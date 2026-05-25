Estados Unidos

Detectaron grieta y liberaron presión en el tanque químico de California: mantienen evacuadas a 50.000 personas

La planta GKN Aerospace en Garden Grove continúa cerrada y las autoridades aún no permiten el regreso de los residentes tras la emergencia química

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A drone view shows water being sprayed during a chemical incident involving a leaking tank of methyl methacrylate, a flammable liquid used in the aerospace industry, forcing an evacuation in the surrounding area, in Garden Grove, California, U.S., May 23, 2026. REUTERS/David Swanson
A drone view shows water being sprayed during a chemical incident involving a leaking tank of methyl methacrylate, a flammable liquid used in the aerospace industry, forcing an evacuation in the surrounding area, in Garden Grove, California, U.S., May 23, 2026. REUTERS/David Swanson

Las autoridades informaron que el peligro de explosión catastrófica en un tanque químico de California fue eliminado el lunes tras detectarse una grieta que mejoró la presión interna y una baja sostenida de la temperatura, un cambio que disminuye el peor escenario en la planta GKN Aerospaceen Garden Grove pero no pone fin a la evacuación de unas 50.000 personas, de acuerdo a Associated Press

El jefe de división de la Autoridad de Bomberos del Condado de Orange Craig Covey aseguró a la agencia estadounidense que la evaluación nocturna del tanque, que contenía entre 22.700 y 26.500 litros de metacrilato de metilo, arrojó noticias “positivas”. Aun así, Covey advirtió que el riesgo para la seguridad pública sigue “en curso”.

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Water is sprayed during a chemical incident involving a leaking tank of methyl methacrylate, a flammable liquid used in the aerospace industry, forcing an evacuation in the surrounding area, in Garden Grove, California, U.S., May 23, 2026. REUTERS/David Swanson
Water is sprayed during a chemical incident involving a leaking tank of methyl methacrylate, a flammable liquid used in the aerospace industry, forcing an evacuation in the surrounding area, in Garden Grove, California, U.S., May 23, 2026. REUTERS/David Swanson

El interior del tanque bajó a 33,9 °C desde 37,7 °C del día anterior, dijo Covey. La orden de evacuación seguía vigente para residentes de Garden Grove, al sur de Los Ángeles, mientras las escuelas permanecían cerradas el viernes tras varios días de emergencia.

La baja de temperatura redujo el riesgo, pero sigue la evacuación

Las autoridades sostienen que ya no prevén la explosión de mayor magnitud que temían en la instalación, pero la operación de enfriamiento y estabilización del tanque no terminó y la zona evacuada no fue reabierta.

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La grieta en el tanque dañado de la planta GKN Aerospace Transparency Systems fue descubierta el domingo, según Associated Press. Desde entonces, las autoridades no detectaron niveles peligrosos del químico hasta el lunes.

Los equipos necesitaban enfriar el recipiente para evitar una fuga tóxica o una explosión, de acuerdo a la agencia de noticias.

Las autoridades informaron que el peligro de explosión catastrófica en un tanque químico de California fue eliminado el lunes tras detectarse una grieta que mejoró la presión interna y una baja sostenida de la temperatura California, U.S., May 23, 2026. REUTERS/David Swanson
Las autoridades informaron que el peligro de explosión catastrófica en un tanque químico de California fue eliminado el lunes tras detectarse una grieta que mejoró la presión interna y una baja sostenida de la temperatura California, U.S., May 23, 2026. REUTERS/David Swanson

En un comunicado difundido el lunes, GKN Aerospace informó que sus especialistas técnicos y la Autoridad de Bomberos del Condado de Orange retiraron material aislante externo del tanque para ayudar a bajar la temperatura del contenido.

Andrew Whelton, profesor de ingeniería de la Universidad Purdue confirmó a la agencia de noticias que el “tanque podría enfriarse lo suficiente” como para que los equipos lo estabilicen y drenen el material restante sin provocar una chispa o una ignición. Whelton añadió que todavía existe algún riesgo de explosión mientras el químico siga caliente y reactivo.

Según Whelton en Associated Press, las condiciones serían mucho más seguras cuando la temperatura se acerque al ambiente, alrededor de 15,6–21,1 °C. También explicó que, al aumentar la temperatura interior, el metacrilato de metilo pasa de líquido a gas, eleva la presión y aumenta la posibilidad de explosión.

