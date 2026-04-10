Una montaña rusa de Disney World reabre este mes tras más de un año sin operar: qué cambia y cuándo

La reapertura de Big Thunder Mountain Railroad en Magic Kingdom está programada para el 3 de mayo de 2026 tras una extensa remodelación. (Disney World)

La reapertura de Big Thunder Mountain Railroad en Walt Disney World está programada para el 3 de mayo de 2026, luego de una catorce meses de remodelación que impactará a miles de visitantes y a la operación del parque Magic Kingdom en Orlando, Florida. El reinicio de actividades de esta montaña rusa, una de las atracciones históricas del complejo, modifica el acceso y las condiciones del recorrido, según los anuncios oficiales de The Walt Disney Company. La novedad es relevante para el sector turístico, la industria del ocio y el público familiar que frecuenta este destino.

De acuerdo con el medio estadounidense ABC News, The Walt Disney Company confirmó que la atracción reabrirá tras la implementación de mejoras técnicas y visuales, entre ellas la sustitución completa de la vía, la modernización del sistema de control y la incorporación de vehículos nuevos. El comunicado institucional y los reportes de medios estadounidenses detallan que el cierre, iniciado en enero de 2025, permitió optimizar los estándares de seguridad y ajustar la experiencia para distintos perfiles de usuarios. La apertura se produce en el contexto de una política de renovaciones periódicas en las principales atracciones del parque, según fuentes oficiales y especializadas.

Big Thunder Mountain Railroad forma parte de la oferta principal de Magic Kingdom desde 1979 y, según datos históricos de la compañía, figura entre los recorridos de mayor demanda en el parque. El cierre temporal obligó a redistribuir la afluencia de visitantes en otras áreas del parque y generó expectativas sobre las condiciones en que volvería a operar la atracción, una de las cinco consideradas de mayor intensidad en el complejo, de acuerdo con registros institucionales.

¿Cuándo reabre Big Thunder Mountain Railroad en Magic Kingdom y qué novedades trae?

La Big Thunder Mountain Railroad reabrirá el 3 de mayo de 2026, como confirmó The Walt Disney Company a través de su blog oficial de The Walt Disney Company y en declaraciones recogidas por la revista People y ABC News. La empresa detalló que los trabajos de renovación comenzaron en enero de 2025 y se extendieron por aproximadamente dieciséis meses. Las intervenciones incluyeron la sustitución completa de la vía, la actualización de los trenes de pasajeros y la modernización del sistema de control, con el objetivo de incrementar la seguridad y el confort para los usuarios.

Según la comunicación oficial, se incorpora una nueva sección denominada Rainbow Caverns, compuesta por cavernas subterráneas con pozas fosforescentes, estalagmitas y estalactitas iridiscentes. Estos elementos visuales refuerzan la ambientación minera y añaden efectos lumínicos inéditos en el recorrido. El relato original de la atracción, basado en la fiebre del oro en el suroeste de Estados Unidos, se mantiene como eje temático.

Las mejoras en Big Thunder Mountain Railroad incluyen la sustitución completa de la vía, la modernización de sistemas de control y la incorporación de vehículos nuevos. (EFE/EPA/CRISTÓBAL HERRERA-ULASHKEVICH)

¿Cuál es el nuevo requisito de altura para Big Thunder Mountain Railroad tras la remodelación?

Uno de los cambios principales tras la renovación de Big Thunder Mountain Railroad es la reducción de la altura mínima requerida para ingresar a la atracción. Según el medio estadounidense ABC News, el nuevo límite es reducido de 97 centímetros (38 pulgadas), en lugar de los 102 centímetros (40 pulgadas) previos al cierre. Esta modificación se logró tras la actualización de los sistemas de seguridad y el diseño de los nuevos vehículos, según explicó Nicholas Roedl, ingeniero de proyectos de la compañía, en declaraciones a People.

Las autoridades de The Walt Disney Company afirmaron que esta medida amplía el acceso a un público más joven, especialmente familias con niños pequeños, y mantiene las condiciones de seguridad requeridas para este tipo de atracciones. La decisión fue avalada por equipos internos de seguridad, tras una revisión exhaustiva de la infraestructura renovada.

¿Qué mejoras técnicas y nuevas experiencias ofrece la atracción tras la reforma?

