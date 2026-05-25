Incendios forestales en Estados Unidos: el comienzo más severo de los últimos años preocupa a expertos

La temporada de incendios forestales comenzó en distintos puntos de los Estados Unidos, especialmente en estados como Georgia, Nebraska y California, EFE/ @uscg_airstation_ventura

La temporada de incendios forestales comenzó en distintos puntos de los Estados Unidos, especialmente en estados como Georgia, Nebraska y California, según informó CNN en Español.

Según expertos, en todo Estados Unidos, la actividad de incendios forestales llegó a niveles elevados en esta primavera y seguramente empeore en los próximos meses.

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A inicios de este año se detectaron casi 30.000 incendios en todo el país, la mayor cifra en casi dos décadas. Más de dos millones de acres se quemaron, dos veces el promedio de los últimos 10 años y la mayor pérdida registrada en 14 años.

¿Cuáles son las zonas más afectadas por los incendios forestales en Estados Unidos?

Hasta el momento, el sureste acumuló la mayor cantidad de incendios en el país, con focos más cerca de zonas pobladas de lo normal. Aunque los incendios más grandes ocurrieron en las Grandes Llanuras, donde fuertes vientos empujaron las llamas a través de distintas comunidades.

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Firefighters climb up a hillside to clear brush during a wildfire known as the Sandy Fire, in Simi Valley, California, U.S., May 18, 2026. REUTERS/Daniel Cole

El oeste experimentó incendios y tempranos, lo que provoca preocupación por una peligrosa temporada de incendios. Morgan Varner, director de investigación de la organización de conservación Tall Timbers Research Station & Land Conservancy, en Tallahassee, Florida, aseguró a CNN: “Aquí estamos en mayo y ya estamos hablando de personas que pierden sus casas y sus vidas”.

Varner añadió que influyen una baja acumulación de nieve, mucha vegetación, sequía y cambios esperados en los patrones climáticos debido al desarrollo de un “súper” El Niño, todo ello sobre un clima cada vez más cálido que intensifica las condiciones secas y calurosas que favorecen el inicio y la propagación de incendios.

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El oeste experimentó incendios y tempranos, lo que provoca preocupación por una peligrosa temporada de incendios. REUTERS/Daniel Cole

Los pronósticos del el Centro Nacional Interagencial de Incendios, organismo federal de coordinación estimaron una alta actividad de incendios hasta julio, cuando las tormentas estivales podrían generar calma.

En ese sentido, Beret indicó a CNN: “Cruzo los dedos para que estemos alcanzando el punto máximo ahora y que la situación comience a mejorar en un par de meses”.

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Qué dicen las investigaciones

Investigaciones del el Servicio Forestal de Estados Unidos, agencia federal muestran que la región experimentó un aumento en la actividad de incendios forestales en las últimas décadas, en gran medida debido a cambios en la vegetación y el clima.

Mientras los bomberos combatían las llamas, Varner señaló que muchos estados no pudieron realizar las quemas prescritas programadas, una práctica que consiste en quemar vegetación acumulada en áreas controladas para evitar que sirva de combustible para futuros incendios.

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En Florida, la cantidad de quemas prescritas ejecutadas se encuentra entre las más bajas de los últimos 25 años, indicó. En todo el sureste, “casi todos los estados están aproximadamente a la mitad de lo que deberían haber hecho”.

“El problema no es solo lo que ocurra a finales de mayo de este año o a finales del verano”, afirmó. “Está el efecto acumulativo que podría afectar el próximo año”.

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Investigaciones del el Servicio Forestal de Estados Unidos, agencia federal muestran que la región experimentó un aumento en la actividad de incendios forestales en las últimas décadas, en gran medida debido a cambios en la vegetación y el clima REUTERS/Daniel Cole

La temporada de incendios no suele intensificarse hasta el verano y el otoño en el oeste de Estados Unidos, pero los bomberos ya están trabajando. Esto podría ser apenas el comienzo de un año con incendios más intensos, especialmente en California.

Frente a la costa del sur de California, un incendio forestal ha consumido más de 17.000 acres en la isla Santa Rosa, hogar de numerosas plantas y animales raros que no existen en ninguna otra parte del mundo. Grandes incendios en los condados de Riverside y Ventura también provocaron alertas de evacuación para decenas de miles de personas.

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“Hemos tenido un invierno bastante anómalamente seco en gran parte del oeste de Estados Unidos y eso es lo que realmente preocupa a la gente”, dijo Craig Clements, profesor de meteorología y director del Centro Interdisciplinario de Investigación sobre Incendios Forestales de la Fundación Nacional de Ciencias, agencia federal.

A family watches firefighter helicopters battle a wildfire known as the Sandy Fire, in Simi Valley, California, U.S., May 18, 2026. REUTERS/Daniel Cole

Indicadores de sequía y combustible

El calor registrado en marzo redujo la acumulación de nieve a niveles inferiores a lo normal en el sur de California, secando la vegetación más temprano de lo habitual. Las cuencas fluviales desde la costa oeste hasta Colorado y el suroeste también se encuentran por debajo del 20% de sus niveles normales, según el Centro Nacional Interagencial de Incendios.

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Los pronosticadores esperan que la actividad de incendios forestales esté por encima del promedio a medida que avance el verano en California, el suroeste y la Gran Cuenca. Las lluvias de abril y mayo están generando más vegetación que puede alimentar incendios. El desarrollo de El Niño también podría traer más tormentas secas a la región y más rayos capaces de iniciar incendios.

“Lo que me preocupa es que tengamos una ola de calor prolongada seguida de tormentas eléctricas secas”, dijo Clements a CNN. “Todos lo están anticipando, pero dependerá de cómo evolucionen las condiciones meteorológicas”, concluyó el especialista.