Qué evitó el riesgo de explosión en la planta GKN Aerospace

La sustancia almacenada se usa para fabricar plásticos. Parte del metacrilato de metilo pudo haberse endurecido ya en un plástico estable parecido al plexiglás, lo que habría reducido el riesgo dentro del tanque, dijo Whelton.

Whelton señaló además a Associated Press que la liberación . de presión probablemente arrojó al menos una parte del químico a la atmósfera y que la capacidad de detectarlo depende, en parte, del tipo y la ubicación de los equipos de monitoreo. “Si el dispositivo no está justo al lado del tanque, no necesariamente sorprende que no estén detectando grandes magnitudes de químicos”, afirmó.

La sustancia almacenada se usa para fabricar plásticos. Parte del metacrilato de metilo pudo haberse endurecido ya en un plástico estable parecido al plexiglás, lo que habría reducido el riesgo dentro del tanque California, U.S., May 23, 2026. REUTERS/David Swanson
La sustancia almacenada se usa para fabricar plásticos. Parte del metacrilato de metilo pudo haberse endurecido ya en un plástico estable parecido al plexiglás, lo que habría reducido el riesgo dentro del tanque California, U.S., May 23, 2026. REUTERS/David Swanson

Qué problemas puede causar la exposición al metacrilato

La exposición al metacrilato de metilo puede causar problemas respiratorios graves, trastornos neurológicos e irritación en la piel, los ojos y la garganta, de acuerdo con una ficha informativa de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos.

Las autoridades sanitarias del condado de Orange dijeron que el producto se percibe con facilidad por el olor y que muchas personas pueden notarlo en un área amplia sin sufrir daños.

Kim Yen, una jubilada evacuada de su casa en Garden Grove, dijo al medio Associated Press que siguió de cerca las noticias y sintió alivio al saber que el peor momento había pasado. “Estoy feliz y muchos de nosotros estamos felices pero, aun así, seguimos evacuados”, declaró.

Yen, que vive a dos cuadras de la planta, reveló a la agencia de noticias estadounidense que “está lista para volver a su casa”, aunque antes quiere tener la certeza de que es seguro hacerlo. Sobre los equipos de emergencia, agregó: “Son realmente nuestros héroes”.

El interior del tanque bajó a 33,9 °C desde 37,7 °C del día anterior POLITICA NORTEAMÉRICA ESTADOS UNIDOS INTERNACIONAL GOBERNACIÓN DE CALIFORNIA / X
El interior del tanque bajó a 33,9 °C desde 37,7 °C del día anterior POLITICA NORTEAMÉRICA ESTADOS UNIDOS INTERNACIONAL GOBERNACIÓN DE CALIFORNIA / X

El estacionamiento de un gran parque en Fountain Valley, al suroeste de Garden Grove, estaba lleno el lunes mientras personas evacuadas buscaban refugio en un albergue improvisado o instalaban carpas afuera, según Associated Press. Otras se reunieron en el parque para disfrutar del feriado del Día de los Caídos.

A qué se dedica GKN Aerospace Transparency Systems

GKN Aerospace Transparency Systems pertenece a una empresa británica que fabrica ventanas de cabina, cubiertas transparentes y parabrisas para aviones militares y comerciales.

En su sitio web, la compañía afirma que tiene unas 16.000 personas en 32 plantas de fabricación distribuidas en 12 países y abastece de tecnologías y componentes a grandes fabricantes aeronáuticos civiles y militares.

La empresa pidió disculpas por las alteraciones que la emergencia generó y dijo en su comunicado, según Associated Press: “Pedimos disculpas por la alteración continua que este incidente está causando y nuestra prioridad sigue siendo resolverlo con seguridad, para que los residentes puedan regresar a sus hogares lo antes posible”.

Hasta el momento, no se conoce cuándo reabrirá la operación de la planta. La compañía acordó en 2025 pagar más de USD 900.000 a reguladores estatales para resolver infracciones vinculadas con registros, permisos y emisiones de óxidos de nitrógeno, de acuerdo con un informe publicado en el sitio del Distrito de Gestión de la Calidad del Aire de la Costa Sur.

Richard Aboulafia, director gerente de la consultora aeronáutica AeroDynamic Advisory, especializada en el sector, aseguró a la agencia de noticias que las interrupciones en instalaciones que producen componentes aeronáuticos especializados son difíciles de absorber para la industria global porque las cadenas de suministro están muy concentradas y ya trabajan bajo tensión. Sobre ese margen de maniobra limitado, resumió: “Simplemente no hay mucho margen en el sistema”.

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