La reforma integral de Big Thunder Mountain Railroad incluyó la sustitución total de la vía, la instalación de vehículos nuevos y la implementación de un sistema de control actualizado. Estas acciones, confirmadas por The Walt Disney Company y ABC News, forman parte de un plan de mantenimiento que apunta a prolongar la vida útil de la atracción y ofrecer una experiencia más confiable y eficiente.

El sistema de control renovado facilita la gestión de los trenes y optimiza los protocolos de seguridad. Según la empresa, la integración de estos sistemas permitió introducir mejoras en la comodidad de los asientos y en el acceso para personas con movilidad reducida. Además, la incorporación de las Rainbow Caverns sumó una escenografía lumínica y sonora, que enriquece la narrativa del recorrido minero.

El requisito de altura para acceder a Big Thunder Mountain Railroad se redujo de 102 a 97 centímetros tras la renovación, ampliando el acceso a familias con niños pequeños. (Disney World)

¿Cuál es la historia y la ambientación de Big Thunder Mountain Railroad en Magic Kingdom?

Big Thunder Mountain Railroad se inauguró en septiembre de 1979 en Magic Kingdom de Orlando, Florida, y ha sido una de las montañas rusas más reconocidas en el ámbito de los parques temáticos. Según registros de The Walt Disney Company, la atracción simula un viaje en tren por una mina de oro del suroeste estadounidense, enmarcada en la fiebre del oro del siglo XIX.

La narrativa gira en torno a la figura ficticia de Barnabas T. Bullion, supuesto fundador de la compañía minera que explota la montaña y enfrenta sucesos extraños, como derrumbes y fallas mecánicas. La ambientación incluye elementos típicos del Viejo Oeste y referencias mineras. El recorrido tiene una duración aproximada de tres minutos y presenta varias caídas, curvas y efectos escénicos, según la descripción técnica publicada por la compañía.

¿Cómo afecta la reapertura de Big Thunder Mountain Railroad al turismo y la operación del parque?

El regreso de Big Thunder Mountain Railroad a la oferta de Magic Kingdom tiene impacto directo en la gestión de los flujos de visitantes y la organización de actividades en el parque. La revista People considera que la atracción es de las que mayor tráfico genera en Frontierland, y su reapertura permitirá equilibrar la afluencia entre las distintas áreas temáticas.

El cierre temporal derivó en una redistribución de la demanda hacia otras atracciones, como Tiana’s Bayou Adventure, inaugurada en junio de 2024, y Buzz Lightyear’s Space Ranger Spin, que reabrió el 8 de abril de 2026 tras una reparación. Según cifras de la industria, Magic Kingdom recibe 20 millones de visitantes anuales, por lo que la reactivación de la montaña rusa incide en el flujo turístico y la experiencia general de los usuarios.

La nueva sección de Rainbow Caverns suma cavernas subterráneas con efectos lumínicos, reforzando la ambientación minera de la atracción en Walt Disney World. (Disney World)

¿Qué dijo The Walt Disney Company y qué reacciones oficiales hubo?

The Walt Disney Company emitió un comunicado institucional en el que define la renovación como una intervención de “cima a caverna”. El blog oficial de The Walt Disney Company sostuvo: “Con todas las mejoras realizadas y la revisión de nuestros equipos de seguridad, Big Thunder Mountain reabrirá con un requisito de altura reducido de 97 centímetros”.

El ingeniero de proyectos Nicholas Roedl aseguró a People que “la experiencia es igual de cómoda o incluso más que en el pasado”. La empresa resaltó que la restauración de los trenes y la vía se planificó para mantener la esencia del recorrido, integrando novedades como las Rainbow Caverns.

¿Qué cambia para los visitantes y cuál es la política de futuro en el parque?

La reanudación de actividades en Big Thunder Mountain Railroad amplía la oferta de entretenimiento de Walt Disney World, modificando las condiciones de acceso para distintos públicos. Los visitantes accederán a un recorrido con nuevos efectos visuales, mayor comodidad y una narrativa reforzada, en línea con la política de actualización tecnológica y temática de los parques de la empresa.

La dirección del parque comunicó que se mantendrán los protocolos habituales de seguridad y acceso, y que la reapertura de la atracción responde a la demanda de experiencias actuales y seguras en el sector del ocio. Las autoridades de The Walt Disney Company anticiparon que los trabajos de modernización continuarán en otras áreas del complejo, en el marco de un plan estratégico de renovación de la oferta turística.