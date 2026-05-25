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Tom Holland aparece con la camiseta rosa del Inter Miami y firma las playeras de sus fans

El actor británico asistió al partido entre Inter Miami y Philadelphia Union, donde convivió firmó camisetas del club

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El actor británico asistió al partido entre Inter Miami y Philadelphia Union, donde convivió firmó camisetas del club.

Tom Holland asistió el domingo 24 de mayo al partido entre Inter Miami CF y Philadelphia Union, disputado en Miami, donde el conjunto local consiguió una victoria por 6-4 en uno de los encuentros con mayor cantidad de goles de la temporada.

Durante el evento, el artista fue visto utilizando la camiseta rosa de local del Inter Miami, diseñada por Adidas. La presencia del actor británico se sumó a la lista de celebridades y figuras públicas que han asistido a los partidos del club desde la llegada de Lionel Messi al equipo en 2023.

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El partido se desarrolló en una jornada de alta intensidad ofensiva. Tan solo en la primera mitad se registraron ocho anotaciones, situación que generó atención entre aficionados y usuarios en redes sociales. El resultado final permitió al Inter Miami mantenerse en la conversación deportiva de la semana dentro de la Major League Soccer.

Además de seguir el encuentro desde las gradas y el terreno de juego, Tom Holland fue captado sosteniendo una lata de Bero, la marca de bebidas sin alcohol vinculada al actor. También saludó a aficionados jóvenes presentes en el estadio antes y después del partido.

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Inter Miami y Philadelphia
Tom Holland firmó las playeras de otros fans del Inter Miami. (AFP)

Durante su presencia en el encuentro, varios asistentes identificaron al actor en las tribunas y se acercaron para pedirle autógrafos. Algunos fanáticos le solicitaron que firmara camisetas del Inter Miami, petición a la que Holland accedió mientras convivía brevemente con los seguidores del equipo.

La aparición pública de la estrella de Hollywood ocurrió en un momento en el que Inter Miami y Lionel Messi mantienen una fuerte presencia mediática tanto en el ámbito deportivo como en el comercial.

En los próximos días está previsto el lanzamiento de una nueva colección relacionada con Messi para el Mundial, desarrollada en colaboración entre adidas y Kith.

La camiseta rosa de local del Inter Miami, utilizada por Holland durante el encuentro, forma parte de la línea oficial del club y actualmente se encuentra disponible a través de Adidas.

Tom Holland utilizó la playera del Inter Miami. (Imagn Images)
Tom Holland utilizó la playera del Inter Miami. (Imagn Images)

Fuera del ámbito deportivo, Tom Holland también ha estado presente recientemente en medios de entretenimiento por distintos proyectos personales y profesionales.

En semanas recientes, Zendaya, pareja del actor, reveló en una entrevista con la revista Elle que ambos adoptaron un nuevo perro.

La actriz explicó que la mascota, un pocket bully, fue adoptada en un refugio ubicado en Oakland, California, ciudad natal de la artista. Durante la conversación, comentó que la decisión tuvo un componente emocional y señaló que el animal se convirtió en una nueva incorporación a la familia.

“Es una maravillosa incorporación a nuestra familia. Vi su carita y pensé: ‘No puedo dejarte atrás’“, dijo.

Zendaya y Tom Holland
Zendaya y Tom Holland adoptaron una mascota. (Grosby)

En esa misma entrevista, Zendaya también habló sobre los proyectos cinematográficos en los que trabaja junto a Tom Holland. Entre ellos se encuentra la próxima película de Spider-Man: Brand New Day, además de The Odyssey.

A principios de mayo, ambos actores fueron vistos en Londres mientras continuaban las grabaciones adicionales relacionadas con la nueva producción de Spider-Man, cuyo estreno está previsto para este verano.

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