Estados Unidos

El Índice de Precios al Consumidor podría mostrar una inflación en Estados Unidos equiparable a la de 2024

Un aumento persistente en el precio del petróleo vinculado al conflicto bélico podría llevar al índice de precios a su valor más alto en casi dos años, con un impacto perceptible en las finanzas de los hogares

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Los hogares estadounidenses enfrentan mayor presión financiera debido al incremento de los precios del combustible y servicios esenciales (REUTERS/Jim Vondruska).
Los hogares estadounidenses enfrentan mayor presión financiera debido al incremento de los precios del combustible y servicios esenciales (REUTERS/Jim Vondruska).

El Índice de Precios al Consumidor (CPI), cuya publicación está programada para este viernes a las 8:30 a.m. (hora del este), podría reflejar un aumento anual estimado de 3,3% en marzo, un nivel que no se observaba desde mayo de 2024, según el promedio de seis proyecciones recopiladas por CBS News. Este incremento representa una variación cercana a un punto porcentual respecto de febrero y responde principalmente al alza sostenida en los precios del combustible.

El aumento del petróleo: la principal causa de la presión económica

Según una estimación de la minoría demócrata del Comité Económico Conjunto, los consumidores estadounidenses pagaron USD 8.400 millones adicionales en energía solo en el primer mes posterior al inicio del conflicto entre Irán y Estados Unidos. Este aumento de costos se suma al encarecimiento de productos y servicios esenciales, como las tarifas aéreas y los préstamos hipotecarios, lo que podría aumentar la presión financiera sobre los hogares.

Datos recopilados por CBS News indican que el precio promedio del barril de petróleo estadounidense se redujo casi 15% tras la tregua anunciada este martes y se sitúo en USD 96,41. No obstante, este valor permanece 43% por encima del nivel previo al estallido de la guerra, lo que implica que la disminución de los costos para los consumidores será limitada en el corto plazo.

La crisis energética provocó un aumento de hasta USD 8.400 millones en gastos de energía para los consumidores estadounidenses tras el inicio del conflicto (REUTERS/Lisa Marie David).
La crisis energética provocó un aumento de hasta USD 8.400 millones en gastos de energía para los consumidores estadounidenses tras el inicio del conflicto (REUTERS/Lisa Marie David).

El aumento de la inflación desafía la estabilidad del consumo y el crecimiento

En los dos primeros meses de 2026, la inflación anual en Estados Unidos se moderó hasta una tasa anual de 2,4%, una cifra que, si bien sigue por encima del objetivo del 2% de la Reserva Federal, representa una reducción significativa respecto del máximo de 9,1% registrado en junio de 2022, según CBS News. Sin embargo, el reciente cambio en el contexto internacional podría revertir esta tendencia y poner en riesgo tanto la estabilidad de los hogares como el desempeño del consumo.

De acuerdo con el Índice de Precios de Gastos de Consumo Personal, se registró un aumento de 0,4% respecto de enero. El economista jefe de EY-Parthenon, Greg Daco, indicó a CBS News que, si bien el gasto de los consumidores creció 0,5% en febrero en comparación con el mes anterior, el incremento real, al excluir el efecto de la inflación, fue de solo 0,1%.

A su vez, el deterioro de la situación financiera de los consumidores quedó reflejado en el incremento histórico de retiros por dificultades económicas en cuentas 401(k) y en el aumento de la morosidad crediticia, especialmente entre hogares de ingresos altos durante 2025.

La directora de políticas del Groundwork Collaborative, Elizabeth Pancotti, señaló a CBS News: “Habíamos empezado a ver un aumento de la morosidad crediticia, la caída del ahorro y el estancamiento en los salarios. Si a esto se suman las alzas recientes, pasamos de simples señales de alerta a una alarma generalizada”.

Empresas y cadena de suministro golpeadas por la crisis energética

El efecto de la crisis no se limita a los bolsillos de los hogares. Unas 20% de las exportaciones globales de energía y materias primas como helio, aluminio y fertilizantes atraviesan el Estrecho de Ormuz, principal punto de tránsito afectado por el conflicto.

Tal como informó CBS News, el encarecimiento de los fletes repercute directamente en los precios de productos alimentarios y ganaderos. Andrew Coppin, director ejecutivo de la empresa texana de tecnología agropecuaria Ranchbot, afirmó: “Cada insumo llega en camión. Si el transporte aumenta, también se encarece el ganado y su alimento”.

Esta situación anticipa aumentos en alimentos como la carne, ya que, según Coppin, el productor promedio recorre 1.600 kilómetros semanales para supervisar su ganado. “Todo suma, justo en el momento menos oportuno”, advirtió Coppin.

Manos con guantes azules cortan grandes trozos de carne roja cruda en una mesa metálica. Hay pilas de carne ya cortada y sin cortar en el fondo
El alza en los fletes y el precio del transporte afecta los insumos ganaderos y anticipa subas en productos como la carne y alimentos básicos (REUTERS).

La política monetaria enfrenta nuevos retos y el efecto de los aranceles cede

En paralelo, la intensificación de la inflación modifica las expectativas sobre la política de tasas de interés de la Reserva Federal. Tras mantener sin cambios el tipo de interés en su reunión del 17 y 18 de marzo, algunos integrantes del comité directivo sugirieron la posibilidad de evaluar un aumento futuro si la inflación supera los márgenes previstos. Como consecuencia, numerosos economistas han retirado de sus proyecciones la única rebaja de tasas que preveían para este año, debido a la persistente incertidumbre generada por el conflicto bélico.

Heather Long, economista jefe de Navy Federal Credit Union, resumió la posición institucional: “La Reserva Federal se encuentra en una pausa prolongada hasta que se disipe la niebla de la guerra y puedan evaluar el impacto total en la economía estadounidense”.

Una excepción al panorama inflacionario proviene de la reciente disminución del efecto de los aranceles implementados por el gobierno de Donald Trump, cuyo impacto se redujo a una tasa efectiva de 8% en la actualidad, frente al máximo de 21% registrado en abril de 2025, según estimaciones del Yale Budget Lab citadas por CBS News.

En este contexto, la evolución de los precios internacionales y el comportamiento del gasto de hogares y empresas constituyen el principal eje de incertidumbre para la economía estadounidense en los próximos meses.

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