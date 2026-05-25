Phil Collins habla sobre su futuro sobre el escenario tras enfrentar graves problemas de salud

Phil Collins revela por qué rechazó actuar en el Rock Hall of Fame. (EFE)

Phil Collins compartió recientemente una actualización sobre su estado de salud y habló sobre la posibilidad de volver a presentarse en vivo en el futuro.

En una entrevista concedida a la BBC, el exintegrante de Genesis señaló que durante el último año y medio ha experimentado una mejoría física después de atravesar diversos problemas médicos en los últimos años.

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“Los últimos 18 meses han sido buenos para mí. Antes de eso, no tan buenos. Todo en cuestiones de salud me alcanzó al mismo tiempo y todo lo que podía salir mal salió mal. Pero ahora todo está bien”, declaró.

El artista explicó que una de las principales complicaciones estuvo relacionada con problemas en la rodilla, situación que continuó afectándolo incluso mientras seguía realizando giras y presentaciones.

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Phil Collins aseveró que su rodilla le causó varios problemas de movilidad. (YouTube: Drumeo)

“Tuve problemas con mi rodilla durante mucho tiempo, pero seguí tocando y haciendo giras. Eventualmente tuve que operarme la rodilla y terminé teniendo cinco operaciones porque seguía infectándose o simplemente fallaba. Estuve inactivo durante mucho tiempo”, comentó.

Collins, de 75 años, será incorporado este año al Rock and Roll Hall of Fame como solista, después de haber ingresado anteriormente en 2010 junto a Genesis. Aunque confirmó que recibió una invitación para actuar durante la ceremonia, señaló que no cree posible participar musicalmente en el evento.

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“No puedo imaginar que eso suceda, pero ahora estoy más saludable de lo que he estado en mucho tiempo”, afirmó.

El intérprete de “In the Air Tonight” explicó además las razones por las cuales decidió rechazar la invitación para actuar en la ceremonia de inducción.

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Phill Collins rechazó actuar en el evento del Salón de la fama del rock and roll. (EFE/EPA/CLEMENS BILAN)

“No puedes simplemente subirte al escenario. Tienes que ensayar. Y para ese momento, si no has estado cantando, tu voz ya no estará en condiciones y eso no sería bueno. Prefiero no hacerlo”, expresó.

Aunque descartó presentarse en noviembre, Phill Collins no cerró completamente la puerta a futuros proyectos relacionados con la música.

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Durante la conversación señaló que continúa desarrollando ideas y escribiendo canciones desde su estudio personal.

“Constantemente me digo a mí mismo que tengo que volver a mi estudio en casa. Tengo muchas ideas de letras anotadas. Hay cosas que están a medio hacer y un par que ya están terminadas. Hay material en el que puedo empezar a trabajar”, comentó.

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Phil Collins admitió que tiene material para trabajar en nuevos proyectos. (Créditos: Youtube/DeadMike.com)

El último álbum de material original publicado por Collins como solista fue Testify, lanzado en 2002. El músico se retiró oficialmente de la batería en 2022 debido a las limitaciones físicas derivadas de sus problemas de salud.

En un documental estrenado en 2024 explicó que tocar batería desde los cinco años había tenido consecuencias físicas importantes en su cuerpo.

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A principios de este año, Phil Collins habló nuevamente sobre su estado de salud en otra entrevista con la BBC, donde describió las complicaciones médicas que enfrentó recientemente.

“He tenido desafíos con mi rodilla. Todo lo que podía salir mal conmigo, salió mal conmigo. Tuve COVID en el hospital. Mis riñones comenzaron a fallar. Todo pareció converger al mismo tiempo. Puedo caminar, aunque con asistencia, muletas o lo que sea”, declaró.

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Collins también confirmó que cuenta con una enfermera de tiempo completo para ayudarlo diariamente debido a sus condiciones médicas.

Phil Collins cuenta con una enfermer las 24 horas del día. (REUTERS/Gus Ruelas)

Pese a estas dificultades, el artista realizó recientemente una aparición pública durante la celebración por el 50 aniversario de The King’s Trust en el Buckingham Palace.

Durante el evento estuvo acompañado por su exesposa Jill Collins y coincidió con Rod Stewart y Penny Lancaster. Jill Collins compartió posteriormente comentarios sobre el encuentro en redes sociales y señaló que ambos tuvieron la oportunidad de conversar con King Charles III durante la celebración.