La deuda familiar crece en Estados Unidos: el crédito se convierte en salvavidas ante la inflación y la pérdida de poder adquisitivo

La economía de Estados Unidos reportó un crecimiento anualizado del PIB de 2.4% y una inflación interanual de 2.8% en febrero de 2026, según la Oficina de Análisis Económico (REUTERS/Jeenah Moon)

La economía de Estados Unidos reportó en febrero un crecimiento anualizado del PIB de 2.4% y una inflación interanual de 2.8%, de acuerdo con los datos publicados este jueves por la Oficina de Análisis Económico (BEA), organismo oficial de estadísticas de Estados Unidos.

Si bien estos indicadores muestran estabilidad macroeconómica, la desconexión con el bienestar de los hogares resulta evidente: los ingresos personales disminuyeron y el poder adquisitivo experimenta un deterioro, especialmente en comunidades hispanas y sectores de menores recursos.

Durante febrero, el ingreso personal total retrocedió USD 18.200 millones —una baja del cero coma uno por ciento—, mientras que el ingreso personal disponible también se redujo en cero coma uno por ciento, según la BEA.

Este descenso respondió principalmente a una reducción en los dividendos y transferencias gubernamentales, debido a una caída de USD 34.400 millones en beneficios de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA, también conocida como Obamacare). Al mismo tiempo, la tasa de ahorro personal cayó hasta el cuatro por ciento, reflejando una menor capacidad para enfrentar la persistencia de los precios elevados.

A pesar del crecimiento del PIB y la disminución de la inflación respecto de los máximos de 2022 y 2023, los precios no han regresado a los valores previos a la crisis inflacionaria.

Sectores clave como la renta, los alimentos y los servicios esenciales presentan aumentos sostenidos, mientras los salarios suben de manera desigual entre los distintos grupos de trabajadores. Según la BEA, el resultado es una disminución del poder de compra: el dinero alcanza para menos en la vida cotidiana.

El gasto de los consumidores estadounidenses aumentó un cero coma cuatro por ciento en febrero respecto de enero, impulsando la actividad económica pese a la presión de los precios.

Este dinamismo se apoya en un mayor uso del crédito, lo que mantiene el consumo sin aliviar el malestar generado por el costo de vida. El consumo elevado, aunque positivo para el crecimiento, contribuye a que la inflación permanezca por encima de los niveles esperados.

La publicación del informe mensual de la BEA —originalmente prevista para el 27 de marzo— fue reprogramada por el cierre temporal del gobierno federal entre octubre y noviembre de 2025.

La postergación no alteró el diagnóstico: la estabilidad de los indicadores macroeconómicos continúa sin traducirse en mejora para la economía familiar. La agencia estadounidense Associated Press (AP) señala que la recuperación económica no ha logrado aliviar la presión sobre los bolsillos de millones de estadounidenses.

En los hogares hispanos, el impacto de la inflación es más agudo porque destinan una proporción mayor de sus ingresos a cubrir necesidades básicas.

Las familias de ingresos medios y bajos reaccionan con gran sensibilidad ante aumentos en el precio de alimentos o vivienda, lo que afecta su estabilidad financiera. AP subraya: “los hogares de ingresos medios y bajos son los más sensibles a estos cambios en precios”, y que cualquier incremento repercute directamente en su capacidad de ahorro y en su nivel de endeudamiento.

La exposición a deudas surge como consecuencia directa del deterioro del poder adquisitivo. Para compensar la pérdida de ingreso disponible, muchas familias recurren a líneas de crédito o reducen su tasa de ahorro, medidas que pueden afectar la salud financiera en el mediano plazo.

Aunque la inflación disminuye, los precios se mantienen elevados y la perspectiva de recuperación para estos sectores aún resulta distante.

El índice de gastos de consumo personal (PCE), medido por la Reserva Federal como principal indicador de inflación, mostró un alza de cero coma cuatro por ciento entre enero y febrero.

Aunque el ritmo de aumento es menor al de años previos, el nivel absoluto de precios permanece alto, reforzando la sensación de que el dinero pierde valor. El PCE orienta las decisiones sobre tasas de interés y control inflacionario.

El crecimiento económico no se distribuye con uniformidad. Los beneficios dependen del tipo de empleo, el nivel de ingreso y la composición del gasto familiar.

Según la Oficina de Análisis Económico (BEA), los sectores con menor acceso a empleos estables o bien remunerados sufren en mayor medida la erosión del poder adquisitivo. Esta situación se profundiza en contextos de inflación persistente, cuando la mejora de los indicadores generales no compensa el encarecimiento de bienes y servicios esenciales.

Factores que condicionan la recuperación del poder de compra

El ingreso personal total disminuyó USD 18.200 millones en febrero, lo que redujo la capacidad de ahorro y consumo en los hogares estadounidenses (REUTERS/Jeenah Moon)

El desempeño de la economía estadounidense en 2026 dependerá de la evolución del consumo y de variables externas, como la cotización internacional del petróleo, condicionada por las tensiones geopolíticas en Medio Oriente.

Las previsiones de la Reserva Federal señalan la intención de mantener las tasas de interés en niveles altos para contener la inflación, aunque esto podría restringir todavía más el acceso al crédito y el crecimiento del ingreso disponible.

El informe de la BEA y el análisis de Associated Press (AP) coinciden en un punto central: la preocupación principal ha pasado de la velocidad de aumento de los precios a la persistencia de valores elevados que afectan a millones de familias.

La inflación, pese a estar contenida, continúa erosionando el bienestar de los sectores más vulnerables y obliga a revisar políticas de apoyo social y mecanismos de ajuste salarial.

Desafíos para la política económica y perspectivas sociales

El informe de la BEA revela que la recuperación económica y la estabilidad macroeconómica no benefician de igual manera a todos los sectores sociales de Estados Unidos (REUTERS/Jeenah Moon)

La reacción de la política económica en Estados Unidos apunta a equilibrar el control de la inflación sin obstaculizar el crecimiento. Las autoridades monetarias observan la evolución del índice PCE y del gasto de los consumidores, mientras los gobiernos estatales y locales buscan fortalecer programas de asistencia para los sectores más afectados.

Según el portal internacional de datos económicos Statista, el gasto promedio de las familias en vivienda y alimentación representa más del 35% de los ingresos mensuales en los hogares hispanos, un porcentaje por encima del promedio nacional. Esta diferencia explica la intensidad con que la inflación golpea a estas comunidades.

Aunque la economía de Estados Unidos mantiene indicadores positivos en términos de crecimiento e inflación contenida, la distancia entre la estabilidad macroeconómica y el bienestar cotidiano de millones de personas aumenta. Los desafíos para 2026 incluyen sostener el crecimiento y garantizar que los beneficios alcancen a los sectores que más resienten la pérdida de poder adquisitivo.