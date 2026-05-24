Irán cambia su base al último momento: no entrenará en Estados Unidos y hará la preparación en México para el Mundial con el aval de FIFA

La selección de Irán modificó su planificación y concentrará en territorio mexicano para la Copa del Mundo 2026 (REUTERS/Dilara Senkaya)

El presidente de la Federación de Fútbol de Irán, Mehdi Taj, confirmó que la selección trasladó su base de entrenamiento para el Mundial 2026 desde Estados Unidos a México, una decisión que ya fue aprobada oficialmente por la FIFA, según medios estadounidenses como Associated Press.

El anuncio inicial, divulgado por CBS News, fue ratificado posteriormente por voceros de la FIFA y replicado por las principales agencias internacionales.

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En declaraciones recogidas por CBS News, Taj explicó que la decisión de cambiar la sede estaba motivada por la incertidumbre derivada de la guerra en Medio Oriente y por preocupaciones de seguridad para la delegación iraní en territorio estadounidense.

La federación señaló además que la nueva base en Tijuana, al sur de San Diego, permite sortear potenciales problemas de visado al ingresar a Estados Unidos a través de México.

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El presidente de la federación iraní fue el encargado de comunicar el visto bueno de la FIFA al cambio de base (Europa Press/Contacto/Ffiri)

Según ESPN, la solicitud formal para mudar el campamento base de Tucson, Arizona, a Tijuana, México, fue presentada ante la FIFA y recibió el visto bueno luego de varias reuniones y consultas técnicas.

El propio Taj detalló que “todos los campamentos base de los países participantes en el Mundial deben ser aprobados por FIFA” y que, tras gestiones y encuentros tanto presenciales como virtuales con funcionarios del organismo, se logró la autorización oficial para la mudanza.

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Las delegaciones eligen sus centros de preparación en función de requisitos deportivos, logísticos y de seguridad (REUTERS/Dilara Senkaya)

Razones logísticas, visados y proximidad a las sedes

De acuerdo con Associated Press, la FIFA evaluó la petición de Irán bajo criterios logísticos y de seguridad, y concluyó que la nueva sede cumple con los requisitos exigidos para el desarrollo del torneo.

Portavoces del organismo confirmaron que la base en Tijuana cuenta con infraestructura adecuada, incluyendo campos de entrenamiento, gimnasio y restaurante privado.

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La cercanía geográfica de Tijuana con Inglewood, donde Irán disputará dos de sus partidos de la fase de grupos, fue otro de los factores determinantes.

El nuevo destino permitirá a Irán operar con mayor agilidad y sortear limitaciones migratorias para su plantel (REUTERS)

Tal y como detalló la federación iraní, la proximidad permitirá reducir los tiempos de traslado y facilitar la logística interna del equipo.

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También se indicó que el plan podría permitir traslados a Irán mediante vuelos de Iran Air, optimizando así la organización durante el certamen.

La selección iraní integra el Grupo G y debutará el 15 de junio frente a Nueva Zelanda en Inglewood, California. Seis días después, enfrentará a Bélgica en la misma ciudad y cerrará la primera fase ante Egipto, el 26 de junio en Seattle. El torneo se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio, con Estados Unidos, México y Canadá como países anfitriones.

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El equipo nacional disputará la fase de grupos en Estados Unidos y buscará avanzar por primera vez a octavos de final (REUTERS/Efekan Akyuz/Archivo)

Contexto político y confirmación internacional

El traslado de la base iraní ocurre en un contexto de alta sensibilidad política. Según CBS News, la postura pública del presidente Donald Trump sobre la participación de Irán fue fluctuante: en una reunión en la Casa Blanca a mediados de marzo, expresó que Irán sería bienvenido, pero días después, en mensajes publicados en Truth Social, manifestó que no consideraba apropiada su presencia en el país, por motivos de seguridad.

A pesar de esas declaraciones, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, reiteró durante el Congreso de la organización celebrado en Vancouver que Irán tiene garantizada su participación y que jugará en territorio estadounidense, tal y como reflejó Associated Press.

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Las tensiones diplomáticas y los recientes mensajes de autoridades estadounidenses influyeron en la decisión final (REUTERS/Dilara Senkaya)

El traslado del campamento base, ahora ratificado por la FIFA y difundido por Associated Press, proporciona a Team Melli las garantías para preparar su séptima participación mundialista en condiciones de mayor seguridad y estabilidad logística.

La selección iraní buscará avanzar a la segunda ronda, un objetivo que aún no pudo alcanzar en su historia dentro de la máxima cita del fútbol internacional.

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