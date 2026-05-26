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Brooke Shields revela detalles de su breve romance con John F. Kennedy Jr.: “No tuve una historia de amor”

A casi 40 años del romance, la actriz habló sobre de su relación con el periodista y cómo vivió aquella etapa

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Brooke Shieldsrecordó su breve vínculo con John F. Kennedy Jr. en los años 80. (Reuters. Grosby)
Brooke Shieldsrecordó su breve vínculo con John F. Kennedy Jr. en los años 80. (Reuters. Grosby)

Brooke Shields habló sobre la breve relación que sostuvo con John F. Kennedy Jr. a finales de la década de 1980.

Durante una aparición en el programa Watch What Happens Live With Andy Cohen, la actriz confirmó que ambos salieron durante un periodo corto, aunque aclaró que la relación nunca llegó a ser íntima.

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“Tuvimos citas, pero nunca me acosté con él, así que no sé si eso cuenta… Él fue encantador conmigo”, declaró.

La artista también explicó que, más que una historia de amor formal, vivió un fuerte enamoramiento hacia Kennedy Jr. “No tuve una historia de amor, tuve un enamoramiento muy, muy intenso”, comentó.

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Brooke Shields admitió que se enamoró muy profundamente de John F Kennedy Jr. REUTERS/Daniel Cole
Brooke Shields admitió que se enamoró muy profundamente de John F Kennedy Jr. REUTERS/Daniel Cole

La actriz de 60 añosconoció a Kennedy Jr. durante un viaje de esquí en Aspen, Colorado, cuando ella se encontraba en los primeros años de su carrera cinematográfica tras participar en producciones como Endless Love y Sahara.

Según relató en distintas entrevistas, el encuentro ocurrió en medio de unas vacaciones familiares relacionadas con el entorno Kennedy.

En 2023, durante su participación en The Howard Stern Show, Brooke Shields ya había compartido algunos recuerdos sobre aquella etapa. En esa conversación recordó el primer beso que tuvo con John F. Kennedy Jr., al que describió como una experiencia significativa para ella.

“Me besó y fue como el mejor beso que he tenido en toda mi vida. Sus labios eran hermosos, el rostro, el cuerpo y la persona. Era sencillo, divertido e irreverente”, expresó.

John F. Kennedy Jr y Carolyn Bessette-Kennedy
Brooke Shields admitió que John F. Kennedy Jr. fue el mejor beso de su vida. Crédito: Captura de Video

Sin embargo, también señaló que decidió no avanzar más en la relación debido al temor de involucrarse emocionalmente de manera profunda. “Tenía mucho miedo de salir herida porque si me hubiera acostado con él, le habría entregado mi universo entero, mi corazón, todo”, explicó.

De acuerdo con la actriz, el periodista le comentó en varias ocasiones que ella le recordaba físicamente a su madre, Jacqueline Kennedy Onassis. La artista señaló que interpretó el comentario como un cumplido, aunque admitió sentirse confundida al respecto.

“Él seguía diciendo que me parecía a su madre. Era interesante, era un halago, pero también pensaba: ‘No sé cómo sentirme con eso’”, relató.

La relación entre ambos habría terminado poco tiempo después de una cita en Aspen. Shields contó que, tras pasar tiempo juntos en un chalet después de una reunión familiar de los Kennedy, John F. Kennedy Jr. no le ayudó a regresar a casa y le pidió que tomara un taxi por su cuenta.

Brooke Shields afirmó que John F. Kennedy Jr. fue poco caballeroso con ella durante una cita. REUTERS/Caitlin Ochs
Brooke Shields afirmó que John F. Kennedy Jr. fue poco caballeroso con ella durante una cita. REUTERS/Caitlin Ochs

La actriz describió posteriormente ese comportamiento como “menos que caballeroso”. Al día siguiente, según recordó, volvieron a encontrarse en las pistas de esquí, pero él prácticamente no le dirigió la palabra.

Brooke Shields afirmó que aquella actitud le hizo pensar que había tomado la decisión correcta al no involucrarse más sentimentalmente “Pensé: ‘Gracias a Dios’, porque quizá tampoco me habría hablado incluso si hubiera pasado algo más entre nosotros”, comentó.

John F. Kennedy Jr. murió en 1999 en un accidente aéreo junto a su esposa Carolyn Bessette-Kennedy y Lauren Bessette, hermana de Carolyn. Antes de su fallecimiento, mantuvo relaciones sentimentales con diversas figuras públicas, entre ellas Daryl Hannah, Madonna y Sarah Jessica Parker.

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