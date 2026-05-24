Estados Unidos

Irán cambia su base al último momento: no entrenará en Estados Unidos y hará la preparación en México para el Mundial con el aval de FIFA

El equipo nacional dejó su planificación original en Arizona tras recibir luz verde para instalarse en Tijuana, en un intento por sortear riesgos derivados de la coyuntura geopolítica y de las trabas migratorias entre ambos países

Guardar
La selección de Irán modificó su planificación y concentrará en territorio mexicano para la Copa del Mundo 2026 (REUTERS/Dilara Senkaya)
La selección de Irán modificó su planificación y concentrará en territorio mexicano para la Copa del Mundo 2026 (REUTERS/Dilara Senkaya)

El presidente de la Federación de Fútbol de Irán, Mehdi Taj, confirmó que la selección trasladó su base de entrenamiento para el Mundial 2026 desde Estados Unidos a México, una decisión que ya fue aprobada oficialmente por la FIFA, según medios estadounidenses como Associated Press.

El anuncio inicial, divulgado por CBS News, fue ratificado posteriormente por voceros de la FIFA y replicado por las principales agencias internacionales.

PUBLICIDAD

En declaraciones recogidas por CBS News, Taj explicó que la decisión de cambiar la sede estaba motivada por la incertidumbre derivada de la guerra en Medio Oriente y por preocupaciones de seguridad para la delegación iraní en territorio estadounidense.

La federación señaló además que la nueva base en Tijuana, al sur de San Diego, permite sortear potenciales problemas de visado al ingresar a Estados Unidos a través de México.

PUBLICIDAD

El presidente de la federación iraní fue el encargado de comunicar el visto bueno de la FIFA al cambio de base (Europa Press/Contacto/Ffiri)
El presidente de la federación iraní fue el encargado de comunicar el visto bueno de la FIFA al cambio de base (Europa Press/Contacto/Ffiri)

Según ESPN, la solicitud formal para mudar el campamento base de Tucson, Arizona, a Tijuana, México, fue presentada ante la FIFA y recibió el visto bueno luego de varias reuniones y consultas técnicas.

El propio Taj detalló que “todos los campamentos base de los países participantes en el Mundial deben ser aprobados por FIFA” y que, tras gestiones y encuentros tanto presenciales como virtuales con funcionarios del organismo, se logró la autorización oficial para la mudanza.

Las delegaciones eligen sus centros de preparación en función de requisitos deportivos, logísticos y de seguridad (REUTERS/Dilara Senkaya)
Las delegaciones eligen sus centros de preparación en función de requisitos deportivos, logísticos y de seguridad (REUTERS/Dilara Senkaya)

Razones logísticas, visados y proximidad a las sedes

De acuerdo con Associated Press, la FIFA evaluó la petición de Irán bajo criterios logísticos y de seguridad, y concluyó que la nueva sede cumple con los requisitos exigidos para el desarrollo del torneo.

Portavoces del organismo confirmaron que la base en Tijuana cuenta con infraestructura adecuada, incluyendo campos de entrenamiento, gimnasio y restaurante privado.

La cercanía geográfica de Tijuana con Inglewood, donde Irán disputará dos de sus partidos de la fase de grupos, fue otro de los factores determinantes.

Jugadores y personal de Irán en Ankara para los procedimientos de VISA antes de la Copa Mundial.
El nuevo destino permitirá a Irán operar con mayor agilidad y sortear limitaciones migratorias para su plantel (REUTERS)

Tal y como detalló la federación iraní, la proximidad permitirá reducir los tiempos de traslado y facilitar la logística interna del equipo.

También se indicó que el plan podría permitir traslados a Irán mediante vuelos de Iran Air, optimizando así la organización durante el certamen.

La selección iraní integra el Grupo G y debutará el 15 de junio frente a Nueva Zelanda en Inglewood, California. Seis días después, enfrentará a Bélgica en la misma ciudad y cerrará la primera fase ante Egipto, el 26 de junio en Seattle. El torneo se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio, con Estados Unidos, México y Canadá como países anfitriones.

El equipo nacional disputará la fase de grupos en Estados Unidos y buscará avanzar por primera vez a octavos de final (REUTERS/Efekan Akyuz/Archivo)
El equipo nacional disputará la fase de grupos en Estados Unidos y buscará avanzar por primera vez a octavos de final (REUTERS/Efekan Akyuz/Archivo)

Contexto político y confirmación internacional

El traslado de la base iraní ocurre en un contexto de alta sensibilidad política. Según CBS News, la postura pública del presidente Donald Trump sobre la participación de Irán fue fluctuante: en una reunión en la Casa Blanca a mediados de marzo, expresó que Irán sería bienvenido, pero días después, en mensajes publicados en Truth Social, manifestó que no consideraba apropiada su presencia en el país, por motivos de seguridad.

A pesar de esas declaraciones, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, reiteró durante el Congreso de la organización celebrado en Vancouver que Irán tiene garantizada su participación y que jugará en territorio estadounidense, tal y como reflejó Associated Press.

