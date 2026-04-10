Estados Unidos

La inflación interanual en Estados Unidos subió al 3,3% arrastrada por el precio de los combustibles

El índice de precios al consumo había registrado un incremento de 2,4% en febrero. Entre ese mes y marzo, la gasolina trepó 21,2%

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El nivel de inflación en Estados Unidos alcanzó el 3,3 % interanual en marzo, impulsado por el encarecimiento de la gasolina. (REUTERS/Kylie Cooper/Archivo)
El nivel de inflación en Estados Unidos alcanzó el 3,3 % interanual en marzo, impulsado por el encarecimiento de la gasolina. (REUTERS/Kylie Cooper/Archivo)

El nivel de inflación en Estados Unidos alcanzó un 3,3% interanual en marzo, impulsado principalmente por el encarecimiento de la gasolina tras la escalada bélica en Medio Oriente, según datos oficiales publicados este viernes, 10 de abril, por la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS).

Los 12 meses previos a febrero, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) había registrado un incremento de 2,4%, de acuerdo con el reporte mensual del BLS. Sin embargo, el impacto del conflicto internacional alteró la dinámica del mercado: entre febrero y marzo, el precio de la gasolina en el país subió un 21,2%.

El precio de la gasolina en EE.UU. subió un 21,2 % entre febrero y marzo, según la Oficina de Estadísticas Laborales y la AAA. REUTERS/Andrew Kelly/Archivo
El precio de la gasolina en EE.UU. subió un 21,2 % entre febrero y marzo, según la Oficina de Estadísticas Laborales y la AAA. REUTERS/Andrew Kelly/Archivo

Esta variación, destacada por el organismo estadístico, no se observaba desde 1967.

El salto de la inflación y la gasolina: fuentes y contexto

La agencia internacional AFP y la propia BLS atribuyen el salto inflacionario al efecto directo de la guerra entre Israel, Estados Unidos e Irán, iniciada el 28 de febrero.

Cartel azul y blanco de una gasolinera Exxon muestra precios de gasolina, incluyendo 4.89, 4.99 y 5.79, con una bandera de EE.UU. en segundo plano
El precio promedio de la gasolina superó los USD 4,15 por galón a nivel nacional, alcanzando niveles no vistos desde la primavera de 2024. (Reuters)

Los primeros bombardeos sobre territorio iraní originaron el cierre parcial del Estrecho de Ormuz por decisión de Teherán, lo que bloqueó el tránsito marítimo de cerca del 20% del petróleo y gas consumidos globalmente.

La escalada del conflicto en Medio Oriente y el cierre parcial del Estrecho de Ormuz afectaron el suministro global de petróleo y gas. REUTERS/Stringer/File Photo/File Photo
La escalada del conflicto en Medio Oriente y el cierre parcial del Estrecho de Ormuz afectaron el suministro global de petróleo y gas. REUTERS/Stringer/File Photo/File Photo

El informe oficial cita que la inflación subyacente —sin energía ni alimentos— subió a 2,6% en 12 meses, frente al 2,5% registrado en el mes anterior.

El portal financiero MarketWatch, en su consenso de analistas, ya anticipaba cifras dentro de este rango para marzo ante la presión de la crisis energética.

Efectos sobre el consumidor y la economía

Aunque Estados Unidos continúa como principal productor mundial de petróleo, los hogares notaron de inmediato el aumento del precio de la gasolina y la energía.

La inflación subyacente en Estados Unidos registró un aumento al 2,6 % interanual en marzo, excluyendo energía y alimentos. REUTERS/Hannah Beier/Archivo
La inflación subyacente en Estados Unidos registró un aumento al 2,6 % interanual en marzo, excluyendo energía y alimentos. REUTERS/Hannah Beier/Archivo

El precio promedio nacional superó los USD 4,15 por galón (USD 1,10 por litro), según la Asociación Americana del Automóvil (AAA), nivel que no se registraba desde la primavera de 2024.

  • Se observaron subas en tarifas de transporte y productos alimenticios.
  • Hubo ajustes en la inflación subyacente y en la canasta básica.
  • Se detectó un repunte de la preocupación por el poder adquisitivo de los trabajadores.

El gobierno del presidente Donald Trump insistió en que el efecto será transitorio.

El gobierno de Trump aseguró que el efecto de la inflación será transitorio y priorizó estabilizar el mercado energético y proteger el poder adquisitivo. REUTERS/Evan Vucci/Foto de archivo
El gobierno de Trump aseguró que el efecto de la inflación será transitorio y priorizó estabilizar el mercado energético y proteger el poder adquisitivo. REUTERS/Evan Vucci/Foto de archivo

Desde la Casa Blanca y el Departamento de Energía, se reiteró que la prioridad es estabilizar el mercado y proteger el bolsillo de los consumidores.

Perspectiva del mercado y expectativas

El consenso de analistas publicado por el portal financiero MarketWatch y las estimaciones de la consultora Trading Economics prevén que la inflación se mantenga elevada mientras continúe la tensión en Medio Oriente y persistan las restricciones en el Estrecho de Ormuz.

El índice de precios al productor (PPI) también mostró subas, y podría trasladarse a productos finales en los próximos meses.

Para el consumidor, la principal preocupación es la persistencia de los aumentos en la energía y su efecto sobre el resto de los precios básicos. Si el conflicto se prolonga o se agrava, el escenario inflacionario podría complicarse durante el segundo trimestre.

Datos clave y fuentes oficiales

  • Inflación interanual en marzo: 3,3%, según BLS.
  • Inflación de febrero (interanual): 2,4%, según BLS.
  • Incremento de la gasolina entre febrero y marzo: 21,2%, según BLS y la Asociación Americana del Automóvil (AAA).
  • Inflación subyacente en marzo: 2,6%, según BLS.
  • Guerra iniciada el 28 de febrero, impacto inmediato en precios energéticos y comercio global, confirmado por la agencia internacional AFP y datos oficiales.

Por qué la inflación en Estados Unidos es tan sensible al precio de la gasolina

Estados Unidos ha mostrado una sensibilidad histórica frente a los aumentos abruptos del precio de la gasolina, sobre todo durante crisis geopolíticas en Medio Oriente.

Cada vez que se altera el flujo de crudo internacional —como sucede ahora con el cierre parcial del Estrecho de Ormuz— el efecto sobre la inflación es inmediato, ya que el transporte y la energía dependen directamente de estos insumos.

Las previsiones de MarketWatch y Trading Economics anticipan una inflación elevada mientras persistan las tensiones en Medio Oriente. (Foto: Redes sociales)
Las previsiones de MarketWatch y Trading Economics anticipan una inflación elevada mientras persistan las tensiones en Medio Oriente. (Foto: Redes sociales)

Expertos señalan que, aunque el país lidera la producción global de petróleo, la economía local sigue expuesta a shocks externos por la integración del mercado energético global. Esta vulnerabilidad explica por qué los aumentos en la gasolina suelen trasladarse rápidamente a los precios de alimentos, bienes y servicios, lo que genera repuntes inflacionarios como el actual.

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