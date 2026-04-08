El hotel Mandarin Oriental de Miami se despide tras 25 años, inicia la mayor demolición en una década y da paso a torres de lujo

La mitad de las 298 residencias premium ya fueron vendidas, reflejando el interés internacional en el mercado inmobiliario de lujo en Miami (Mandarin Oriental)

El hotel Mandarin Oriental de Miami, reconocido como uno de los alojamientos más lujosos de Estados Unidos, será demolido el próximo domingo para dar paso a un ambicioso desarrollo inmobiliario.

La iniciativa, que contempla una inversión de mil millones de dólares, supone la construcción de dos torres residenciales de alta gama y marca el cierre definitivo de un hotel que durante 25 años fue referente en la zona de Brickell, actualmente uno de los sectores con mayor dinamismo en la ciudad, según informó la agencia EFE.

La demolición del emblemático edificio, ubicado en una península privilegiada del litoral de Miami, responde a un proceso de modernización urbana impulsado por la creciente demanda de residencias de lujo y servicios exclusivos en el área.

El nuevo complejo llevará el nombre de The Residences at Mandarin Oriental y estará compuesto por dos torres independientes: una residencial de 66 plantas y otra mixta, de 34 niveles, que albergará tanto suites hoteleras como residencias privadas de alto estándar.

La vicepresidenta de Construcción de Swire Properties, Jessica Chen, detalló en una rueda de prensa que el desarrollo incluirá 298 residencias en total, con precios que van desde USD 4,9 millones hasta USD 100 millones.

La demolición del hotel Mandarin Oriental de Miami dará paso a un desarrollo inmobiliario de mil millones de dólares en Brickell (Mandarin Oriental)

Según Chen, la mitad de las unidades de la torre sur ya han sido vendidas, lo que evidencia el interés sostenido de compradores nacionales e internacionales por el mercado inmobiliario premium en Miami.

Dimensiones y servicios del nuevo desarrollo

El área total del proyecto suma 20.000 metros cuadrados, de los cuales más de 9.300 estarán destinados a áreas comunes y de bienestar.

Entre los servicios previstos se destacan once piscinas, zonas de tratamientos holísticos, jardines de meditación, dos restaurantes de alta cocina, una vinoteca privada y simuladores de golf, según el comunicado conjunto de las empresas involucradas en la obra.

La demolición del Mandarin Oriental Miami está programada para el 12 de abril y será la mayor implosión de este tipo en la ciudad en más de una década, de acuerdo con especialistas en demolición y construcción citados por EFE.

El proceso será supervisado por equipos técnicos y autoridades locales para garantizar la seguridad de la zona y minimizar el impacto en el entorno urbano.

Inmediatamente después de la demolición, se dará inicio a la construcción de las nuevas torres, que buscan redefinir el perfil y el estándar habitacional en Brickell.

La demolición programada para el 12 de abril será la mayor implosión en la ciudad de Miami en más de una década, según expertos en construcción (EFE)

Nuevo hotel y transformación del entorno

Aunque el actual hotel dejará de existir, el proyecto contempla la apertura de un nuevo Hotel Mandarin Oriental Miami como parte del complejo, que contará con 121 habitaciones y será la propiedad insignia de la marca en Norteamérica.

La nueva instalación hotelera mantendrá la identidad de lujo y servicio personalizado que distingue a la cadena, mientras se integra al innovador desarrollo residencial y de hospitalidad.

El cierre y demolición del edificio actual marcan el final de una etapa para el icónico establecimiento, pero abren paso a una transformación de gran envergadura que impactará no solo en el mercado inmobiliario, sino en la imagen urbana de Miami.

El nuevo complejo The Residences at Mandarin Oriental incluirá dos torres de lujo, una de 66 plantas residenciales y otra mixta de 34 niveles (Miami Residential Group)

El proyecto es visto por expertos y autoridades locales como un catalizador de nuevas inversiones y una pieza clave en la consolidación de Brickell como distrito financiero y residencial de referencia en el sur de Florida.

La expectativa en torno a The Residences at Mandarin Oriental es alta, tanto por el valor arquitectónico y la exclusividad de las residencias como por los servicios complementarios que ofrecerá a sus residentes y huéspedes.

Se prevé que la construcción de las torres y el nuevo hotel impulse la actividad económica y eleve aún más el atractivo de Miami para compradores e inversionistas internacionales, consolidando a la ciudad como uno de los principales destinos de lujo en Estados Unidos.