Las tensiones diplomáticas y los recientes mensajes de autoridades estadounidenses influyeron en la decisión final (REUTERS/Dilara Senkaya)
Las tensiones diplomáticas y los recientes mensajes de autoridades estadounidenses influyeron en la decisión final (REUTERS/Dilara Senkaya)

El traslado del campamento base, ahora ratificado por la FIFA y difundido por Associated Press, proporciona a Team Melli las garantías para preparar su séptima participación mundialista en condiciones de mayor seguridad y estabilidad logística.

La selección iraní buscará avanzar a la segunda ronda, un objetivo que aún no pudo alcanzar en su historia dentro de la máxima cita del fútbol internacional.

Temas Relacionados

IránEstados UnidosTijuanaFederación Iraní De FútbolMéxicoConflictoMundial 2026SeguridadFútbolFIFAEntrenamientoVisadoDonald TrumpGianni InfantinoEstados Unidos Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Marco Rubio dijo que en las próximas horas podría haber “buenas noticias” sobre las negociaciones con Irán

El secretario de Estado se mostró confiado en que Washington y Teherán lleguen a un acuerdo sobre el estrecho de Ormuz y el programa nuclear persa, aunque aclaró que eso no representaría un pacto definitivo: “Todavía nos queda trabajo por hacer”

Marco Rubio dijo que en las próximas horas podría haber “buenas noticias” sobre las negociaciones con Irán

EEUU perdió la confianza política en el secretario general de la OEA y negocia un acuerdo regional para forzar su desplazamiento

Después de un ácido encuentro entre el secretario Albert Ramdin y Lee Rizzuto, embajador de Estados Unidos, la administración Trump inició un movimiento diplomático para votar su sucesión al considerar que no cumple con los valor éticos y morales necesarios para liderar a la OEA

EEUU perdió la confianza política en el secretario general de la OEA y negocia un acuerdo regional para forzar su desplazamiento

La Cámara Argentino-Americana de Comercio celebró su gala anual en Miami y distinguió a Juan José Campanella

La AACC entregó el Premio Dr. Manuel Belgrano a la Personalidad del Año al director ganador del Oscar, en una velada que conmemoró el 216 aniversario de la Revolución de Mayo y reunió al empresariado, la diplomacia y la cultura argentina en el sur de la Florida

La Cámara Argentino-Americana de Comercio celebró su gala anual en Miami y distinguió a Juan José Campanella

Donald Trump afirmó que el atacante abatido cerca de la Casa Blanca tenía “antecedentes violentos” y estaba “obsesionado”

La reacción del presidente de Estados Unidos surgió después de la intervención de agentes del Servicio Secreto ante la amenaza en cercanías de la residencia presidencial

Donald Trump afirmó que el atacante abatido cerca de la Casa Blanca tenía “antecedentes violentos” y estaba “obsesionado”

Resultados de Powerball: todos los números ganadores del 23 de mayo del 2026

Esta lotería estadounidense lleva a cabo tres sorteos a la semana, los lunes, miércoles y sábados, en los que puedes ganar varios millones de dólares

Resultados de Powerball: todos los números ganadores del 23 de mayo del 2026

TECNO

Todos los códigos de Free Fire que puedes canjear este domingo 24 de mayo de 2026

Todos los códigos de Free Fire que puedes canjear este domingo 24 de mayo de 2026

La batería de un celular Android dura poco: así puedes mejorar su autonomía en pocos pasos

Guía para detectar si alguien accedió a tu WhatsApp sin permiso y cómo actuar

El descuido con el refrigerador que dejas pasar y te cuesta un 30% más de energía

Trucos para ahorrar usando la lavadora: qué hora del día es la más recomendada

ENTRETENIMIENTO

“Todo el mundo quería dormir con él”: Jerry Hall recordó cómo era convivir con Mick Jagger durante sus años de mayor fama

“Todo el mundo quería dormir con él”: Jerry Hall recordó cómo era convivir con Mick Jagger durante sus años de mayor fama

Nicolas Cage reveló por qué acepta tanto papeles de héroe como de villano

Harrison Ford reveló qué lo impulsa a seguir trabajando: “Me encanta sentir miedo ante lo que no sé hacer del todo bien”

Estrellas que eligieron el anonimato: 7 figuras que se alejaron de la exposición pública

Scarlett Johansson: “El equilibrio entre trabajo y vida personal no existe; siempre hay un déficit en algún área”

MUNDO

El presidente de Irán advirtió que la aprobación final de cualquier acuerdo con EEUU depende del líder supremo iraní

El presidente de Irán advirtió que la aprobación final de cualquier acuerdo con EEUU depende del líder supremo iraní

El régimen de Irán ejecutó a un ciudadano acusado de espiar para EEUU e Israel durante el conflicto

Fuerte condena de Europa al ataque ruso contra Ucrania con misiles de capacidad nuclear: “Son actos terroristas abominables”

Sus amigos lo vieron morir: un tiburón mató a un pescador en el segundo ataque mortal en una semana en Australia

La UE y Reino Unido destacaron los acercamientos entre EEUU e Irán pero exigieron a Teherán la reapertura de Ormuz “sin condiciones”