EEUU llamó a reforzar la alianza Quad con India, Japón y Australia en una reunión en Nueva Delhi marcada por tensiones con China

De izquierda a derecha, la ministra de Asuntos Exteriores de Australia, Penny Wong; el ministro de Asuntos Exteriores de la India, S. Jaishankar; el ministro de Asuntos Exteriores de Japón, Toshimitsu Motegi, y el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, posan tras una reunión ministerial del Quad en la Hyderabad House de Nueva Delhi (India), el martes 26 de mayo de 2026 (REUTERS)

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, llamó este martes en Nueva Delhi a reforzar la cooperación entre Estados Unidos, India, Japón y Australia en el marco del Quad, en una reunión marcada por las tensiones con China, las diferencias entre aliados por Irán y las dudas sobre el compromiso de Washington con el bloque.

Rubio se reunió con el ministro de Exteriores de India, S. Jaishankar; la canciller australiana, Penny Wong; y el jefe de la diplomacia japonesa, Toshimitsu Motegi, en la capital india, en un encuentro destinado a reactivar la agenda estratégica del Diálogo de Seguridad Cuadrilateral (Quad), foro concebido como un espacio de cooperación entre las cuatro democracias del Indo-Pacífico.

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Durante la apertura de la reunión, Rubio sostuvo que el mecanismo cobró nueva relevancia en el actual escenario internacional. “El Quad se ha vuelto aún más relevante e importante debido a los recientes acontecimientos en todo el mundo”, afirmó.

El funcionario estadounidense también destacó la evolución del foro en el último año. “Nuestro objetivo colectivo durante el último año ha sido transformar esto de un foro en el que nos reunimos para hablar de problemas, a uno en el que realmente hacemos algo al respecto”, declaró, antes de añadir que la cooperación avanza “de forma bastante enérgica”.

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La reunión se celebró diez días después de la visita de Estado del presidente Donald Trump a China, donde el mandatario estadounidense habló en términos positivos sobre una colaboración entre Washington y Beijing bajo la idea de un “G2”, una definición que generó inquietud entre aliados de Estados Unidos que temen quedar desplazados en un eventual entendimiento directo entre las dos potencias.

Durante la apertura de la reunión, Rubio sostuvo que el mecanismo cobró nueva relevancia en el actual escenario internacional. “El Quad se ha vuelto aún más relevante e importante debido a los recientes acontecimientos en todo el mundo”, afirmó (REUTERS)

El encuentro en Nueva Delhi también tuvo lugar después de un año de señales contradictorias sobre el futuro político del Quad. Rubio recibió a los cancilleres del bloque en Washington pocas horas después de asumir el cargo el año pasado y el grupo volvió a reunirse en julio de 2025, pero una cumbre de líderes prevista posteriormente no se concretó después de que Trump no confirmara su viaje a India, pese al respaldo que Joe Biden había dado al formato.

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Rubio señaló que una de las áreas prioritarias de cooperación seguirá siendo el abastecimiento de minerales críticos, un sector estratégico para las industrias tecnológicas avanzadas y en el que China ocupa una posición dominante.

Según el secretario de Estado, la agenda común también incluye la libertad de navegación, la seguridad energética y la respuesta humanitaria. “Cada una de estas cuatro naciones representadas aquí hoy aporta capacidades únicas que, en conjunto, podemos aplicar para abordar algunos de los problemas más importantes que enfrenta el mundo”, afirmó.

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La libertad de navegación constituye desde hace años uno de los ejes centrales de la estrategia del Quad, especialmente en relación con la creciente influencia de China en aguas del Indo-Pacífico, una preocupación que Japón comparte de forma particular.

Sin embargo, el concepto también adquirió una dimensión adicional en el contexto de la crisis con Irán. Estados Unidos invocó recientemente ese principio en su intento de movilizar aliados ante el control iraní sobre el estrecho de Ormuz, una respuesta de Teherán a la guerra entre Estados Unidos e Israel iniciada el 28 de febrero, que alteró el mercado energético internacional.

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Según el secretario de Estado, la agenda común también incluye la libertad de navegación, la seguridad energética y la respuesta humanitaria (REUTERS)

Las diferencias entre Washington y sus socios sobre ese conflicto quedaron expuestas en las semanas previas al encuentro. Ningún aliado de Estados Unidos, excepto Israel, respaldó con firmeza la decisión de atacar a Irán.

India y Japón, además, mantienen relaciones históricamente cordiales con Teherán, aunque en el pasado cumplieron con sanciones estadounidenses dirigidas a bloquear la compra de petróleo iraní.

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Jaishankar dejó claro que el foco principal del Quad seguirá concentrado en Asia. “El Indo-Pacífico es el límite específico del Quad”, sostuvo el canciller indio. India también arrastra diferencias con otros miembros del grupo por su posición frente a la invasión rusa de Ucrania, al mantener su relación histórica con Moscú.

La ministra de Exteriores de Australia, Penny Wong, puso el foco en el escenario regional asiático. Señaló que existe una agenda amplia de trabajo en la región debido a un “entorno estratégico cada vez más deteriorado y a la aguda tensión económica”.

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Antes de la reunión plenaria, Motegi mantuvo un encuentro bilateral con Jaishankar y advirtió sobre el deterioro de la seguridad internacional. “El mundo se enfrenta al cambio estructural más significativo de la era posterior a la Segunda Guerra Mundial, impulsado por un cambio en el equilibrio de poder y la intensificación de los conflictos y la confrontación”, declaró el canciller japonés.

La ministra de Exteriores de Australia, Penny Wong, puso el foco en el escenario regional asiático. Señaló que existe una agenda amplia de trabajo en la región debido a un “entorno estratégico cada vez más deteriorado y a la aguda tensión económica” (REUTERS)

Motegi también afirmó que era necesario responder a una situación de seguridad global “cada vez más grave”.

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En paralelo a la agenda estratégica del Quad, Rubio y Jaishankar discutieron el domingo la conclusión “a la brevedad” de un acuerdo comercial interino entre India y Estados Unidos. El canciller indio indicó que ambos también abordaron cuestiones energéticas, en un momento en que Nueva Delhi busca garantizar el acceso al suministro para una población de 1.400 millones de habitantes en medio de la presión derivada de la guerra en Medio Oriente.

(Con información de AFP y EFE)