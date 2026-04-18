El secreto tecnológico del carro de Max Verstappen en la Fórmula 1

Los autos de Fórmula 1, como el de Max Verstappen, integran tecnología avanzada poco visible para la mayoría. (Red Bull / F1)

Los autos que conducen los pilotos de la Fórmula 1, como Max Verstappen, incorporan tecnología de última generación que suele pasar desapercibida para el público general. Uno de los principales avances está en el motor utilizado por el equipo Red Bull, desarrollado en alianza con la marca estadounidense Ford.

En la temporada actual, Ford colabora con Red Bull mediante la división Red Bull Ford Powertrains, encargada de diseñar y construir los motores que emplean los monoplazas en competencia.

Según Nicolás Merlano, gerente de ventas de Ford en Colombia, este motor de Red Bull en la Fórmula 1 incorpora un sistema híbrido avanzado que responde a la nueva regulación técnica de la categoría, la cual entra en vigor en 2026.

En 2026, Ford desarrolla motores junto a Red Bull a través de Red Bull Ford Powertrains. Gary A. Vasquez-Imagn Images

De acuerdo con Merlano, el 50% de la potencia de estos vehículos proviene de la combinación entre el motor eléctrico y la batería, un cambio que posiciona a la electrificación como protagonista en el automovilismo de élite.

Cómo se integra la tecnología híbrida de Ford en la Fórmula 1

La tecnología híbrida deFordse integra en la Fórmula 1 a través de la alianza con Red Bull, que permite desarrollar motores híbridos donde el 50% de la potencia proviene de sistemas eléctricos y baterías de alto rendimiento.

Este trabajo conjunto favorece la innovación en componentes como baterías, materiales ultraligeros y aerodinámica, y esos avances se trasladan después a los autos Ford de calle como el Mustang y la Territory.

Además, la participación de Oracle como socio tecnológico optimiza la gestión de datos y la simulación, potenciando el rendimiento de los monoplazas y acelerando la evolución de las soluciones híbridas.

El 50 % de la potencia de estos monoplazas proviene del motor eléctrico y la batería. REUTERS/Issei Kato

Qué normas deben seguir los motores de la F1

Es fundamental considerar que los motores de la Fórmula 1 deben ajustarse a regulaciones técnicas muy precisas.

Hasta 2025, los monoplazas empleaban unidades híbridas V6 de 1,6 litros turboalimentadas, que combinaban un motor de combustión interna con sistemas eléctricos y alcanzaban cerca de 1.000 caballos de fuerza. Estas unidades destacan por su eficiencia, ligereza y complejidad, y cada piloto está limitado a utilizar tres motores por temporada.

A partir de 2026, la normativa introduce cambios sustanciales: la potencia se distribuye ahora en partes iguales entre el sistema térmico y el eléctrico, duplicando la potencia eléctrica a 350 kW.

Se elimina el sistema MGU-H, que recuperaba energía del calor del turbo, para simplificar los motores y reducir costos. Además, la Fórmula 1 emplea combustibles sintéticos 100 % sostenibles, reforzando el enfoque en la eficiencia y en la transferencia de tecnología relevante para los autos de calle.

El Mustang 2026 de Ford, séptima generación, utiliza un motor V8 Coyote atmosférico de 5.0 litros. (Ford)

62 años de Mustang

Además de su regreso a la Fórmula 1 en 2026, Ford celebra este año el 62° aniversario del Mustang, su modelo más emblemático dentro del segmento deportivo.

El Mustang, lanzado originalmente en 1964, se ha consolidado como un referente de la industria automotriz, reconocido por su innovación tecnológica, su desempeño y su influencia en la cultura popular a nivel global.

Cuál es el último modelo de Mustang

El Ford Mustang 2026, correspondiente a la séptima generación, incorpora un motor V8 Coyote de 5.0 litros de aspiración natural, disponible en versiones GT (450-480 hp, según mercado) y Dark Horse (500 hp y 567 Nm de torque).

El modelo se ofrece en variantes fastback y descapotable, con opciones de transmisión manual o automática.

Entre sus características principales se encuentran un cuadro de instrumentos digital de 12,3 pulgadas, pantalla central de 13,2 pulgadas con el sistema SYNC 4, asientos deportivos, materiales mejorados y freno de mano eléctrico tipo drift.

El diseño exterior de este modelo presenta líneas más angulosas, faros afilados y una parrilla de mayor tamaño, reforzando el perfil deportivo del vehículo.