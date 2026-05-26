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Panamá y China tienen cita en Nueva York en medio de tensiones por los puertos

El encuentro bilateral ocurre tras semanas de tensiones por la salida de una operadora china y la retención de embarcaciones registradas en Panamá, mientras persisten disputas comerciales y presiones internacionales

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Imagen de archivo: Vista aérea del buque Crimson Delight, con bandera panameña, en tránsito hacia el puerto de Balboa, mientras la Comisión Marítima Federal de Estados Unidos (FMC) monitorea de cerca el aumento de detenciones de buques con bandera panameña en China. Este hecho parece estar vinculado a un fallo judicial panameño contra la empresa CK Hutchison, con sede en Hong Kong. La imagen fue tomada en Ciudad de Panamá, Panamá, el 27 de marzo de 2026. REUTERS/Enea Lebrun
Imagen de archivo: Vista aérea del buque Crimson Delight, con bandera panameña, en tránsito hacia el puerto de Balboa, mientras la Comisión Marítima Federal de Estados Unidos (FMC) monitorea de cerca el aumento de detenciones de buques con bandera panameña en China. Este hecho parece estar vinculado a un fallo judicial panameño contra la empresa CK Hutchison, con sede en Hong Kong. La imagen fue tomada en Ciudad de Panamá, Panamá, el 27 de marzo de 2026. REUTERS/Enea Lebrun

El ministro de Relaciones Exteriores de Panamá y China, mantendrán este martes en Nueva York la primera reunión de alto nivel entre ambos gobiernos desde el agravamiento de la crisis diplomática causada por la salida forzada de una empresa china de dos puertos cercanos al Canal y la retención masiva de buques de bandera panameña en terminales chinas. Según informó EFE, el encuentro se produce en un contexto de tensión bilateral y presiones internacionales.

El Ministerio de Relaciones Exteriores panameño confirmó que la cita coincide con la visita de Martínez-Acha a una sesión especial del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), presidido actualmente por China, y destacó que la agenda del encuentro será abierta para promover una “mayor armonización” de las relaciones. EFE detalló que los vínculos migratorios, comerciales y culturales entre ambos países se remontan a 170 años, aunque hoy se ven afectados por la disputa portuaria y el impacto en la actividad marítima.

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La salida del conglomerado chino CK Hutchison de la operación de dos puertos próximos al Canal de Panamá en febrero marcó un punto de quiebre. La decisión se produjo tras un fallo inapelable de la Corte Suprema de Panamá, que declaró inconstitucional la concesión otorgada hace más de un cuarto de siglo. Según denunciantes citados por EFE, el acuerdo era desfavorable para el Estado panameño, lo que motivó años de reclamos judiciales.

Estados Unidos intervino en el conflicto, con el entonces presidente Donald Trump advirtiendo sobre una supuesta influencia “maligna” de China en el área del Canal debido a la presencia de CK Hutchison. Trump llegó a considerar un logro de su administración el acuerdo alcanzado a inicios de 2025 para la venta de los puertos panameños a un consorcio liderado por BlackRock, gigante estadounidense del sector financiero. EFE informó que la operación, que formaba parte de una transacción global por más de cuarenta terminales y casi 23,000 millones de dólares, fue bloqueada por el gobierno chino.

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Llegada del equipo de Contraloría encargado de realizar

En respuesta, Beijing advirtió que Panamá asumiría “un alto precio” por expulsar a CK Hutchison y la compañía inició un arbitraje internacional contra el Estado panameño por al menos 2,000 millones de dólares. Mientras tanto, las autoridades chinas intensificaron la detención de buques de bandera panameña en sus puertos. Panamá administra una de las mayores flotas mercantes del mundo, por lo que estos incidentes han generado preocupación en el sector naviero global.

De acuerdo con datos recogidos por EFE, las retenciones no han supuesto la confiscación de embarcaciones ni de sus cargas, aunque sí han originado retrasos y controles adicionales. “El tema de las detenciones sí ha aumentado exponencialmente. Mucho. No es normal. Los otros registros, sobre todo los que compiten con Panamá, tienen detenciones muy por debajo. Eso no es casualidad. Eso no es fortuito. Eso lleva intrínseco un mensaje político”, declaró el presidente José Raúl Mulino el 30 de abril, según la agencia.

A pesar de la escalada, Mulino anunció el 7 de mayo que las tensiones con China comenzaban a disminuir y se mostraba abierto a un diálogo. “Recientemente hemos enfrentado el aumento de detenciones de buques de nuestra bandera en los puertos de la República Popular China. Gracias a Dios y al raciocinio, esa tensión que escaló fuertemente ha comenzado a disminuir y los mensajes, por tenues que sean, de avenirnos a conversaciones respecto de lo que ellos deseen plantearle a la República de Panamá, yo las considero como positivas”, afirmó el mandatario panameño, citado por EFE.

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La reunión en Nueva York podría cambiar el curso de las relaciones bilaterales, en un escenario donde la diplomacia, el comercio marítimo y las presiones geopolíticas de Estados Unidos y China convergen sobre un canal estratégico de alcance mundial.

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