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Donald Trump afirmó que Estados Unidos “ayudará con la acumulación de tráfico” en el estrecho de Ormuz

“Irán podrá comenzar el proceso de reconstrucción. Estaremos abasteciendo con suministros de todo tipo y simplemente ‘permaneceremos cerca’ para asegurarnos de que todo salga bien”, afirmó el mandatario en su primer comunicado publicado en Truth Social tras anunciar la tregua con Teherán

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (EFE)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (EFE)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este miércoles que su país ayudará a aliviar la congestión de tráfico en el Estrecho de Ormuz, horas después de que Washington y Teherán acordaran un alto el fuego de dos semanas.

El acuerdo entre ambos países se alcanzó apenas una hora antes de que venciera el plazo fijado por Trump para “obliterar” Irán. Tras ese entendimiento, Teherán indicó que aceptó permitir el paso seguro en el estrecho de Ormuz, una ruta clave para el transporte de petróleo que permanecía prácticamente paralizada durante semanas a raíz de la guerra en Medio Oriente, lo que impulsó los precios del crudo y productos relacionados a nivel mundial.

En un mensaje publicado en su plataforma Truth Social, Trump escribió: “Los Estados Unidos de América ayudarán con la congestión del tráfico en el Estrecho de Ormuz”. En la misma publicación, agregó: “¡Habrá muchas acciones positivas! Se ganará mucho dinero. Irán puede comenzar el proceso de reconstrucción”.

Horas antes, el ministro de Relaciones Exteriores del régimen de Irán, Abbas Araghchi, había señalado que el tránsito seguro por el estrecho será posible bajo determinadas condiciones. Según indicó, esto se dará “mediante coordinación con las Fuerzas Armadas de Irán y con la debida consideración de las limitaciones técnicas”.

Trump también se refirió al rol que desempeñará Estados Unidos en la zona. En su mensaje, sostuvo que su país estará “cargando suministros de todo tipo y simplemente ‘permaneciendo en la zona’ para asegurarse de que todo funcione bien. Me siento confiado de que así será”.

El comunicado de Trump vía Truth Social
El comunicado de Trump vía Truth Social

El anuncio del mandatario estadounidense contrastó con declaraciones previas realizadas la semana anterior, cuando amenazó con bombardear Irán “hasta la Edad de Piedra”.

En su publicación del miércoles, Trump también expresó una visión optimista sobre el escenario posterior al acuerdo. Escribió: “Al igual que estamos experimentando en Estados Unidos, ¡esta podría ser la Edad Dorada de Medio Oriente!”.

Antes de este anuncio, Trump dijo en una entrevista telefónica con AFP que Estados Unidos logró una “victoria total y completa” tras acordar el alto el fuego con Irán. Ante una consulta sobre si se atribuía el resultado, respondió: “Victoria total y completa. 100 por ciento. No hay duda al respecto”.

En esa conversación, el mandatario afirmó que creía que China persuadió a Irán para negociar y sostuvo que el uranio enriquecido iraní estará “perfectamente controlado”. Sin dar detalles adicionales, señaló: “Eso estará perfectamente resuelto, o no habría llegado a un acuerdo”.

Trump también se mostró optimista sobre la tregua y afirmó que existe una base para un entendimiento más amplio. En ese sentido, indicó: “Tenemos una transacción de 15 puntos, de los cuales la mayoría ya fueron acordados. Veremos qué sucede. Veremos si se concreta”.

Trump dijo en una entrevista telefónica con AFP que Estados Unidos logró una “victoria total y completa” tras acordar el alto el fuego con Irán (EFE/YURI GRIPAS)
Trump dijo en una entrevista telefónica con AFP que Estados Unidos logró una “victoria total y completa” tras acordar el alto el fuego con Irán (EFE/YURI GRIPAS)

El presidente estadounidense también mencionó que Irán presentó una propuesta de 10 puntos que consideró “viable”. Consultado sobre si retomaría sus amenazas en caso de que el acuerdo fracasara, respondió: “Habrá que ver”.

El alto el fuego se produjo tras más de un mes de ataques por parte de Estados Unidos e Israel, según indicó Trump, y luego de una mediación de Pakistán. En relación con el proceso de negociación, Trump señaló que escuchó que China tuvo un rol en acercar a Irán a la mesa de diálogo: “Escucho que sí”.

(Con información de AFP)

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