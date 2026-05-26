Estados Unidos

Así lucirá la primera terminal privada del Aeropuerto Internacional de Miami

La nueva infraestructura ofrecerá acceso preferencial, comodidades exclusivas y servicios personalizados a partir del 30 de junio para viajeros comerciales con ingreso preferencial y servicios exclusivos.

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El Aeropuerto Internacional de Miami inaugurará el 30 de junio una terminal privada para viajeros comerciales con servicios exclusivos. Foto: Sitio oficial Miamiairport.com
El Aeropuerto Internacional de Miami inaugurará el 30 de junio una terminal privada para viajeros comerciales con servicios exclusivos. Foto: Sitio oficial Miamiairport.com

El Aeropuerto Internacional de Miami (MIA, por sus siglas en inglés) contará con una nueva terminal privada a partir del 30 de junio para viajeros comerciales con ingreso preferencial y servicios exclusivos.

De acuerdo al sitio web oficial, la terminal aérea funcionará en la antigua sede de Pan American Airways (Pan Am) y el precio de los boletos partirá desde USD 1.295 por persona hasta USD 4.950 por una suite privada para grupos de hasta cuatro viajeros.

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La nueva terminal cuenta con cinco suites privadas, spa, dos salones con menú gourmet, patios exteriores y áreas para el cuidado infantil y de mascotas. Foto: Rserves PS
La nueva terminal cuenta con cinco suites privadas, spa, dos salones con menú gourmet, patios exteriores y áreas para el cuidado infantil y de mascotas. Foto: Rserves PS

La compañía PS, a cargo de llevar adelante el proyecto de la terminal privada PS MIA en el Aeropuerto Internacional de Miami, detalló en su página web oficial que el lugar será una opción para los pasajeros dentro de los lugares públicos del aeropuerto.

Así será el nuevo aeropuerto privado de Miami

El nuevo aeropuerto privado será en el edificio antiguo de Pan Am situado en 4900 NW 36th Street, Miami. Según el comunicado oficial de MIA del 2025, la propiedad fue declarada sitio histórico del condado Miami-Dade en 2014.

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La nueva terminal de lujo en Miami funcionará en el histórico edificio de Pan American Airways, declarado sitio histórico de Miami-Dade. Foto: reserveps.com
La nueva terminal de lujo en Miami funcionará en el histórico edificio de Pan American Airways, declarado sitio histórico de Miami-Dade. Foto: reserveps.com

La nueva terminal aérea de Miami contará con cinco suites privadas, dos salones con opciones gastronómicas, un patio central al aire libre y un spa con tratamientos de belleza y masajes.

La alcaldesa del condado Miami-Dade, Levine Cava, afirmó en un comunicado del Miami-Dade Aviation Department en 2025: “Con la construcción de PS MIA, ampliamos la oferta de servicios exclusivos en el Aeropuerto Internacional de Miami”. A su vez, Levine definió la iniciativa como el “primer terminal privado de su tipo en Florida”.

Entre los servicios exclusivos destacan el acceso a instalaciones privadas de TSA y Aduanas, traslados en BMW, y programas de membresía como PS Direct y All Access. Foto: reserveps.com
Entre los servicios exclusivos destacan el acceso a instalaciones privadas de TSA y Aduanas, traslados en BMW, y programas de membresía como PS Direct y All Access. Foto: reserveps.com

Durante la refacción del Miami-Dade Aviation Department, se restauraron elementos originales del edificio, entre ellos los logotipos de Pan Am, los paneles dorados y las piletas reflectantes. El diseño estuvo a cargo de RJ Heisenbottle Architects y del diseñador de interiores Cliff Fong, quien lideró el diseño de PS LAX, de acuerdo con el organismo.

El Miami-Dade Aviation Department informó que el Aeropuerto Internacional de Miami recibió una inversión de USD 14.000 millones en mejoras de capital y mantenimiento.

El nuevo Aeropuerto de Miami contará con sweet privada. Foto: reserveps
El nuevo Aeropuerto de Miami contará con sweet privada. Foto: reserveps

La dependencia también señaló que el aeropuerto genera ingresos empresariales por USD 181.000 millones y concentra aproximadamente el 60% de los visitantes internacionales que llegan a Florida cada año.

Qué servicios ofrecerá a los pasajeros

De acuerdo al sitio web oficial, para quienes buscan privacidad absoluta, la opción “Private Suite” permite a los grupos de viajeros utilizar instalaciones exclusivas de TSA y Aduanas, acceder a traslados en vehículos BMW con chofer privado hasta el avión, elegir menús preparados por chefs, recibir tratamientos de spa y disponer de áreas especiales para el cuidado de niños y mascotas.

The Salon es un salón moderno y animado, perfecto para conversar, trabajar o relajarse, a kilómetros de distancia del bullicio de las salas de espera del aeropuerto. Foto: reserveps.com
The Salon es un salón moderno y animado, perfecto para conversar, trabajar o relajarse, a kilómetros de distancia del bullicio de las salas de espera del aeropuerto. Foto: reserveps.com

El programa “PS Direct” está dirigido a pasajeros que lleven solo equipaje de mano, agilizando el traslado directo desde la puerta de la cabina del avión hasta el destino final en transporte privado.

La modalidad “All Access” opera como una membresía integral con beneficios preferenciales. El servicio PS Direct solo está disponible para llegadas nacionales entre las 6:00 y las 22:00 desde PS a un único destino.

Los pasajeros dispondrán de una suite privada, donde tendrán comidas preparadas por chefs, comodidades y servicios de spa.
Los pasajeros dispondrán de una suite privada, donde tendrán comidas preparadas por chefs, comodidades y servicios de spa.

The Salon cuenta con un ambiente que recuerda a un club privado; es un salón moderno y animado, perfecto para conversar, trabajar o relajarse, a kilómetros del bullicio de las salas de espera del aeropuerto.

En tanto, los pasajeros dispondrán de una suite privada, donde tendrán comidas preparadas por chefs, comodidades y servicios de spa. A su vez, el cuarto tendrá un diván, centro de entretenimiento, despensa completamente equipada y baño privado.

Entrada a las instalaciones de PS MIA. Foto: One Mile Time
Entrada a las instalaciones de PS MIA. Foto: One Mile Time

Cuánto sale ingresar a los salones exclusivos del nuevo Aeropuerto de Miami

El sitio especializado One Mile at a Time comentó los valores previstos para acceder a los distintos servicios de PS MIA:

  • Los pasajeros sin membresía deberán pagar US$1295 por persona para utilizar The Salon.
  • El acceso a una Private Suite costará USD$4950 para grupos de hasta cuatro viajeros.
  • La membresía anual The Salon tendrá un valor de USD$1250 y permitirá acceder a tarifas reducidas.
  • Los miembros All Access pagarán un abono anual de USD$4850 y obtendrán descuentos en suites privadas.

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