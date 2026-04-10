Qué se sabe de las víctimas del colapso en el estacionamiento de Filadelfia

El colapso del estacionamiento en construcción junto al Children’s Hospital of Philadelphia movilizó a equipos de rescate y generó conmoción en la comunidad de Grays Ferry (NBC News )

La tragedia de Grays Ferry conmocionó a Filadelfia. El 8 de abril de 2026, una parte del estacionamiento en construcción para el Hospital Infantil de Filadelfia colapsó. Una persona falleció y dos trabajadores siguen desaparecidos, mientras los equipos de emergencia ya asumen que no hay sobrevivientes y preparan la demolición controlada del lugar para recuperar los cuerpos.

El derrumbe dejó al proyecto paralizado y la zona con acceso totalmente restringido. La alcaldesa Cherelle Parker confirmó que los empleados afectados formaban parte de la Ironworkers Local 401.

Vecinos y trabajadores del Hospital Infantil de Filadelfia exigen garantías de seguridad y transparencia para evitar futuras tragedias en obras similares. (Univision )

Tanto las autoridades municipales como los sindicatos de la construcción se declararon en duelo. La Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) encabeza la investigación sobre las causas del derrumbe, que mantiene suspendidas todas las actividades.

Qué se sabe de las víctimas y cuál fue la reacción sindical

Los nombres de los desaparecidos y del fallecido todavía no se hicieron públicos. Sin embargo, la alcaldesa Parker y la dirección de la Ironworkers Local 401 confirmaron que los afectados son miembros activos del sindicato.

Un portavoz del gremio declaró al diario nacional de Estados Unidos USA Today: “No emitiremos declaraciones para proteger la privacidad de las familias”.

Especialistas emplearon drones y perros de búsqueda en el rescate, pero no detectaron señales de vida entre los escombros de la estructura colapsada. (Instagram )

La tragedia generó mensajes de condolencias de otros sindicatos regionales y nacionales. La Philadelphia Building and Construction Trades Council expresó en un comunicado: “Extendemos nuestras oraciones y condolencias a las familias de los trabajadores del hierro involucrados en este momento”.

Rescate sin margen para la esperanza

El colapso ocurrió alrededor de las 13:00 del miércoles, mientras los obreros instalaban elementos prefabricados de concreto en el edificio. Un segmento del techo cedió y provocó un efecto dominó que arrasó con todos los niveles, según informó el canal local de noticias 6abc Philadelphia.

Las autoridades investigan las causas del derrumbe que dejó una víctima fatal y dos trabajadores desaparecidos en la obra del hospital infantil de Filadelfia (NBC News )

Los socorristas lograron rescatar con vida a dos trabajadores, quienes recibieron atención médica y dos trabajadores recibieron el alta en un hospital cercano. Sin embargo, uno de los empleados murió y dos permanecen atrapados bajo toneladas de escombros. En conferencia de prensa, la alcaldesa Parker señaló: “Lamentamos la muerte y mantenemos la esperanza de encontrar a los desaparecidos, aunque la situación es crítica”.

El proceso de recuperación y los riesgos

La estructura en ruinas representa un peligro constante. Los equipos de rescate utilizaron drones y perros especializados para buscar señales de vida, pero no detectaron movimiento. Las autoridades confirmaron que procederán con la demolición del estacionamiento para permitir la recuperación de los cuerpos de manera segura, según informó el medio local CBS News Philadelphia.

La prioridad inmediata es proteger tanto a rescatistas como a vecinos. Mientras, la zona permanece acordonada y bajo vigilancia, sin acceso para el público ni para otros trabajadores.

La zona permanece acordonada mientras continúan los esfuerzos de búsqueda y se revisan los protocolos de seguridad en grandes proyectos de construcción (NBC News )

El jefe de bomberos de Filadelfia explicó al diario de Filadelfia The Philadelphia Inquirer que los escombros son tan inestables que cualquier intento de ingresar sin retirar la estructura superior podría causar nuevos colapsos.

Investigación y antecedentes de la obra

La obra contaba con todos los permisos y el contratista principal es HSC Builders, mientras que Precast Services Inc. estaba a cargo de los componentes prefabricados, según la emisora pública local WHYY. La alcaldesa Parker anunció una auditoría completa sobre la gestión del proyecto y la supervisión municipal.

OSHA lidera la investigación, que podría extenderse hasta seis meses. Se revisará si existieron violaciones de seguridad, errores en la instalación de los elementos o fallos estructurales previos. Todo el proceso será público y las conclusiones estarán disponibles para la comunidad, según el compromiso de la alcaldesa.

Impacto en la comunidad y medidas futuras

El estacionamiento derrumbado formaba parte de una ampliación destinada a empleados del Hospital Infantil de Filadelfia. Vecinos y trabajadores manifestaron preocupación por la seguridad de la obra desde su inicio y ahora exigen garantías para evitar otro siniestro.

La alcaldesa Parker aseguró: “Nuestra prioridad es la transparencia y el apoyo a las familias afectadas. No vamos a permitir que una tragedia de este tipo quede sin responsables”. El gobierno municipal anunció asistencia psicológica para los allegados y la comunidad.