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El primer ministro canadiense advirtió sobre los riesgos de la consulta separatista en Alberta

Mark Carney subrayó los posibles peligros que implica la votación prevista en 2026, ya que podría abrir un proceso legal que afecte la unidad nacional y la relación entre provincias

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FOTO DE ARCHIVO: El primer ministro de Canadá, Mark Carney, muestra un acuerdo sobre energía firmado con la primera ministra de Alberta, Danielle Smith, en Calgary, Alberta, Canadá, el 15 de mayo de 2026. REUTERS/Todd Korol
FOTO DE ARCHIVO: El primer ministro de Canadá, Mark Carney, muestra un acuerdo sobre energía firmado con la primera ministra de Alberta, Danielle Smith, en Calgary, Alberta, Canadá, el 15 de mayo de 2026. REUTERS/Todd Korol

El primer ministro canadiense, Mark Carney, calificó este lunes la consulta que celebrará la provincia de Alberta en octubre de 2026 sobre una posible separación de Canadá como “un farol muy peligroso”, y advirtió que plantear ese tipo de preguntas “no es útil” para el país.

La consulta, anunciada el 21 de mayo por la premier provincial Danielle Smith, no constituye un referendo directo sobre la independencia, sino una votación para decidir si Alberta debe iniciar el proceso legal que exigiría la Constitución para convocar uno. Algunos analistas la describen como “un referendo sobre el referendo”. Smith impulsó la medida tras un fallo judicial que bloqueó un intento de un grupo separatista albertano de peticionar al gobierno provincial para celebrar ese voto, al considerar que no se había cumplido con el deber de consultar a los pueblos indígenas ante un cambio constitucional de esa magnitud.

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Carney, quien dirigió el Banco de Inglaterra entre 2013 y 2020 —período en que el Reino Unido votó su salida de la Unión Europea y emprendió las complejas negociaciones del Brexit—, alertó sobre los riesgos de presentar este tipo de consultas como una opción sin consecuencias reales. “En cuestiones de separación, a menudo se plantea que se debe votar a favor porque es una opción sin costo. Vote a favor y eso reforzará su posición en futuras negociaciones. Ese es un farol muy peligroso”, declaró ante la prensa.

El primer ministro comparó la situación con el referendo de independencia de Quebec, que se celebró en dos ocasiones: en 1980 y en 1995, este último con un resultado en el que los partidarios de la secesión se quedaron a décimas de punto de ganar. “Los canadienses deberían reflexionar sobre lo ocurrido con el referéndum de Quebec, en relación con el tipo de pregunta que la gente cree que supone el inicio de una negociación, pero que en realidad fue el inicio de una separación real”, señaló.

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La premier Smith, líder conservadora que desde su llegada al poder en 2022 ha mantenido una posición de tensión con el Gobierno federal, aclaró que ella misma votará a favor de permanecer en Canadá porque considera que el país “todavía puede funcionar”. Aun así, justificó la consulta argumentando que cientos de miles de albertanos quieren pronunciarse sobre la cuestión.

Partidarios del líder del NDP, Naheed Nenshi, ondean banderas en una manifestación contra la primera ministra de Alberta, Danielle Smith, y su propuesta de referéndum para la provincia en Calgary, Alberta, Canadá, el 22 de mayo de 2026. REUTERS/Todd Korol
Partidarios del líder del NDP, Naheed Nenshi, ondean banderas en una manifestación contra la primera ministra de Alberta, Danielle Smith, y su propuesta de referéndum para la provincia en Calgary, Alberta, Canadá, el 22 de mayo de 2026. REUTERS/Todd Korol

Alberta, que alberga algunas de las mayores reservas de petróleo del mundo, acusa al Gobierno federal de limitar el desarrollo de sus recursos naturales en el marco de sus políticas climáticas y de distribuir su riqueza entre las provincias más pobres. Quienes abogan por la separación señalan que las políticas medioambientales del predecesor de Carney, Justin Trudeau, socavaron la industria del petróleo y el gas provincial. Desde que asumió el poder en marzo de 2025, Carney ha revocado varias de esas medidas.

Cuando los periodistas le preguntaron si intentó disuadir a Smith de convocar el voto, Carney no respondió directamente, aunque apuntó que la premier “no siempre sigue sus consejos”. Añadió que el referendo no respondía a la voluntad democrática de los albertanos, ya que no figuraba en el programa del Partido Conservador Unido de Alberta durante su victoria electoral en 2023, ni en el de la oposición oficial. El Gobierno federal estudia actualmente la pregunta propuesta para la consulta, con el fin de verificar que cumple con la legislación canadiense sobre votaciones de separación.

Carney adelantó que tiene previsto hacer campaña en contra de la independencia, incluyendo acciones de su gobierno orientadas a encontrar “terreno común” con cada administración provincial y a cooperar en programas sociales y de desarrollo económico. Una encuesta de Angus Reid publicada este lunes reveló que el 60% de los habitantes de Alberta votaría a favor de permanecer en Canadá, y que un 67% votaría “no” si finalmente se celebrara un referendo vinculante sobre la separación.

(Con información de EFE, Reuters y Bloomberg)

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