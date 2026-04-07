La Guardia Costera de Estados Unidos rescata a una familia tras siete días a la deriva en el Pacífico

La Guardia Costera de Estados Unidos rescató a una familia desaparecida durante siete días en el Pacífico frente a Micronesia (@uscgfmsg)

Tres integrantes de una familia fueron rescatados con vida después de haber pasado siete días desaparecidos en el oeste del Océano Pacífico a bordo de una pequeña embarcación, según informó la agencia federal de rescate marítimo de Estados Unidos, la Guardia Costera de Estados Unidos.

El hallazgo se efectuó la mañana del lunes cerca de la costa del estado de Chuuk, en los Estados Federados de Micronesia, cuando la tripulación del guardacostas Midgett localizó a los náufragos en buen estado de salud y sin lesiones aparentes, de acuerdo con el comunicado oficial.

El grupo familiar, integrado por dos hombres y una mujer, había zarpado el 30 de marzo desde la isla Fananu con destino a la vecina isla Murillo en una lancha de siete metros de eslora. Durante la travesía, una falla mecánica en el motor dejó a la embarcación a la deriva, sin posibilidad de comunicación o auxilio inmediato.

La Guardia Costera de Estados Unidos inició la búsqueda tras recibir la alerta el domingo, luego de un aviso emitido por las autoridades locales de Micronesia y la Embajada de Estados Unidos en la región.

Desde ese momento, se desplegaron recursos aéreos y marítimos sobre una extensa área de 14.000 millas náuticas cuadradas (48.280 km²), en una operación que se llevó a cabo bajo condiciones meteorológicas adversas, con olas de hasta tres metros de altura y visibilidad reducida, según detalló la agencia.

El rescate involucró a equipos del Subcentro Conjunto de Rescate en Guam y del Distrito de Oceanía, con la participación de un avión Hércules C-130 enviado desde Hawái.

Gracias a la coordinación internacional y la rápida movilización de recursos, los tripulantes del guardacostas Midgett localizaron la embarcación en medio de la noche, utilizando equipos de visión infrarroja y comunicación constante con las autoridades micronesias.

La familia permaneció a la deriva durante una semana, enfrentando la exposición al sol, la escasez de agua potable y la incertidumbre del rescate. Según el reporte oficial de la Guardia Costera de Estados Unidos, los tres sobrevivientes lograron conservar la calma y mantenerse juntos en el bote, lo que facilitó su hallazgo y rescate posterior.

Las imágenes proporcionadas por la Guardia Costera de Estados Unidos muestran tanto el momento en que la embarcación fue detectada en la oscuridad del océano como el traslado aéreo de los sobrevivientes en un helicóptero MH-65 Dolphin hasta Chuuk. Allí, los familiares de los náufragos pudieron reencontrarse con ellos tras días de búsqueda y preocupación.

Cómo se desarrolló la operación de rescate y la cooperación internacional

La cooperación entre Estados Unidos y los Estados Federados de Micronesia permitió la localización de la embarcación en plena noche mediante tecnología infrarroja (@uscgfmsg)

La rápida reacción de las autoridades micronesias y la intervención de la Embajada de Estados Unidos activaron el protocolo de emergencia marítima en una de las regiones más remotas del Pacífico occidental.

El Subcentro Conjunto de Rescate en Guam coordinó el despliegue de recursos junto con el Distrito de Oceanía de la Guardia Costera de Estados Unidos, utilizando tecnología de rastreo y monitoreo satelital para optimizar la búsqueda en un área de miles de millas náuticas.

El avión Hércules C-130 permitió realizar vuelos de patrullaje a baja altitud para identificar señales visuales o de radio, mientras que la tripulación del guardacostas Midgett realizó maniobras en condiciones de mar agitado hasta localizar la lancha a la deriva.

Según el comunicado, la misión fue posible por la cooperación bilateral entre los Estados Unidos y los Estados Federados de Micronesia, quienes mantienen acuerdos de asistencia en materia de seguridad marítima y respuesta ante desastres.

De acuerdo con la embajadora estadounidense Jennifer Johnson, el trabajo de la Guardia Costera de Estados Unidos “demuestra la capacidad de respuesta conjunta y el compromiso permanente con la seguridad en la región del Pacífico”. Johnson subrayó además que el “profesionalismo y humanidad” desplegados por la tripulación permitieron un desenlace positivo para la familia afectada.

Accidentes marítimos y antecedentes en la región de Micronesia

La crisis de seguridad marítima en Micronesia se agrava por el uso frecuente de botes sin dispositivos de comunicación ni equipamiento adecuado (@uscgfmsg)

Los accidentes y desapariciones en alta mar representan un desafío recurrente para las autoridades de los Estados Federados de Micronesia, un país insular compuesto por más de seiscientas islas distribuidas en una vasta extensión del Pacífico occidental.

La dependencia de pequeñas embarcaciones para el transporte interinsular eleva el riesgo de incidentes, ya que muchos de estos botes no cuentan con equipamiento de seguridad ni sistemas de navegación avanzados, y su autonomía es limitada para enfrentar condiciones adversas o aguardar rescate, especialmente en áreas con clima cambiante y escasa cobertura de comunicaciones.

Según datos del Servicio Nacional de Meteorología de Estados Unidos, organismo estadounidense especializado en alertas climáticas, la región de Micronesia experimenta frecuentes tormentas tropicales y cambios abruptos en las corrientes oceánicas, factores que dificultan la navegación y aumentan la vulnerabilidad de las embarcaciones menores. En los últimos cinco años, se han registrado al menos doce incidentes de desapariciones de embarcaciones civiles en la zona, según cifras del Centro de Coordinación de Rescates de Guam, entidad regional encargada de monitorear y coordinar acciones de emergencia marítima.

La operación de rescate de esta familia se suma a una serie de intervenciones recientes en las que la Guardia Costera de Estados Unidos ha desempeñado un papel clave en la localización y recuperación de náufragos en el Pacífico. La colaboración entre organismos internacionales y la inversión en tecnología de búsqueda han permitido mejorar los tiempos de respuesta y aumentar las probabilidades de rescate con vida en situaciones similares.

El papel de la Guardia Costera de Estados Unidos en el Pacífico

La presencia de la Guardia Costera de Estados Unidos en el Océano Pacífico responde a compromisos multilaterales orientados a garantizar la seguridad marítima, la protección de rutas comerciales y la asistencia a poblaciones insulares vulnerables ante emergencias. El Distrito de Oceanía coordina regularmente ejercicios de búsqueda y rescate con países aliados, integrando recursos aéreos, marítimos y satelitales para responder a incidentes en tiempo real.

En este caso, la combinación de monitoreo satelital, patrullaje aéreo y la pericia de las tripulaciones permitió ubicar la embarcación en una de las zonas más remotas del océano, reafirmando la importancia de la cooperación internacional para enfrentar emergencias marítimas en el Pacífico.

La Guardia Costera de Estados Unidos reiteró en su comunicado la importancia de mantener dispositivos de comunicación y seguridad en todas las embarcaciones que navegan en aguas abiertas, especialmente en regiones de difícil acceso. La agencia recordó que el trabajo coordinado entre naciones es fundamental para salvaguardar vidas y atender emergencias en entornos extremos.