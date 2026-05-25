Buitres nativos comen huevos de pitón birmana, especie invasora, y dan esperanza para frenar su avance en los Everglades

El comportamiento de especies locales podría influir en el control natural de la pitón birmana en el sur de Florida (Florida Fish and Wildlife Conservation Commission/Andy Wraithmell)

Un grupo de investigadores de la Universidad de Florida documentó en los Everglades el primer caso registrado de aves que depredan un nido de pitón birmana, un hallazgo que puede ayudar a frenar la reproducción de una de las especies invasoras con mayor impacto del sur del estado, según el estudio citado por Tampa Bay Times.

La observación ocurrió en 2023 en el área de manejo de vida silvestre Francis S. Taylor, en el condado de Broward, durante tareas de rastreo de pitones dentro de un programa de radiotelemetría de la universidad que utiliza serpientes rastreadoras.

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Cuando los investigadores llegaron al nido para retirar los huevos antes de la eclosión, vieron al menos cuatro buitres sobre el sitio y alimentándose de la puesta, según Tampa Bay Times.

Cada nido de pitón birmana alberga decenas de huevos, representando un desafío para el ecosistema (USGS)

Los investigadores documentaron 17 huevos. tres habían sido desplazados fuera del nido y solo quedaban fragmentos de cáscara; los otros 14 seguían en la cavidad, todos perforados y con el contenido expuesto o ausente, lo que sugiere un consumo total o parcial por parte de los buitres, según el estudio de caso publicado en Reptiles and Amphibians.

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La vegetación que cubría la puesta había sido removida, probablemente por esas aves. La hembra de pitón fue hallada sumergida en agua poco profunda, a unos 12 metros del nido.

Tras una inspección más detallada, el equipo no encontró señales de otros posibles depredadores o carroñeros aparte de los buitres, según Tampa Bay Times. También concluyó que las perforaciones observadas en los huevos eran compatibles con marcas de pico.

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Por primera vez, se observó a buitres alimentándose de huevos de pitón birmana en estado silvestre (Jim RathertAP)

El hallazgo amplía la lista de depredadores nativos de la pitón invasora

Melissa Miller, profesora asistente de ecología de fauna invasora en la Universidad de Florida, afirmó a El Nuevo Herald, diario de Miami: “Seguimos monitoreando nidos de pitón para aumentar nuestra comprensión de la reproducción de la pitón birmana, así como para retirar los huevos antes de que emerjan las crías de pitón”.

Además, Miller aseguró que “el monitoreo de nidos de pitón permite observaciones como nuestro informe de buitres alimentándose de huevos de pitón. Nuestra observación constituye el primer caso documentado de un ave que depreda un nido de pitón y se suma al creciente conjunto de pruebas que respalda la idea de que la fauna nativa consume pitones invasoras en todas las etapas de su ciclo de vida”.

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El equipo que hizo el descubrimiento estuvo integrado por Brandon Welty, W. James Whelpley, Elizabeth Sutton, Cynthia A. Fussell Persuad, Eric Suarez, Frank J. Mazzotti y Miller, todos vinculados al Departamento de Ecología y Conservación de la Vida Silvestre de la Universidad de Florida, según Tampa Bay Times.

Desde entonces, los investigadores siguieron monitoreando nidos para reunir datos sobre tamaño de las puestas, ubicación y supervivencia de las crías.

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Nuevas observaciones confirman que la fauna autóctona interactúa y afecta a la población de pitones invasoras (Conservancy of Southwest Florida)

El hallazgo sugiere que un ave carroñera puede convertirse en aliada contra la expansión de la pitón birmana porque al consumir sus huevos reduce la posibilidad de que nuevas crías se dispersen por los Everglades, como detalló el estudio publicado en Reptiles and Amphibians.

Otros animales nativos ya habían sido identificados como depredadores de la especie invasora. Un estudio del Servicio Geológico de Estados Unidos citado por el Parque Nacional de los Everglades determinó que las serpientes cottonmouth, también llamadas mocasines de agua, consumen pitones jóvenes en los pantanos de la región.

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Investigadores del Servicio Geológico de Estados Unidos encontraron varias cottonmouth con pitones birmanas juveniles en el estómago, de acuerdo con Tampa Bay Times.

Las cottonmouth, típicas de los humedales de Florida, también consumen crías de pitón birmana (@yWildBackyard)

También se había documentado a un gato montés retirando huevos del nido de una pitón de gran tamaño y devorándolos pese a la confrontación con la serpiente, en un episodio captado por una cámara de monitoreo en Big Cypress National Preserve en junio de 2021.

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El caimán americano y la serpiente índigo oriental también figuran entre los depredadores de estas serpientes gigantes, mientras que el oso negro de Florida podría alimentarse de la especie invasora, según un informe de Reptiles Magazine.

Imágenes de cámaras trampa registraron a felinos silvestres extrayendo y comiendo huevos de pitón en reservas naturales (USGS)

Reproducción y capacidad de expansión de la pitón birmana

La presión sobre los nidos adquiere relevancia por la alta capacidad reproductiva de la especie. Las hembras adultas pueden poner entre 50 y 100 huevos por año, de acuerdo con la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida.

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La temporada de apareamiento en Florida se concentra entre diciembre y abril. La anidación ocurre a fines de la primavera y la eclosión entre julio y agosto, según la misma comisión.

La alta tasa reproductiva favorece la rápida dispersión de esta serpiente en el ecosistema de los Everglades (Florida Fish and Wildlife Conservation Commission/Andy Wraithmell)

Después de poner los huevos, las pitones se enroscan sobre ellos para evitar que se sequen, y además usan termogénesis por temblor para regular la temperatura embrionaria y defender activamente el nido de posibles depredadores, como detallaron investigadores de la Universidad de Florida citados por el medio.

En el caso observado con los buitres, los investigadores todavía no saben si la serpiente abandonó el nido por la perturbación causada por las aves o si se alejó por otra razón, lo que les permitió acceder a los huevos.

Ese mismo seguimiento destacó que la extracción de hembras es clave para interrumpir el ciclo reproductivo de la especie y reducir su impacto en el ecosistema de los Everglades.