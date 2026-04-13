Vinculan la mortalidad de gavilanes de Cooper con la actividad humana en Albuquerque

Un estudio en Albuquerque revela el impacto de las actividades humanas en la supervivencia de aves rapaces urbanas (USFWS/Dominio público)

Una investigación desarrollada a lo largo de una década por la U.S. Fish & Wildlife Service (Servicio de Pesca y Vida Silvestre de EE. UU., USFWS), revela que las principales causas de muerte en las aves rapaces conocidas como azores de Cooper (Accipiter cooperii) en Albuquerque, Nuevo México tienen origen en actividades humanas, lo que pone de manifiesto la necesidad de adaptar entornos urbanos para favorecer la supervivencia de esta especie.

Los hallazgos, publicados recientemente en la revista Journal of Raptor Research y reconocidos como Mejor Artículo del año, demuestran que intervenciones como el diseño de infraestructuras más seguras podrían reducir considerablemente estos decesos evitables.

El estudio, dirigido por Kristin Madden, jefa de aves migratorias de la USFWS, junto a Brian Millsap, excoordinador nacional de aves rapaces, y el entonces biólogo de fauna silvestre Robert Murphy, se centró en 72 km² al noreste de Albuquerque. Según la publicación de la agencia, tan solo en esa zona se observaron 520 en 2025, de los cuales 208 eran adultos y 312 juveniles nacidos durante ese año.

La presencia del gavilán de Cooper en entornos urbanos refleja su capacidad de adaptación a paisajes transformados por el hombre (USFWS/Dominio público)

La mayoría de las muertes de gavilanes de Cooper en el área urbana se debió a colisiones

La investigación empleó métodos tradicionales, como el anillado, y dispositivos de rastreo por GPS para seguir la vida y la muerte de los gavilanes de Cooper en la ciudad desde 2011.

Este monitoreo permitió recuperar los cuerpos rápidamente y establecer la causa de cada fallecimiento mediante necropsias, exámenes radiológicos y análisis en laboratorio.

El uso de dispositivos de rastreo satelital permitió monitorear los desplazamientos y la mortalidad de las aves con precisión inédita (USFWS/Dominio público)

La causa más frecuente identificada fue la colisión con estructuras urbanas, que representó la muerte de 37 aves durante el estudio. Murieron ocho aves debido a acciones deliberadas de personas, persistiendo como una amenaza pese a la protección legal que ofrece el Migratory Bird Treaty Act (Ley de Tratados de Aves Migratorias), un tratado internacional de conservación.

Se comprobó que la caza ilegal —tanto por deporte como por percepciones erróneas sobre su papel en los ecosistemas— continúa afectando a estas rapaces, según advirtió Madden en la nota oficial.

La investigación responde directamente a una pregunta: el grueso de las muertes de azores de Cooper en entornos urbanos de Albuquerque está vinculado a factores humanos, con las colisiones y los asesinatos intencionales como los motivos más presentes, lo que revela que muchas bajas podrían evitarse mediante una planificación urbana que contemple la convivencia con las aves y la fauna silvestre.

Las infraestructuras urbanas representan uno de los mayores riesgos para estas rapaces, al provocar un elevado número de decesos (USFWS/Dominio público)

Los gavilanes de Cooper prosperan en la ciudad, pero enfrentan riesgos evitables

Históricamente, el gavilán de Cooper era una especie residente de bosques, pero su adaptación a entornos urbanos se intensificó. Hoy es común verlos anidar en árboles urbanos y posarse en postes de luz, de acuerdo con la USFWS. Ejercen un control natural sobre poblaciones de otras aves y pequeños mamíferos, desempeñando un papel ecológico fundamental.

El estudio destaca que la muerte de un solo ejemplar adulto, especialmente si es un reproductor, representa no solo la pérdida individual, sino también la desaparición de posibles generaciones futuras de la especie. Madden señaló: “Lo que no imaginamos fue cuán extendida sigue siendo la muerte intencional, en pleno corazón de la ciudad”.

El uso continuado de nuevas tecnologías como los transmisores GPS permitió recopilar información que resulta clave tanto para este monitoreo como para establecer límites permisibles en la extracción de aves rapaces por parte de la autoridad federal, incluyendo especies como las águilas, según precisó Brian Millsap.

Estas aves contribuyen al equilibrio natural al regular poblaciones de pequeños mamíferos y otras especies de aves en la ciudad (USFWS/Dominio público)

Alternativas de conservación y percepción social positiva

A pesar de los riesgos constatados, la percepción social hacia estas aves resulta en general positiva, con vecinos mostrando interés y disposición para colaborar con los científicos, según relató Madden.

La USFWS promueve medidas preventivas como el diseño de edificios y tendidos eléctricos amigables con las aves, además de herramientas específicas como el Bird Friendly Toolkit, para reducir colisiones y fomentar la coexistencia responsable con las aves rapaces urbanas.

La cooperación de la ciudadanía, junto al desarrollo y la aplicación de estrategias urbanas orientadas a la protección de especies, constituye un recurso fundamental para revertir la tendencia observada en las causas de mortalidad de los azores de Cooper en zonas urbanas de Estados Unidos.