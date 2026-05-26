Denise Richards dedica un emotivo mensaje a su hija Eloise por su cumpleaños número 15

Denise Richards dedicó un mensaje a su hija Eloise en su cumpleaños número 15. (Instagram)

Denise Richards compartió un mensaje en redes sociales con motivo del cumpleaños número 15 de su hija menor, Eloise.

La publicación fue realizada el lunes 25 de mayo a través de su cuenta de Instagram, donde difundió un video con imágenes de la adolescente en distintos momentos de su vida familiar y en sesiones fotográficas.

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“Feliz cumpleaños número 15 a mi hermosa Eloise. No puedo creer que ya tenga 15 años”, escribió.

La actriz acompañó el mensaje con reflexiones sobre la crianza de una hija con necesidades especiales y el impacto que ha tenido en su vida familiar.

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“En muchos aspectos, tener un hijo con necesidades especiales se vuelve más desafiante porque me preocupo más por su futuro a medida que crece”, señaló.

Denise Richards celebró el cumpleaños de su hija menor. (Instagram)

Eloise fue diagnosticada en 2016 con una deleción en el cromosoma 8, condición que ha sido parte de la información compartida públicamente por la familia en distintas ocasiones.

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En el mismo mensaje, la actriz destacó el apoyo de su entorno cercano y el papel de sus familiares en la vida de Eloise.

“Mi mamá siempre ha dicho que un hijo con necesidades especiales es un ángel de Dios, y Eloise es el ángel más grande con el corazón más desinteresado. Estoy muy orgullosa de su fuerza y amabilidad”, escribió.

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Denise Richards también mencionó la presencia de sus hijas mayores, así como de personas cercanas a la familia.

Denise Richards agradeció el apoyo de sus hijas mayores por la crianza de Eloise. (Instagram)

“Estoy muy agradecida por sus hermanas mayores, por mis amigos que son mi familia y por mi padre, que es el mejor abuelo y figura paterna para Eloise. Siempre está ahí para ella, sin importar qué”, añadió.

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La publicación concluyó con un mensaje de felicitación y afecto hacia su hija. “Te queremos, niña. Feliz cumpleaños, Weezy”, escribió la actriz, acompañando el texto con emojis y la referencia a una canción incluida en el video.

Eloise es la hija menor de Denise Richards, a quien adoptó en 2011 cuando tenía pocos meses de nacida. Richards también es madre de dos hijas mayores, Sami Sheen, de 22 años, y Lola Sheen, de 20 años, fruto de su relación con el actor Charlie Sheen años.

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En declaraciones previas a la revista PEOPLE, la actriz habló sobre la cercanía de este cumpleaños y el paso del tiempo en la vida de su hija menor. “Está por cumplir 15 años y es increíble pensarlo. Es difícil también, porque no va a poder conducir, pero ya está en esa etapa”, señaló.

Denise Richards admitió que no es fácil sobrellevar la condidicón de Eloise. (REUTERS/Mario Anzuoni)

En agosto del año pasado, Denise asistió junto a Eloise y Sami a una proyección de la película Drop Dead Gorgeous en el Academy Museum of Motion Pictures en Los Ángeles, California. El evento formó parte de una actividad pública en la que la actriz presentó su trabajo cinematográfico de 1999 ante el público.

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Durante una intervención previa a la proyección, Richards señaló la presencia de sus hijas en la sala. “Tengo a dos de mis hijas aquí, Sami y Eloise, que están viendo esto por primera vez en pantalla grande”, dijo. También agregó que una de ellas probablemente estaba viendo la película por primera vez en general.