Estados Unidos

Derrumbe en Filadelfia: una muerto y dos desaparecidos en una obra de hospital infantil

La tragedia moviliza a autoridades de la ciudad y agentes federales mientras se revisan protocolos de seguridad y permisos vigentes

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Vista aérea de un edificio de estacionamiento de varios pisos en construcción, con una grúa grande y equipos de obra adyacentes a una carretera con vehículos
El colapso del estacionamiento en construcción junto al Children’s Hospital of Philadelphia movilizó a equipos de rescate y generó conmoción en la comunidad de Grays Ferry (NBC News )

Una persona murió y dos permanecen desaparecidas tras el colapso de un estacionamiento en construcción en el barrio Grays Ferry de Filadelfia. El derrumbe parcial, ocurrido en una estructura de siete niveles perteneciente al Children’s Hospital of Philadelphia, provocó una operación de búsqueda y rescate que se mantiene activa mientras la estructura sigue siendo inestable, según confirmaron las autoridades municipales, incluida la alcaldesa Cherelle Parker.

El incidente se produjo el miércoles 8 de abril poco después de las 14:00, cuando un segmento del techo de concreto prefabricado se desplomó y generó una reacción en cadena que comprometió los siete niveles del estacionamiento. Tres trabajadores fueron rescatados inicialmente: una persona murió y dos permanecen desaparecidas, uno falleció en el hospital y dos recibieron atención y fueron dados de alta.

Los equipos de emergencia prosiguen la búsqueda de los dos desaparecidos bajo estrictas condiciones de seguridad, ya que la estructura amenaza con nuevos derrumbes. Los permisos y las inspecciones de obra estaban vigentes y en regla, de acuerdo con la alcaldesa Parker y los responsables del hospital.

Desarrollo del colapso y respuesta de las autoridades

El derrumbe se registró en la intersección de la 30th Street y Grays Ferry Avenue, en una zona donde se llevaban a cabo trabajos para ampliar el estacionamiento de empleados del hospital. Las autoridades precisaron que la falla se originó en el lado de la torre de escaleras, donde colapsaron todos los niveles.

El jefe del Departamento de Bomberos, Jeffrey Thompson, indicó que la causa fue la caída de un segmento de techo durante la instalación de piezas prefabricadas por Precast Services Incorporated: “El colapso fue progresivo y afectó la estructura completa del sector”.

Dos oficiales de policía y un trabajador de construcción se encuentran cerca de una valla verde frente a una estructura gris parcialmente colapsada con escombros y elementos metálicos
Las autoridades investigan las causas del derrumbe que dejó una víctima fatal y dos trabajadores desaparecidos en la obra del hospital infantil de Filadelfia (NBC News )

Las cuadrillas de rescate estabilizan el edificio para poder ingresar y avanzar hacia los niveles más bajos, donde se presume que podrían hallarse los desaparecidos. Según Thompson a medios locales, no se detendrán las labores hasta revisar cada parte de la estructura y asegurarse de que todos estén contabilizados.

La operación se perfila como prolongada debido al riesgo inminente de nuevos derrumbes y la magnitud de los escombros.

Seguridad en la zona y testimonios de la comunidad

La zona circundante permanece cerrada al tránsito y la actividad comercial está suspendida en el centro comercial adyacente, mientras se desarrolla la remoción de escombros y la estabilización de la estructura.

El subcomisionado de policía John Stanford enfatizó la necesidad de que los vecinos y curiosos se mantengan alejados del área tanto por seguridad como para facilitar el trabajo de los rescatistas: “El mejor mensaje es: eviten acercarse y recen por todos los involucrados en esta situación”.

Vista exterior de un edificio de gran altura en construcción con múltiples pisos y ventanas abiertas, una grúa de construcción y señales de tráfico
La zona permanece acordonada mientras continúan los esfuerzos de búsqueda y se revisan los protocolos de seguridad en grandes proyectos de construcción (NBC News )

Los residentes describieron momentos de pánico tras el desplome. Andrew Martines, vecino de Grays Ferry, relató al medio local ABC Philadelphia que “la casa tembló y se escuchó como una explosión”. Otros testigos pensaron que se trataba de un terremoto y observaron una nube de polvo y personas huyendo del lugar.

Investigación oficial y antecedentes del proyecto

La ciudad de Filadelfia y la agencia federal de seguridad laboral OSHA dieron inicio a una investigación conjunta para determinar las causas exactas del colapso. El hospital anunció en un comunicado que prioriza la seguridad de los trabajadores y colabora activamente con las autoridades.

La constructora HSC Builders and Construction, responsable como contratista principal de la obra, es conocida por gestionar grandes proyectos institucionales.

La alcaldesa Parker aclaró que los ocho permisos requeridos para la construcción estaban en regla y que todas las inspecciones se habían realizado en tiempo y forma. El proceso de instalación de los segmentos de concreto prefabricado no requiere la inspección estándar de Licencias e Inspecciones, sino controles especiales a cargo de una empresa externa.

Valerie Moody, presidenta de GAI Construction Monitoring Services, supervisaba las inspecciones de los materiales y la instalación.

El proyecto de ampliación del estacionamiento había sido objeto de protestas en meses recientes debido a preocupaciones vecinales por el aumento del tránsito y posibles impactos ambientales. Las autoridades confirmaron que no existían irregularidades administrativas en la ejecución de la obra.

El accionar de las autoridades y el seguimiento de la emergencia

La ciudad mantiene la zona acordonada y recomienda a los residentes consultar fuentes oficiales para actualizaciones. El director adjunto de gestión de emergencias, Dominic Mireles, anticipó que el operativo tendrá efecto en la circulación y la vida cotidiana del barrio durante los próximos días.

La agencia federal OSHA encabeza la revisión de los procedimientos de construcción y analizará los materiales empleados, así como la actuación de todos los contratistas y subcontratistas. El proceso de auditoría podría extenderse varios meses y cualquier resultado o sanción será de acceso público, informó el canal local FOX 29.

Para los familiares de las víctimas y los trabajadores afectados, la ciudad habilitó líneas de asistencia psicológica y acompañamiento. El gobierno local y estatal, junto al hospital y las empresas involucradas, dispusieron recursos y servicios orientados a la seguridad de la comunidad.

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