imagen ilustrativa Infobae)

En el caso de Windows 11, la caché incluye miniaturas de imágenes, registros del sistema, datos de aplicaciones, archivos de instalación y elementos relacionados con el inicio de sesión. Su función es optimizar el rendimiento y reducir el uso de recursos.

El problema surge cuando estos archivos se acumulan sin control. Con el paso del tiempo, muchos se vuelven obsoletos, duplicados o innecesarios. Aunque el sistema elimina parte de ellos automáticamente, otros permanecen y terminan ocupando espacio y ralentizando el equipo.

Qué archivos deberías borrar con frecuencia

Eliminar archivos temporales es una de las formas más rápidas de mejorar el rendimiento. Dentro de la configuración de Windows existe una herramienta que facilita este proceso.

Los archivos de los programas y aplicaciones que usas con frecuencia no deben de ser eliminados. (Difusión)

Para acceder a ella, se debe ir a:

Configuración > Sistema > Almacenamiento > Archivos temporales

Desde allí, el sistema muestra una lista de elementos que se pueden eliminar de forma segura. Entre los más recomendados para borrar están:

Archivos temporales del sistema

Caché de miniaturas

Archivos de instalación antiguos

Datos temporales de aplicaciones

Una vez seleccionados, basta con hacer clic en “Quitar archivos” para liberar espacio. Este proceso suele tardar pocos segundos y puede mejorar el rendimiento de forma inmediata.

También existe la opción de acceder manualmente a la carpeta temporal escribiendo %temp% en el explorador de archivos, donde se pueden eliminar restos acumulados.

Otro aspecto a considerar es la caché de ubicación. Para borrarla, se debe ir a:

Configuración > Privacidad y seguridad > Ubicación > Borrar historial

Hay archivos que sí deben de ser eliminados de manera necesaria para asegurar el rendimiento de la PC. (Freepik)

Qué archivos no deberías eliminar sin cuidado

No toda la caché es innecesaria. Algunos archivos cumplen funciones importantes y eliminarlos puede afectar la experiencia de uso.

Por ejemplo, los datos temporales de aplicaciones que se utilizan con frecuencia —como navegadores o herramientas de trabajo— permiten que estas se abran más rápido y mantengan sesiones activas. Si se eliminan, es posible que el usuario tenga que volver a iniciar sesión o experimentar cargas más lentas al inicio.

También existen archivos relacionados con procesos del sistema, actualizaciones o instalaciones en curso. Borrarlos en el momento incorrecto puede generar errores o fallos temporales.

Por eso, aunque la limpieza es recomendable, debe hacerse con criterio. El propio sistema de Windows suele marcar qué archivos son seguros de eliminar, por lo que seguir sus sugerencias es una opción confiable.

Limpiar el sotfware de la PC es necesario, pero se debe hacer con criterio. (Unsplash)

Un equilibrio necesario para mantener el rendimiento

La memoria caché no es un problema en sí misma. De hecho, es una herramienta diseñada para mejorar el rendimiento del equipo. El inconveniente aparece cuando no se realiza un mantenimiento periódico y los archivos se acumulan sin control.

Mantener un equilibrio entre eliminar lo innecesario y conservar lo útil es clave para que el sistema funcione correctamente. Una limpieza ocasional puede liberar espacio, mejorar la velocidad y evitar problemas comunes como bloqueos o lentitud.

En ese sentido, conocer qué borrar y qué mantener se vuelve una práctica básica para cualquier usuario. No se trata de eliminar todo, sino de entender cómo funciona el sistema y actuar en consecuencia.