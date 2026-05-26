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Epic Games revela el primer título con Unreal Engine 6 y no es Fortnite

El hecho de que Rocket League haya funcionado durante más de una década con Unreal Engine 3 subraya la magnitud de este cambio tecnológico

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Logo de Epic Games Store sobre una ilustración de superhéroes y villanos luchando con armas y poderes en una ciudad destruida, con explosiones y rayos.
El anuncio no solo implica una mejora gráfica de importancia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Epic Games sorprende al sector al anunciar que el primer videojuego confirmado para utilizar Unreal Engine 6 será Rocket League y no Fortnite, desmarcándose así de las especulaciones previas sobre la estrategia tecnológica de la compañía.

La noticia fue comunicada durante un evento competitivo y marca el inicio de una nueva etapa para el título de coches, que lleva operando bajo Unreal Engine 3 desde su debut en 2015.

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Esta decisión supone una apuesta significativa por la continuidad y evolución de Rocket League, al tiempo que redefine las expectativas sobre la próxima generación de motores gráficos.

Rocket League, de Psyonix.
Una característica central de Rocket League es que es un juego de deportes de estilo arcade que se puede resumir como "fútbol con coches".

Rocket League será el primer juego anunciado con Unreal Engine 6

Durante las semifinales del RLCS Paris Major, Epic Games y Psyonix confirmaron que Rocket League protagonizará el salto a Unreal Engine 6. Este anuncio se produce después de varios años en los que la comunidad aguardaba la prometida migración a Unreal Engine 5, una transición que en su momento fue planteada como un proyecto a largo plazo.

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Sin embargo, el cambio de planes ha resultado en que el título de coches se convierta en el primer caso confirmado de un videojuego que adoptará Unreal Engine 6, el sucesor del motor gráfico que ha generado debate en la industria.

Rocket League funcionará así, tras más de once años desde su lanzamiento, sobre una tecnología completamente renovada. La noticia se produce en un contexto en el que la mayoría de los jugadores celebran la continuidad y la inversión de Epic Games en el proyecto, aunque existe preocupación en parte de la comunidad sobre la posible alteración de las físicas del balón, uno de los elementos centrales de la jugabilidad.

Rocket League, de Psyonix.
El objetivo de Rocket League es marcar goles en la portería contraria utilizando las habilidades de tu auto.

A pesar de que no hay una fecha concreta para la migración, las estimaciones sugieren que el proceso no debería superar los dos años, considerando que Unreal Engine 5.8 está próximo y que la versión 5.9 debutará a comienzos del año siguiente.

El significado de migrar Rocket League a Unreal Engine 6

La confirmación de que Rocket League será el primer título con Unreal Engine 6 cambia la percepción sobre el futuro de este videojuego y de la propia estrategia de Epic Games.

El anuncio no solo implica una mejora gráfica de importancia, sino que también representa una declaración de intenciones respecto a la longevidad del proyecto y su posición dentro del catálogo de la compañía. El hecho de que Rocket League haya funcionado durante más de una década con Unreal Engine 3 subraya la magnitud de este cambio tecnológico.

La decisión de priorizar Rocket League para este salto tecnológico responde a la voluntad de Epic Games de mantener el título vigente y dotarlo de nuevas posibilidades de desarrollo.

Rocket League, de Psyonix.
Rocket League mezcla la estrategia posicional del fútbol tradicional (rotaciones, pases, defensa) con la precisión milimétrica de un juego de conducción.

La visión de Epic Games para Unreal Engine 6

Tim Sweeney, CEO de Epic Games, ha definido Unreal Engine 6 como algo más que un avance técnico: lo considera la piedra angular de un ecosistema de contenidos interconectados.

Según sus declaraciones, este motor permitirá a los desarrolladores crear una aplicación una sola vez y desplegarla en cualquier plataforma, con la posibilidad de que ese contenido también esté disponible dentro de Fortnite o cualquier otro juego que comparta la misma base tecnológica.

El caso más ambicioso de esta visión es el universo persistente que Epic Games está desarrollando junto a Disney, tras una inversión de 1.500 millones de dólares. Se espera que este universo llegue a Fortnite alrededor de noviembre de 2026, integrando experiencias narrativas vinculadas a franquicias como Marvel, Star Wars y Pixar.

El certamen está dirigido a estudiantes de grado décimo y once, quienes competirán en Fall Guys y Rocket League por premios y una beca académica - crédito www.rocketleague.com
La confirmación de que Rocket League será el primer título con Unreal Engine 6 cambia la percepción sobre el futuro de este videojuego. (www.rocketleague.com)

Perspectivas de la comunidad ante el cambio de motor gráfico

El anuncio de la migración de Rocket League a Unreal Engine 6 ha tenido una recepción mayoritariamente positiva entre los jugadores. Para muchos, la noticia representa la confirmación de que el título seguirá recibiendo soporte y nuevas características en el futuro.

No obstante, algunos miembros de la comunidad han manifestado inquietud por posibles cambios en el comportamiento físico del balón, un aspecto esencial para la experiencia de juego.

A pesar de estas preocupaciones, la expectativa general es que la transición a Unreal Engine 6 aporte mejoras visuales y nuevas oportunidades de desarrollo, manteniendo la esencia que ha definido a Rocket League desde su lanzamiento.

El hecho de que Epic Games no haya anunciado una fecha específica para la migración no ha disminuido el entusiasmo, en parte porque el contexto tecnológico indica que el proceso debería completarse en un plazo razonable, coincidiendo con la evolución de Unreal Engine 5 hacia su versión final antes del lanzamiento de la sexta generación.

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