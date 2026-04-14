Tecnología al servicio de la vida urbana: rastreo en tiempo real, avisos inmediatos y el desafío de evitar las colas más largas en Nueva York

El desarrollo de una plataforma online permite a residentes y visitantes conocer en tiempo real dónde se concentran las filas más extensas, facilitando la planificación y transformando la experiencia urbana en Nueva York (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una herramienta online llamada damnlines permite conocer en tiempo real los tiempos de espera en las principales colas de Nueva York, de acuerdo con información publicada por el portal especializado Secret NYC.

El sistema, diseñado por el ingeniero Lucas Gordon, utiliza cámaras instaladas por residentes para monitorear en directo la cantidad de personas, el ritmo de avance y calcular el tiempo estimado de espera en lugares de alta demanda de la ciudad.

La aplicación ha generado gran interés desde su lanzamiento, especialmente entre los habitantes de Nueva York que buscan optimizar sus recorridos urbanos y evitar largas filas en puntos concurridos.

El rastreador damnlines se viralizó rápidamente tras ser presentado en Twitter, donde acumuló reacciones entusiastas y comentarios positivos de miles de usuarios.

Secret NYC reportó que la iniciativa de Gordon fue recibida con frases como “Esto es una pasada” y “pagaría por esto sin dudarlo, jajaja”, lo que refleja el interés generalizado por soluciones tecnológicas que ahorran tiempo en la vida cotidiana.

La herramienta damnlines permite consultar en tiempo real los tiempos de espera en las principales colas de Nueva York gracias a cámaras instaladas por residentes (REUTERS/Jeenah Moon)

La plataforma permite no solo consultar las filas más transitadas en tiempo real, sino también participar de manera activa: los usuarios pueden proponer nuevas ubicaciones para el monitoreo o colaborar sumando cámaras propias, ampliando así la cobertura y precisión del sistema.

El funcionamiento de esta herramienta es sencillo y eficiente. Los dispositivos capturan imágenes de las filas fuera de restaurantes, pop-ups, museos o locales populares y, a partir de esos datos visuales, la web calcula con precisión cuánto tiempo llevaría esperar en ese momento, explicó Lucas Gordon a Secret NYC.

El cálculo se basa en el flujo de personas y el ritmo de avance detectado por las cámaras, lo que permite obtener una estimación dinámica y ajustada a la situación real.

Además, la plataforma incluye una funcionalidad para que los residentes señalen lugares donde consideran necesario implementar monitoreo adicional, generando así una red colaborativa de información.

La aparición de damnlines ha propiciado el surgimiento de nuevas dinámicas económicas en el entorno urbano. Según Secret NYC, algunos habitantes han comenzado a trabajar como “guardacolas”, cobrando a otros por reservarles un puesto en filas especialmente demandadas.

Lucas Gordon, ingeniero y creador de damnlines, desarrolló el sistema para optimizar los recorridos urbanos y evitar filas en lugares de alta demanda de la ciudad (REUTERS/Jeenah Moon)

Este fenómeno se ha visto potenciado por la visibilidad de las colas más largas y el valor que los neoyorquinos otorgan a su tiempo.

La posibilidad de pagar por evitar una espera prolongada ha sido bien recibida por una parte del público, que considera la herramienta una solución práctica para la rutina diaria en una ciudad donde la eficiencia es fundamental.

Tecnología colaborativa y desafíos de sostenibilidad

El creador de damnlines reconoció que el proyecto enfrenta desafíos relacionados con su sostenibilidad financiera y operativa.

Si bien la demanda y el entusiasmo inicial han sido elevados, Gordon admitió que “no es precisamente sostenible en su forma actual” y manifestó estar abierto a sugerencias para mejorar la viabilidad a largo plazo.

Entre las ideas propuestas por los usuarios figura la posibilidad de integrar patrocinios, suscripciones premium o acuerdos con comercios para financiar el mantenimiento y la expansión de la red de cámaras.

La viralización de damnlines en Twitter generó miles de reacciones positivas, evidenciando el interés en soluciones tecnológicas que ahorran tiempo en la vida cotidiana de Nueva York (REUTERS/Ryan Murphy)

La iniciativa se enmarca en una tendencia creciente de aplicaciones tecnológicas que buscan facilitar la vida urbana mediante el uso de datos en tiempo real y la participación ciudadana.

Expertos en innovación urbana destacan que soluciones como damnlines pueden contribuir a reducir el estrés asociado a las esperas y mejorar la experiencia colectiva en espacios públicos, siempre que se respeten la privacidad y la legalidad en la captación de imágenes.

Por ahora, damnlines continúa ampliando su alcance en Nueva York gracias a la colaboración de los residentes y la curiosidad de quienes desean saber, antes de salir de casa, si vale la pena hacer fila para acceder a sus lugares favoritos.

La herramienta refuerza el valor de la información compartida y plantea interrogantes sobre el futuro de los espacios urbanos en la era digital, donde la gestión del tiempo y la eficiencia ganan protagonismo en la vida de las grandes ciudades.

Damnlines calcula el tiempo estimado de espera mediante el análisis del flujo de personas y la dinámica de avance captados por cámaras en restaurantes y locales populares (REUTERS/Jeenah Moon)