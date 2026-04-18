Alec Baldwin se enfrentará a un proceso civil por su negligencia en el rodaje de ‘Rust’: “Ignoró de forma imprudente la probabilidad de provocar angustia emocional”

Alec Baldwin durante el juicio celebrado por la trágica muerte de Halyna Hutchins en el set de rodaje de 'Rust'

Un juez de Los Ángeles ordenó el viernes que Alec Baldwin afronte un juicio civil en octubre por presunta negligencia durante el rodaje de la película Rust, tras el disparo mortal ocurrido en octubre de 2021 en Santa Fe, Nuevo México. La causa penal por homicidio culposo contra el actor fue desestimada en julio de 2024, pero la vía civil permanece abierta debido a las demandas presentadas por miembros del equipo de producción, entre ellos el gaffer Serge Svetnoy.

El magistrado Maurice Leiter resolvió que existen elementos suficientes para que un jurado evalúe si Baldwin actuó de manera imprudente al manipular el arma en el set. Según el fallo, “un jurado razonable podría encontrar que Baldwin ignoró de forma imprudente la probabilidad de que apuntar un arma en dirección a alguien, con el dedo en el gatillo, causaría angustia emocional”. El juicio, inicialmente previsto para mayo, fue reprogramado para el 12 de octubre, tras la solicitud de las partes de más tiempo para discovery y negociaciones de un posible acuerdo, aunque el juez expresó su negativa a permitir nuevas dilaciones.

El incidente que originó las demandas ocurrió el 21 de octubre de 2021 durante la filmación de Rust. El disparo efectuado por Baldwin resultó en la muerte de la directora de fotografía Halyna Hutchins e hirió al director Joel Souza. Baldwin siempre ha mantenido que no sabía que el arma estaba cargada con munición real y que no accionó el gatillo, afirmaciones que la investigación técnica y la fiscalía han puesto en duda en distintas etapas del proceso. En julio de 2024, la jueza encargada del caso penal desestimó la acusación de homicidio involuntario, señalando que los fiscales habían ocultado pruebas a la defensa. Pese a esa resolución, Baldwin enfrenta varias demandas civiles promovidas por técnicos y otros miembros del equipo, quienes alegan haber sufrido daños emocionales y negligencia por parte del actor y la productora.

Entre las demandas en curso, destaca la presentada por Serge Svetnoy, jefe de eléctricos en el set, quien sostiene que experimentó angustia emocional severa como consecuencia directa del disparo. Svetnoy aseguró haber sentido “un golpe de aire” y escuchado el estallido del arma durante el incidente, aunque no resultó herido físicamente. Su demanda alega que la conducta negligente de Baldwin y la falta de protocolos adecuados en la producción pusieron en riesgo la seguridad de todos los presentes.

Alec Baldwin en 'Dos forajidos (Rust)'

Sin compensación laboral por falta de pruebas

El juez Leiter permitió que avancen las reclamaciones por daños punitivos, negligencia e “infligir intencionalmente angustia emocional”. En cambio, desestimó el cargo de agresión, al considerar que no hay pruebas de que Baldwin tuviera intención de dañar a alguien en particular. La defensa de Rust Movie Productions intentó que el caso se resolviera por la vía de la compensación laboral, pero el juez rechazó ese argumento por falta de pruebas de relación laboral directa entre la empresa y los demandantes. En palabras de John Upton, abogado de Svetnoy, “Baldwin es la última línea de defensa”, y recalcó en la audiencia que “las armas no se disparan solas”. La decisión del juez permite que un jurado evalúe si la conducta del actor y la productora fue lo suficientemente imprudente como para justificar una condena civil y el pago de indemnizaciones adicionales.

Alec Baldwin ha defendido su actuación en el set, afirmando que desconocía la presencia de balas reales y que siguió las indicaciones del equipo de utilería y dirección. Sus abogados argumentaron que la responsabilidad principal recaía en quienes gestionaban la seguridad y las armas en la producción, no en el actor. Por su parte, la defensa de Rust Movie Productions insistió en que los reclamos debían canalizarse a través del sistema de compensación laboral, postura que el juez descartó en su fallo. Del lado de la acusación, Svetnoy y su equipo legal responsabilizan a Baldwin por no verificar el estado del arma y por apuntar hacia los trabajadores, conducta que, según alegan, contravino las normas básicas de seguridad en la industria cinematográfica. El juez consideró que la evidencia disponible justifica que el caso sea analizado por un jurado, quien deberá determinar el grado de imprudencia y el alcance del daño emocional.

El proceso civil contra Alec Baldwin y Rust Movie Productions está programado para comenzar el 12 de octubre. El juez enfatizó la necesidad de evitar nuevas postergaciones y avanzar hacia una resolución definitiva, dado que el caso lleva casi cinco años en trámite. Las partes aún podrían llegar a un acuerdo extrajudicial antes del inicio del juicio, pero si no lo logran, Baldwin deberá responder en los tribunales sobre su conducta y las consecuencias del disparo ocurrido en el set. El desarrollo del juicio está llamado a esclarecer si existió una negligencia grave por parte del actor y la productora y si los demandantes merecen una compensación por el daño emocional sufrido durante el rodaje de Rust.