Taxi acuático gratuito en Miami Beach: horarios, recorrido y puntos de embarque principales

El taxi acuático gratuito entre Miami Beach y el centro de Miami transporta a más de 1.000 pasajeros diarios en días laborables. (Univision)

Más de 1.000 personas cada día utilizan el taxi acuático gratuito que conecta Miami Beach y el centro de Miami durante los días laborables. El servicio, que comenzó a funcionar en enero de 2026, se consolida como la alternativa principal para quienes desean evitar los atascos y el costo del estacionamiento, según datos suministrados por la ciudad al diario local Miami Herald.

La embarcación, operada por Water Taxi of Miami Beach, LLC, tiene capacidad para 55 pasajeros y realiza 32 trayectos de ida diarios entre el Venetian Marina & Yacht Club y el Parque Memorial Maurice Gibb. El recorrido tiene una duración de unos 20 minutos y no supone ningún costo para los usuarios, lo que ha impulsado su rápida popularidad entre visitantes y residentes.

La financiación de este servicio asciende a USD 1,2 millones al año, costo que se reparte entre la ciudad y una subvención estatal. El servicio no está disponible los fines de semana, medida adoptada para ajustar el gasto.

Cómo funciona el taxi acuático de Miami Beach

El servicio opera únicamente de lunes a viernes con los siguientes detalles:

Salidas cada 60 minutos desde las 7:00 hasta las 16:30.

Salidas cada 30 minutos desde las 16:30 hasta las 19:30.

Puntos de embarque:

Parque Memorial Maurice Gibb (calle 18 y avenida Purdy).

Venetian Marina & Yacht Club (1635 N. Bayshore Drive).

Características del trayecto:

Capacidad: 55 pasajeros por viaje.

Duración: aproximadamente 20 minutos.

Costo: gratuito para todos los usuarios.

Perfil de los usuarios y experiencia a bordo

Aunque la intención inicial era beneficiar a los residentes, la mayoría de los pasajeros provienen de fuera de Miami Beach. El capitán Carlos Domínguez indicó al Miami Herald que la demanda aumenta después de la hora pico de la mañana y es más alta los viernes por la tarde.

La ciudad evalúa ampliar horarios, sumar embarcaderos, instalar rampas accesibles y mejorar terminales para facilitar el acceso a personas con discapacidad. (miamibeachfl.gov)

En los trayectos tempranos, la embarcación suele transportar a pocos pasajeros, pero desde las 10:30 la cifra crece y se observan barcos casi completos, como en el de las 18:00 h, que llevó a 47 personas.

La experiencia a bordo recibe comentarios positivos. Grace Dutton, visitante de Londres, afirmó: “Este es el mejor trayecto posible para ir al trabajo”, al comparar el recorrido con el metro de su ciudad. Residentes como Abraham Arias valoran especialmente la posibilidad de cruzar la bahía de forma gratuita tras actividades recreativas.

Impacto en el tráfico y antecedentes

El alcalde de Miami Beach, Steven Meiner, considera que la aceptación del taxi acuático es prueba de su fiabilidad como opción de transporte. Meiner subrayó en un correo a los residentes que el servicio “sigue ganando popularidad como una opción confiable” y destacó su aporte para aliviar la congestión vial.

El taxi acuático realiza 32 trayectos de ida cada día entre Venetian Marina & Yacht Club y el Parque Memorial Maurice Gibb, conectando dos puntos clave de Miami. (AP)

Intentos previos, como el ferry Poseidon, lograron apenas 43 usuarios diarios en 2024 por dificultades de mantenimiento y el cobro por uso. La gratuidad y frecuencia del sistema actual han revertido esa tendencia y consolidado un flujo regular de pasajeros.

Mejoras e integraciones en análisis

La ciudad estudia ampliar y mejorar el servicio con acciones como:

Extender los horarios de funcionamiento.

Agregar nuevos puntos de recogida y entrega en distintas zonas de Miami Beach.

Instalar rampas accesibles para personas con discapacidad en el parque Maurice Gibb.

Incorporar áreas de sombra, asientos, señalización y baños en las terminales.

Además, se busca integrar mejor el taxi acuático con otros medios de transporte.

La embarcación operada por Water Taxi of Miami Beach recorre la bahía en 20 minutos y tiene capacidad para 55 personas por viaje. (AP)

El embarcadero de Venetian Marina facilita el acceso a la estación OMNI, donde los usuarios pueden enlazar con autobuses del condado de Miami-Dade y el Metromover, permitiendo una movilidad más fluida en la ciudad sin necesidad de vehículo privado.

Opiniones de usuarios y perspectivas de futuro

Matthew Gultanoff, integrante del grupo de activismo cívico Better Streets Miami Beach, es usuario habitual y suele transportar su bicicleta. Para él, “el taxi acuático es un gran comienzo” para conectar ambas orillas, si bien advierte que la falta de enlaces directos y el tiempo de viaje lo hacen más conveniente para quienes disponen de tiempo.

Gultanoff recomienda a las autoridades reabrir el análisis sobre la extensión del Metromover hasta South Beach para avanzar en la reducción del tráfico vehicular. Resalta que la alta demanda del taxi acuático confirma la necesidad de opciones de transporte público eficientes entre Miami y Miami Beach.

Cómo acceder al taxi acuático

Para utilizar el servicio, basta con presentarse en uno de estos puntos de embarque:

Parque Memorial Maurice Gibb (calle 18 y avenida Purdy, Miami Beach).

Venetian Marina & Yacht Club (1635 N. Bayshore Drive, Miami).

No se requiere reserva previa.