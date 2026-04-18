El Servicio Meteorológico Nacional advierte sobre riesgos por tornados e inestabilidad climática en Estados Unidos

El clima severo amenaza a ciudades clave de Estados Unidos como Chicago, Kansas City y Tulsa con tornados y frío invernal

El clima severo vuelve a situar a Estados Unidos en el centro de la atención, con una alerta que abarca desde el frío invernal hasta la amenaza de tornados y tormentas eléctricas intensas. Las autoridades meteorológicas han advertido sobre una situación extendida de riesgo que impactará a diversas regiones del país, particularmente en el medio oeste, el centro y el este, tras una reciente ola de calor que llevó las temperaturas muy por encima de los registros habituales para la época.

Las ciudades que afrontarán mayores riesgos por el clima severo

El pronóstico advierte que varias ciudades estadounidenses estarán en el foco de este fenómeno meteorológico. Las urbes que se encuentran bajo mayor amenaza son Chicago, Kansas City, Tulsa, Wichita y Madison, todas ubicadas en el corazón del medio oeste y el centro del país. A estas se suman otras metrópolis donde el riesgo también es elevado, como Milwaukee, Oklahoma City, St. Louis, Des Moines, Dallas, Fort Worth, Omaha, Mineápolis y Arlington. Estos centros urbanos, repartidos entre las Grandes Llanuras y el Valle de Misuri, constituyen una franja particularmente vulnerable ante el avance del frente frío que se aproxima.

La presencia de tantas ciudades relevantes en la lista subraya la extensión geográfica del fenómeno. Además de las grandes aglomeraciones, las áreas rurales y suburbanas circundantes también se verán afectadas por las condiciones meteorológicas extremas, lo que incrementa el potencial de impacto tanto en infraestructuras como en actividades cotidianas y sistemas de transporte.

Las características y advertencias del clima severo emitidas por el Servicio Meteorológico Nacional

El Servicio Meteorológico Nacional advierte sobre riesgos de inundaciones repentinas y tormentas eléctricas intensas en el medio oeste y el centro de EE.UU (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) ha lanzado una advertencia categórica: se espera un “clima severo extendido” durante el fin de semana, acompañado de “amenazas de inundaciones repentinas” en el medio oeste y en las llanuras del centro y sur del país. El organismo subraya que el frente frío que se aproxima pondrá fin a una racha de temperaturas inusualmente elevadas, llevando la situación climática a un escenario opuesto en cuestión de horas.

El pronóstico oficial detalla que el frente frío será el responsable de desplazar el aire cálido y establecer condiciones propicias para la formación de tormentas peligrosas y fenómenos asociados. Las autoridades recomiendan a la población mantenerse atenta a los reportes y seguir las indicaciones de protección civil, ya que la rapidez con que pueden cambiar las condiciones obliga a una vigilancia constante.

Dentro de las alertas emitidas se advierte, además, la posibilidad de que el clima invernal regrese de forma repentina, especialmente en los estados del norte, donde una mezcla de precipitaciones podría afectar el normal desarrollo de las actividades diarias y el tráfico.

Tipos de fenómenos meteorológicos previstos: tormentas, tornados y clima invernal

Las ciudades afectadas pueden experimentar vientos entre 96,5 y 144,8 kilómetros por hora, aumentando el riesgo de daños y cortes (Imagen Ilustrativa Infobae)

El NWS ha sido enfático al describir el tipo de amenazas que se esperan: tormentas eléctricas severas, granizo de gran tamaño, tornados de alta intensidad y vientos que podrían alcanzar entre 96,5 y 144,8 kilómetros por hora. Estas condiciones colocan a las ciudades y regiones mencionadas en un escenario de alto riesgo, donde los daños materiales y las interrupciones en los servicios pueden llegar a ser significativos.

No solo se prevén tormentas, sino también la posibilidad de “granizo gigante” y la eventualidad de tornados “fuertes”, fenómenos que suelen dejar secuelas en infraestructuras, vehículos y líneas eléctricas. El viento, por su parte, puede alcanzar velocidades capaces de volcar vehículos ligeros y derribar árboles, lo que incrementa el peligro para quienes transiten por las áreas afectadas.

A estas amenazas se suma la previsión de un regreso del clima invernal en la zona norte y oeste, con una mezcla de nieve y lluvia que podría complicar aún más la situación. Esta variabilidad es característica de la transición estacional, aunque la intensidad y la rapidez con la que ocurren los cambios han llamado la atención de los especialistas.

Contexto previo: ola de calor anómala y fluctuaciones térmicas recientes

La ola de calor anómala en Estados Unidos llevó temperaturas récord superiores a 36,6 ℃ en marzo en varias regiones (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson)

El actual episodio de clima severo llega poco después de que varias regiones de Estados Unidos, especialmente aquellas próximas a la frontera con México, experimentaran una ola de calor anómala durante marzo. Las temperaturas superaron los 36,6 ℃, valores más comunes en pleno verano, y rompieron récords en decenas de ciudades de la región. Este fenómeno fue calificado como “anómalo” por los meteorólogos, ya que se produjo mucho antes de lo habitual y dejó una huella inusual en el calendario climático del país.

Hasta la mañana de este viernes, el calor por encima de la media histórica persistía en gran parte del este y el centro de Estados Unidos. Sin embargo, el avance del frente frío cambiaría drásticamente el panorama, provocando temperaturas “mucho más frías” que las que suelen registrarse en esta época del año. Este brusco descenso térmico refuerza la percepción de un clima inestable y poco predecible, que obliga a la población y a las autoridades a adaptarse a condiciones cambiantes en cuestión de horas.

Datos históricos sobre el invierno en Estados Unidos según la NOAA

Las fluctuaciones climáticas han marcado la temporada reciente en Estados Unidos, que terminó registrando el segundo invierno más caluroso desde que se tienen registros, solo superado por el invierno 2023-2024, de acuerdo con la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA). Esta estadística resulta llamativa, sobre todo si se considera que, pese a la presencia de tormentas invernales que captaron la atención pública en febrero, el periodo en su conjunto estuvo signado por temperaturas superiores a las habituales.

La información de la NOAA confirma que el comportamiento climático de los últimos meses ha sido excepcional. El hecho de que el país haya transitado por el segundo invierno más cálido registrado, en paralelo a episodios de tormentas invernales severas y olas de calor fuera de temporada, refleja la complejidad y la volatilidad del sistema meteorológico norteamericano.